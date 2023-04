Näillä vinkeillä varastat huomion kotibileissä – stand up -koomikko Niko Kivelä kertoo, miten tulla paremmaksi tarinankertojaksi

Parhaat tarinankertojat vetävät väkeä ympärilleen kuin magneetti. Mistä johtuu, että toiset osaavat tarinoida niin hyvin ja miten se oikein tapahtuu? Stand up -koomikko Niko Kivelä kehottaa kiinnittämään huomion muutamaan asiaan.

– Kun sinulla on tarina, ole sen tarinan takana ja rakasta sitä, niin muutkin rakastavat. Näin kiteytti yli 20 vuotta stand up -keikkoja heittänyt Niko Kivelä Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Hyviä tarinoita rakastetaan ja parhaiden tarinankertojien ympärille kertyy aina porukkaa, mutta voiko resepti olla näinkin yksinkertainen kuin Kivelä väittää: eli riittääkö siis vain se itse koettu tarina vai saako sitä vähän värittää mehukkaammaksi?

Kivelän mukaan tärkeintä on, että itse uskot siihen, mitä kerrot.

– Tässähän tullaan siihen, että jos itse uskot siihen väritykseen niin hyvä, jos et, niin silloin sinä valehtelet.

Mitä enemmän aikaa kuluu tarinan tapahtumista, sitä enemmän tarinaan tulee myös luonnostaan uusia kerroksia ja sitä kuuluisaa kalamiehen lisää, koska muistimme hapertuu.

– Monestihan me luulemme, että se tarina meni näin, mutta ei se tosiasiassa mennytkään niin vaan olemme värittäneet sitä vuosien varrella.

– Ollaan kenties katsottu jotain vanhaa valokuvaa ja me ei välttämättä edes olla se kuvan henkilö, mutta me itse uskomme siihen tarinaan ja se on meille totta. Silloin kuulija ottaa myös sen totena.

Liika kuorruttaminen kuitenkin kostautuu. Jos tarinaa kertoessa heität vielä lennossa jotain extraa, siitä jää usein kiinni.

– Sulla on sellainen olo, että se tarina ei riitä ja lisäät tarinaan vaikkapa: ”sitten siihen tuli muuten kaksi sotilasta” ja kuulijalle tulee heti tunne, että: ”no ei voinut tulla”. Sitten se kaikki on murtunut, vaikka alku olikin hyvä, Kivelä selventää.

Ja jos tarinankerronnan korkeakoulussa haluaa ottaa vielä sen viimeisen maisterikurssin, niin silloin puhutaan matematiikasta.

– Komiikkahan on hyvin pitkälti matematiikkaa. Naurun rakentaminen on todella rytmillistä ja matemaattista. Mulla on itselläni minuuttisääntöjä, jotka ovat ihan pään sisässä, että miten sen pitää mennä.

