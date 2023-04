Karaokebaarien hittinikkari Junnu Vainio pääsee nyt valkokankaalle – kysyimme, kuinka tuttu hän on kotikaupunkinsa lukiolaisille

Albatrossi joka lepäämättä liitää, se sinun sielusi on juuri kukaties. Taivaan sinessä sä saat vapaana sä kiitää, lapsuustoverini vanha merimies.

Monet Juha Vainion laulamista lauluista ovat nousseet ikivihreiden joukkoon: Albatrossi, Vanhojapoikia viiksekkäitä, Käyn ahon laitaa, Matkalla pohjoiseen ja niin edelleen. Vainion muille tekemistä sanoituksista on syntynyt suuria hittejä, kuten vaikka Fredin esittämä Kolmatta linjaa takaisin, Kari Tapion esittämä Viisitoista kesää tai Katri Helenan esittämä Joulumaa.

Tänäkin päivänä moni tapailee karaokebaarissa Juha ”Junnu” Vainion kappaleiden sanoja.

Laulaja- ja sanoittajamestari Vainion ura on taltioitu tarinalliseksi dokumenttielokuvaksi nimeltä Junnu Vainio – Sanoilla on hintansa. Sen on ohjannut Juha Metso ja käsikirjoittanut Petri Pietiläinen. Elokuvan pohjana toimii kaksikon vuonna 2018 julkaisema kirja: Junnu Vainio – Sellaista elämä on. Elokuvassa näyttelevät Kari Kukkonen, Konsta Lippo ja Petri Pietiläinen.

Kansanlaulunomainen perintö

Elokuvan pääpaino on siinä ihmetyksessä, miksi Junnun laulut elävät edelleen lähes kansanlaulunomaisena perintönä ja kuinka ne löydetään yhä uudelleen.

Dokumentin fiktiivinen päähenkilö Tohtori ratkoo elokuvassa Junnun vetovoiman saloja muun muassa kysymällä asiaa tämänhetkisiltä iskelmätaivaan tähdiltä Juha Tapiolta ja Katri Helenalta. Ääneen pääsee myös jo edesmennyt Vesa-Matti Loiri.

– Hänen herkimmät tekstinsä on, saatana, hänen juoppoaikoinaan tekemiä juttuja, toteaa Loiri elokuvan trailerissa.

Vainio syntyi ja kasvoi Kotkassa. Pienen Kotkan kaupungin henkinen mieliala, ilot ja surut välittyvät elokuvasta. Metson ja Pietiläisen mukaan se sattuu, kun iskelmätaiteilija jäi vaille tunnustusta kotikaupungissaan vielä eläessään.

Avaa kuvien katselu Elokuvan ohjaajan Juha Metson mukaan elokuvassa on paljon huumoria. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Nuoret eivät tunne

Pietiläisen mukaan elokuvassa on samaa rehellisyyttä kuin kaksikon Junnusta tekemässä kirjassa.

– Tietyllä tavalla kyllä, mutta kyllähän tässä rakastetaan Junnua niin kuin siinä kirjassakin. Me lähdimme siitä, että emme tee mitään sliipattua. Olemme Kotkassa, eikä Junnu ollut sliipattu eivätkä kotkalaiset.

Yle teki gallupin Kotkan Lyseon lukiolla. Nuorille näytettiin Junnu Vainion kuvaa ja kysyttiin, tietävätkö nuoret, kuka kuvassa on. Selvisi, että monelle 16–18-vuotiaalle Junnu on aika tuntematon. Metso sanoo, ettei Junnu ole oikein tavoittanut nuorisoa, ja tämä ihmetyttää häntä.

– Junnullahan on mielettömiä rivejä siellä teksteissä, jota tämän päivän räppärit voisivat juoksuttaa mennen tullen.

Avaa kuvien katselu Elokuvan käsikirjoittajan Petri Pietiläisen mukaan elokuva näyttää, että sankarikin on vain ihminen. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Metson mukaan elokuva on tarkoitettu kaikille. Hänen mukaansa myös kovimmat Junnu-fanit tulevat löytämään elokuvasta jotakin uutta.

Pietiläisen mukaan elokuva on merkittävä, sillä siinä kerrotaan siitä, miten joistakin ihmisistä tehdään sankareita.

– Me halusimme myös näyttää, että sankari on ihminen, ja että mitä on sen sankarin takana.

Junnu Vainio – Sanoilla on hintansa -elokuva tulee yleisön nähtäville Kotkan ja Kouvolan elokuvateattereihin perjantaina.

