Sotimisen keskellä sinnitteleviltä perheiltä on loppumassa ruoka ja vesi Khartumissa – avustustyöntekijä: moni odottaa tilaisuutta paeta

Sudanin pääkaupungissa ihmisiltä on loppumassa ruoka ja vesi kuudetta päivää riehuvien taistelujen takia.

Pelastakaa lapset -järjestön Katharina von Schroeder jäi 8-vuotiaan poikansa kanssa jumiin kouluun, kun taistelut lauantaina alkoivat. He ovat onnekkaita, koska siellä on yhä ruokaa, vettä ja sähköt.

– Meillä on vielä vähän ruokaa ja vettä. Se on hienoa, sillä suurimmalla osalla khartumilaisista niitä ei ole enää tarpeeksi.

Näin kertoo Pelastakaa lapset -järjestön kampanja- ja viestintäjohtaja Katharina von Schroeder puhelimitse taistelujen keskellä olevasta Sudanin pääkaupungista Khartumista. Hän on ollut 8-vuotiaan poikansa kanssa lauantaista asti khartumilaisessa koulussa paossa sotimista.

Von Schroederin lisäksi koulussa on neljä muuta vanhempaa lapsineen sekä pari henkilökunnan jäsentä. Osa on ulkomaalaisia, osa sudanilaisia.

Lapset tulivat lauantaina vanhempineen kouluun tennistunnille, mutta jäivät sinne jumiin, kun Sudanin armeijan ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen, entisten liittolaisten, välillä puhkesi valtataistelu. Sotiminen on jatkunut siitä asti ja levinnyt eri puolille maata.

”Miljoonat perheet samassa tilanteessa”

Koulussa toimii edelleen sähkö ja puhelin. Tämä johtuu ehkä siitä, että koulu sijaitsee Khartumin liepeillä. Suuressa osassa kaupunkia sähköt ovat katkenneet.

– Ystäväni kertoi, että kahteen päivään hänen alueelleen ei ole tullut vettä eikä viiteen päivään sähköä, von Schroeder kertoi Ylelle keskiviikkona.

Taistelut riehuvat kaupungissa ja ulos on vaarallista mennä. Myös koulussa olijat kuulevat taistelujen ääniä ja toisinaan tulitus kuuluu läheltä.

Von Schroeder huomauttaa, että miljoonat perheet ja lapset Sudanissa ovat vastaavanlaisessa tilanteessa.

– Ihmiset sinnittelevät päivästä toiseen yrittäen pysyä turvassa.

Huolimatta hengenvaarasta khartumilaisten on pakko uskaltautua ulos, jos kotona ei ole enää ruokaa ja vettä. Von Schroederin mukaan solidaarisuutta on ollut paljon: ihmiset jakavat asuinalueillaan omistaan muille.

Monet kaupoista ovat kiinni ja Khartumiin on nyt hyvin vaikeaa tuoda tarvikkeita. Lentoliikenne on pysäytetty ja kuorma-autojen on vaarallista kulkea teillä.

Pelastakaa lapset voi tällä hetkellä taistelujen takia toimia vain kahdessa osavaltiossa. Järjestöllä on Sudanissa avustustarvikkeita, mutta niitä ei voi viedä eteenpäin tarvitsijoille. Darfurin alueella järjestön tiloista ryöstettiin (siirryt toiseen palveluun) lapsille tarkoitettuja lääkintä- ja avustustarvikkeita.

Avaa kuvien katselu Kilpailevat joukot ovat taistelleet Sudanissa lauantaista asti. Kiivaimmat taistelut on käyty pääkaupungissa Khartumissa. Kuva on maanantailta. Kuva: Stella Pictures / AOP

Järjestö valmistautuu aloittamaan hätäavun yhdessä muiden avustustahojen kanssa heti, kun tilanne vähänkin rauhoittuu, von Schroeder kertoo.

Erityisesti terveydenhoitoavun tarve on suurta. Sairaaloita on evakuoitu ja vahvistamattomien tietojen mukaan niitä on vaurioitunut taisteluissa.

– Onneksi 98 meidän sadasta terveysklinikastamme on yhä toiminnassa, von Schroeder sanoo.

Myös ruoka-apua tarvitaan. Jo ennen tuoreita taisteluja arviolta kolmasosa Sudanin 45 miljoonasta asukkaasta oli humanitaarisen avun tarpeessa.

Moni haluaa lähteä

Von Schroederin mukaan monet khartumilaiset odottavat taisteluihin taukoa, jotta pääsisivät pois kaupungista. Erityisesti lähtöä suunnittelevat ne, joilla on sukua maaseudulla.

Tällä hetkellä turvallisempana alueena pidetään Sudanin kaakkoisosaa, mutta tilanne maassa muuttuu nopeasti. Hyvin vaarallista on Khartumin lisäksi muun muassa Darfurissa, von Schroeder kertoo.

Von Schroeder ei itse kiirehdi pois koulusta, vaan odottaa turvallisuustilanteen paranemista.

– Kodissani ei ole sen turvallisempaa, joten sinne menemisestä ei ole hyötyä. Aluksi jäimme tänne jumiin, mutta myöhemmin totesimme, että tämä on hieman turvallisempi alue kuin lähempänä lentokenttää sijaitseva kotini, seitsemän vuotta Sudanissa asunut von Schroeder kertoo.

Suomalaisia Sudanissa kymmenkunta, poispääsy ei onnistu nyt

Sudanissa on ulkoministeriön mukaan tällä haavaa kymmenkunta suomalaista. Heihin kaikkiin on saatu yhteys.

Suomalaiset ovat valtaosin Khartumissa, missä järeimmät taistelut käydään, kertoi ministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner Radio Suomen Päivässä.

Ulkoministeriö suosittelee heille pysymistä sisätiloissa. Tannerin mukaan todellinen vaara on joutua taistelujen keskelle. Lisäksi aseelliset joukot ovat kurittomia, epätoivoisimmat pyrkivät asuntoihin sisälle.

– Tilanne on aidosti vakava ja vaarallinen, konsulipäällikkö sanoi.

Tannerin mukaan suomalaisten evakuointi on tällä hetkellä mahdotonta. On myös mahdotonta sanoa, milloin se voisi onnistua.

Khartumin ilmatila on suljettu, eikä lentokenttiä voi käyttää. Poistuminen maitse ei onnistu sekään, sanoo Tanner.