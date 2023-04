Vajaat kaksi viikkoa upoksissa ollut ravintolalaiva Toivo on saatu nostettua Kuopiossa – tarkkaa uppoamissyytä ei kerrota

Vajaat kaksi viikkoa upoksissa ollut ravintolalaiva nousi keskiviikkona pinnalle. Yrittäjän suunnitelmissa on saada Toivo taas pikaisesti käyttöön.

Ravintolalaiva Toivo on nostettu pintaan keskiviikkona Kuopion matkustajasatamassa. Toivo sai vuodon pääsiäislauantaina 8. huhtikuuta ja vajosi pohjaan kiinni laivan ruuman täyttyessä vedellä. Alus oli veden vallassa vajaat kaksi viikkoa.

Yrittäjä Harri Kauhasen mukaan ravintolatoiminta on tarkoitus saada taas pikaisesti käyntiin. Alusta ei tarvitse käyttää vuodon takia telakalla.

Kauhanen ei kerro tarkasti laivan uppoamissyytä. Yrittäjän mukaan tekniikka petti ja vesi pääsi sisään ennalta arvaamattoman syyn takia.

Nyt yrittäjä kartoittaa laivan sisätilojen remonttitarpeen. Toivossa on yhteensä yli 350 ravintolapaikkaa ja lisäksi laivan viereisellä terassilla on noin 40 paikkaa. Henkilökuntaa laivalla on kausiluonteisesti 10-15 ihmistä.

Toivo oli viime vuonna ensimmäistä kesää ravintolalaivana Kuopion matkustajasatamassa. Aiemmin alus on ollut samassa roolissa Mikkelissä ja Oulussa.