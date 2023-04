Ylen hankkima raportti näyttää jäähallin epäillyn hämäräbisneksen Tampereella: moottoripyörät kuntoon verorahoilla, koronakieltoja kierretty

Tampereen kaupungin työntekijöiden hämärät sivubisnekset ovat olleet harvinaisen laajoja. Vuoroja on myös myyty tiskin alta selvästi alehinnoin.

Tämä paljastuu Ylen hankkimasta erityistarkastuksesta Hakametsän jäähalliin. Sisäisen tarkastuksen maaliskuussa valmistunut asiakirja oli ensin salattu, mutta asian tultua julkisuuteen julkinen.

Tampereen kaupungin sisäisten selvitysten mukaan kaupungin työntekijät ovat jakaneet Hakametsän jäähallien jäävuoroja ohi kaupungin virallisen varausprosessin. Asia on ollut monen tiedossa, mutta jostain syystä siihen ei ole puututtu.

Eritystarkastuksen mukaan toiminta on ollut säännöllistä ja jatkunut todennettavasti vuoden 2021 syksystä alkaen, mutta todennäköisesti tätä pidempään 2000-luvun alusta asti.

Alennusta jopa 110 euroa

Poliisi tutkii Tampereen kaupungin työntekijöiden epäiltyjä hämäriä liiketoimia jäähallin vuorojen jakamisessa kavalluksina. Epäiltyjä on enemmän kuin kolme ja määrä saattaa kasvaa. Erityistarkastuksen raportin mukaan tekijäpiiri on ollut laaja.

Erityistarkastuksen mukaan Hakametsässä sijaitsevien jäähallien jäävuoroja on varattu alehinnoin ulkopuolisille. Epäilyn mukaan vuorot on maksettu suoraan jäähallin henkilökunnalle, eikä rahoja ole tilitetty kaupungille.

Vuonna 2022 tällaisen tiskin alta jaetun vuoron hinta on ollut todennäköisesti 80 euroa tunnin jäävuoroa kohden. Maksut on maksettu todennäköisesti käteisenä. Todennäköisesti virallisesti myöhäisen jäävuoron hinta olisi ollut 190 euroa, eli alennusta on annettu peräti 110 euroa.

Erityistarkastuksen mukaan toiminta on mahdollistanut kaupungille jopa 24 320 euron suuruisen vuosittaisen tulonmenetyksen.

Erityistarkastuksen mukaan näitä käyttövuoroja on varattu pääsääntöisesti maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Lisäksi vuoroja on myyty todennäköisesti myös silloin, kun aikuisten harrastusryhmät ovat olleet kiellettyjä koronarajoitusten vuoksi vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Moottoripyörien korjausta

Erityistarkastus antaa myös lisätietoa siitä, miten verorahoja epäillään väärinkäytetyn. Jäähalliin hankittiin raportin mukaan kaupungin kustannuksella moottoripyörien korjaamiseen tarkoitettua välineistöä, jota ei ole tarvittu jäähallin työtehtävissä. Hinta on ollut ainakin tuhannen euron luokkaa.

Jäähallin alakerrassa on ollut työntekijöiden moottoripyörien säilytykseen ja korjaukseen tarkoitettu erillinen tila. On jäänyt epäselväksi, onko moottoripyöriä korjattu työajalla.

Tampereen kaupunki kertoi viime viikolla irtisanoneensa kolme työntekijäänsä.