Päätöksenteosta puuttuu mittari sille, mitä nuorten hyvinvoinnilla tarkoitetaan – ja se tulevan hallituksen pitäisi muuttaa

Nuorisojärjestöt vaativat uudelta hallitukselta nykyistä vaikuttavampaa nuorisopolitiikkaa. Koronapandemian ja sitä seuranneiden kriisien ajassa järjestöt odottavat, että nuorten hyvinvointiin tullutta aukkoa aletaan toden teolla kuroa umpeen.

Järjestöjen mukaan 15–29-vuotiaista nuorista jopa 60 000 on syrjäytymisuhan alla ja jopa joka neljäs nuori kärsii mielenterveyden häiriöstä.

– Tutkimuksista nähdään, että nuorten hyvinvointi on polarisoitumassa. On eletty vuosia kriisien keskellä, ja erityisesti koronapandemia on jättänyt jälkeensä oppimiseen, mielenterveyteen ja yhteisöllisyyteen liittyvää velkaa. Sitä velkaa on kurottava umpeen, sanoo nuorisoalan kattojärjestö Allianssin vaikuttamisen asiantuntija Titta Hiltunen.

Jengiytyminen hallitsi vaalikeskustelua

Hiltunen harmittelee, että vaalikeskustelussa pidettiin monien muiden nuorille tärkeiden asioiden sijaan paljon esillä jengiytymisen ja nuorten väkivallan teemaa.

– Jengiytyminen korostui, vaikka se koskettaa poliisin arvion mukaan noin 200 nuorta Suomessa. Mielenterveyskriisi koskee vähän tutkimuksesta riippuen jopa joka neljättä nuorta, eli paljon isompaa joukkoa, ja jäi vähälle huomiolle, Hiltunen huomauttaa.

Seuraavan hallituksen pitäisi Hiltusen edustamien järjestöjen mukaan ensi töikseen määritellä, mitä nuorten hyvinvointi käytännössä tarkoittaa. Näin voitaisiin päättää siitä, millaista tasoa siinä tavoitellaan ja miten sitä voitaisiin mitata.

Avaa kuvien katselu – Teen töitä ja opiskelen samaan aikaan, niin fiilis on vähän fifty-fifty, mutta ehkä se positiiviseen kallistuu, sanoo Vilma Hartikainen omasta hyvinvoinnin kokemuksestaan. Hän pitää tärkeänä, että opiskelu on nuorille taloudellisesti kannattavampaa kuin kotiin jääminen. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Hiltunen painottaa, että yhtä täsmälääkettä nuorten tilanteen parantamiseen ei ole.

– Nuorten hyvinvoinnin haasteet ovat monimutkaisia, niihin ei ole mitään yhtä ratkaisua. Siksi tarvitaan erilaisia toimia. Meillä ei ole varaa menettää yhtään nuorta tulevaisuuden työelämästä, hän sanoo.

Esimerkiksi nuorisotakuun järjestöt päivittäisivät yli vaalikausien yltäväksi tulevaisuustakuuksi, joka kokoaisi yhteen työllisyys-, koulutus- ja mielenterveyspalvelut. Näin varmistettaisiin koulutuksen resurssit, jokaiselle nuorelle vähintään toisen asteen tutkinto sekä työpaikka tai polku työelämään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen. Lisäksi tulevaisuustakuuseen kuuluisivat pääsy mielenterveyden palveluihin ja terapiatakuu.

Järjestöt haluavat hallituksen myös korjaavan koronakriisistä nuorille aiheutuneen hyvinvointivajeen. Niiden mukaan nuorten hyvinvointi tulisi palauttaa koronaa edeltäneelle tasolle kolmen seuraavan vuoden aikana.

Avaa kuvien katselu Vaikuttamisen asiantuntija Titta Hiltunen nuorisoalan kattojärjestö Allianssista muistuttaa, että nuorten ikäjoukko on laaja. 15–29 -vuotiaiden ikäryhmään mahtuu iso kirjo erilaisia elämäntilanteita. Kuva: Annika Rantanen / Yle

Järjestöt ajavat myös nuorten asioiden keskittämistä eri hallinnonaloilta opetus- ja kulttuuriministeriöön, opetusministerin vastuulle. Lisäksi ne toivovat pitkäjänteisyyttä nuorisotyön rahoitukseen, joka siirtyy Veikkausvaroista budjettirahoitukseen.

– Lopulta lähellä nuoria tehtävä nuorisotyö on sitä työtä, mikä todella tavoittaa nuoret. Pitää varmistaa, että nuorten ulottuvilla on turvallisia aikuisia.

Huomio nuoriin isoissa uudistuksissa

Myös Kuntaliiton erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walker arvioi, että aloittavalta hallitukselta tarvittaisiin entistä vaikuttavampaa nuorisopolitiikkaa. Ahonen-Walker sanoo, että isot poliittiset uudistukset koskettavat myös nuoria, mutta niiden vaikutuksia nuoriin ei ole riittävällä tavalla selvitetty.

Esimerkkinä hän käyttää koronapandemiaa, jossa nuorten elämää rajoittamalla turvattiin vanhempien ikäpolvien terveyttä.

– Jälkikäteen voi nähdä, että nuorten huolta ja toisaalta mahdollisia vaikutuksia nuorten hyvinvointiin ei otettu riittävällä vakavuudella vastaan, Ahonen-Walker sanoo.

Esimerkiksi Lapsiasiavaltuutettu (siirryt toiseen palveluun) on tuonut esiin lapsivaikutusten arviointia. Nuorisoala korostaa, että vaikutusten arviointi tulisi ulottaa koko nuorisoikäryhmään, 15–29-vuotiaisiin.

Neljäsosalla nuorista on psyykkisiä ongelmia. Ainoastaan pieni osa heistä saa apua ongelmiinsa. Perinteisten hoitomenetelmien lisäksi professorin mukaan mieltä pitäisi hoitaa ennalta.

Kuntaliiton Mari Ahonen-Walker pitää tärkeänä, että esimerkiksi sosiaaliturvan uudistuksen nuorisovaikutukset arvioidaan ennalta. Myös hyvinvointialueiden toiminnan vaikutusta nuorten palveluihin ja nuorten saamaan hoitoon tulisi seurata tarkkaan.

– Eikä kyse ole vain vaikutuksista tässä hetkessä, vaan myös tulevaisuudessa, Ahonen-Walker toteaa.

Ilmastolakia laadittaessa kuultiin nuoria

Uuden hallituksen pitäisi asiantuntijoiden mukaan myös löytää keinoja nuorten parempaan kuulemiseen päätöksenteossa ja yhteiskunnallisissa uudistuksissa.

Onnistuneena esimerkkinä nuorten kuulemisesta Allianssi pitää päättyneellä hallituskaudella hyväksyttyä ilmastolakia, jonka valmistelussa ympäristöministeriö järjesti nuorille pyöreän pöydän keskusteluja.

