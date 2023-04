”Kun tänne tulee, on tietyt asiat mielessä”, sanoo mies, joka vietti vaimonsa kanssa laatuaikaa yhdessä Suomen erikoisimmista vuokramökeistä

Tältä näyttää majapaikassa, jossa on aikuisten nautintoon suunniteltu sisustus. Video: Janne Körkkö / Yle

Maistuisiko yö kotitekoisessa iglussa tai päreillä vuoratussa vierasmajassa? Vai erämaahan rakennetussa puumajassa, lähes täysin läpinäkyvässä muovikupolissa tai ehkä violeteissa vankkureissa? Pelkästään Airbnb:n valikoimasta löytyy nippu erikoisuuksia, joista moni lupaa elämyksellistä majoittumista.

Elämyksellisyydellä haetaan erottuvuutta muusta majoitustarjonnasta. Oulun Virpiniemessä äskettäin vuokratarjontaan tulleessa mökissä erottuvuus tarjoillaan vain aikuisille tarkoitetulla, selkeästi seksuaalista aktiivisuutta ruokkivalla sisustuksella.

Oululaiset Katri ja Toni Väänänen vuokrasivat mökin ensimmäisten joukossa.

– Kun tänne tulee, on tietyt asiat mielessä ja haluaa tietynlaisia elämyksiä. Niitä ei perusmökeissä ole, Toni Väänänen sanoo.

Mökistä löytyy muun muassa tantrapenkki, sitomiseen tarkoitettu X-risti, seksikeinu sekä selli. Seinillä roikkuu piiskoja, kahleita ja tappeja, ja seinillä on useita peilejä. Yhteiskäytössä on myös erinäisiä dildoja sekä panokone.

Avaa kuvien katselu Katri ja Toni Väänänen halusivat kokeilla irtiottoa arjesta aikuisten mökissä. Lapsiperhearkeen yhteistä aikaa mahtuu vain vähän. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Väänäset ovat osallistuneet mökin sisustussuunnitteluun, mutta eivät muutoin ole kytköksissä sen liiketoimintaan. Heitä kiinnosti sekin, miten oma suunnittelujälki toimii käytännössä.

Katri Väänänen uskoo, että tällaisiakin mökkejä majoitusmarkkinoilla tarvitaan, koska kohteessa voi tehdä ja kokeilla asioita, joihin kotona ei ole mahdollisuutta.

– Ei omaan kamariin pysty laittamaan esimerkiksi tuollaista ristiä. Ja jos panokone maksaa parikin tonnia, niin ei sellaiseen monella ole mahdollisuutta, Toni Väänänen sanoo.

Kohteen hygienia mietityttää Väänäsiä, mutta he ovat luottavaisia, että puhtaudesta on huolehdittu.

– Pitää käyttää arkijärkeä. Muissakin vuokramökeissä syödään samoilla haarukoilla ja lusikoilla, mitä toiset ovat käyttäneet, Katri Väänänen sanoo.

Hygienia on kaikkien yhteisvastuulla

Lust Inn Virpiniemi -mökin omistavat oululaiset Jonna ja Heikki Kurvinen. Jonna Kurvinen kertoo, että hygienia-asiat on huomioitu erittäin voimakkaasti. Siivousta helpottamaan mökkiin on valittu materiaaleja, jotka on helppo puhdistaa.

Vierailta edellytetään tiettyä siisteyttä, kuten eritteiden pyyhkimistä pois tuoreeltaan. Vieraat puhdistavat itse käyttämänsä välineet, ja ne puhdistetaan uudelleen mökin siivouksen yhteydessä. Samoin esimerkiksi sängyssä on kosteuden pysäyttävä välikerros.

– Jos vaikka hotellihuoneeseen menee uv-lampun kanssa, niin väitän, että täällä on kiinnitetty siivoukseen vielä enemmän huomiota, Jonna Kurvinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Jonna Kurvinen halusi Lust Inn Virpiniemestä yleellisen kohteen, ei halpaa. Majoitusyön hinta on korkeampi kuin tyypillinen hotelliyö. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Kurviset eivät tiedä, että Suomessa olisi toista vastaavalla tavalla varusteltua vuokramökkiä. Kirkkonummella on isompi kartano, jota luonnehditaan aikuisviihdekeskukseksi.

– Vielä ei olla tehty retkiä Kirkkonummelle, että ehkä pitäisi käydä tutustumassa.

Seksuaalisten elementtien rinnalle yrittäjät halusivat tuoda harkittuja yksityiskohtia. Esimerkiksi pesuhuoneen laatoituksen glitteröityjä saumausaineitakin sai odotella Italiasta tovin.

Hotellit tarjoavat näköalaelämyksiä

Myös hotelleissa luotetaan erikoisuuksien vetovoimaan. Pudasjärvellä voi yöpyä esimerkiksi Kotkanpesäksi nimetyssä sviitissä. Hotelli Iso-Syötteen yrittäjä Juha Kuukasjärvi kertoo, että noin kymmenen vuotta tarjonnassa olleen sviitin käyttöaste on talvikaudella yli 90 prosenttia. Yhden yön hinta on vähintään 450 euroa.

Avaa kuvien katselu Kansainvälisestikin huomioidussa Kotkanpesä-sviitissä on iso kelopuu keskellä huonetta. Kuva: Hotelli Iso-Syöte

Kotkanpesän kysyntä on rohkaissut lisäämään tarjontaa:

– Olemme rakentaneet myöhemmin Aurora-, Karhunpesä- ja Feeniks-sviitit, ja ne kaikki ovat olleet hyvin suosittuja, Kuukasjärvi kertoo.

Feenix on rakennettu tulipalossa tuhoutuneen hotellin ravintolan paikalle.

Komeiden näköalojen vetovoimaan nojaa myös Paltamossa sijaitseva Arctic Giant Birdhouse Hotel. Yrittäjä Vesa Homanen kertoo, että heidän tarjonnassaan on eri varustelutasoilla olevia jättikokoisia linnunpönttöjä.

– Mökeissä voi olla kuin lintu pesässään ja seurata luontoa. Näkyvyyttä voi mökin ikkunasta olla jopa 70 kilometriä, Homanen kuvailee.

Linnunpöntöistä on niin edullisempia versioita kuin porepaljuin varustettuja versioita. Yö sviitissä maksaa noin 430 euroa.

Avaa kuvien katselu Linnunpönttö-sviitin ikkunasta näkee jopa kymmenien kilometrien päähän. Kuva: Arctic Giant

Isolla toimijalla erikoisuudet ovat marginaalissa

Lomarengas on Suomen vanhin ja suurin vuokramökkien välittäjä. Palvelujohtaja Marko Säkkinen kertoo, että heidän näkökulmastaan erikoisuuksien kysyntä ja tarjonta ovat vähäistä.

Säkkisen mukaan kysytyimpiä ovat eräkämpät, joissa varustelutaso ei ole kovinkaan korkea tai moderni. Myös saarten ainoat mökit tai mökit, joista on pitkä matka naapuriin, kiinnostavat vuokraajia.

– Meillä on tietty laatutaso ja -luokitus, joten ihan kaikkea mahdollista me emme vain voi ottaa valikoimiin, Säkkinen sanoo.

Kriittisiin ääniin on pitänyt varautua

Lust Inn Virpiniemen yrittäjät haluavat mökkitarjokkaallaan myös rikkoa tabuja.

– Väitän, että seksi on yleisesti yhä tabu. Haluamme vähentää ainakin pariskuntien sisällä sitä tabua, että omasta seksuaalisuudesta pystyttäisiin puhumaan, Jonna Kurvinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Mökin oleskelutilan vieressä on pienempi huone, johon kalusteet ja välineet on koottu. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Hän itse on palvelualan yrittäjä. Palaute on ollut toistaiseksi pelkästään positiivista, mutta soraääniä saattaa vielä tulla.

– Olemme varautuneet siihen, että negatiivista palautetta tulee tai että esimerkiksi joku asiakas ei minun normityössäni halua kanssani työskennellä. Jos jollekin seksi ja seksuaalisuus on niin tabu, ettei minua halua kohdata, niin ei minun tarvitse heidän kanssaan toimia.

Reaktioihin on varauduttu muun muassa siten, että mökin tarkka osoite ei ole julkisesti näkyvissä.

– Haluamme suojella asiakkaitamme, ettei autoja ajele katsomassa, että kuka siellä nyt on asiakkaana.

Virpiniemen kohteen ei ole tarkoitus jäädä ainoaksi. Ajatuksissa on ketju, johon muutkin tarjoajat voivat liittyä, kunhan mökin kriteeristö täyttyy.

– Minulla on haaveissa, että tämä olisi koko Suomeen levinnyt ja mikseipä Eurooppaan asti, Kurvinen sanoo.

