Ministeriön pandatyöryhmän raportti valmistui, mutta ei lupaa euroja Lumin ja Pyryn tueksi Ähtäriin – eläinpuisto pettyi

Ähtärin eläinpuiston isopandojen mahdollista palauttamista Kiinaan on pohdittu koko kevättalvi.

Lumin ja Pyryn ylläpito vuokrineen on kallista, ja Ähtärissä on oltu asian suhteen taloudellisissa vaikeuksissa.

Virkamiestyöryhmä selvitti Suomen valtion mahdollisuutta olla mukana tukemassa pandojen Suomessa oloa taloudellisesti, jos poliittisesti niin halutaan.

Työryhmä on tänään saanut työnsä valmiiksi, kertoo maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Raportissa on kaksi merkittävää asiaa:

– Ensimmäinen on se, mikä on julkisuuteen kokoajan sanottukin: pandoja koskeva päätös on Ähtärin eläinpuiston, Husu-Kallio sanoo.

Toinen liittyy mahdolliseen valtion taloudelliseen tukeen.

– Silloin täytyy täyttyä se perusehto, että eläinpuisto ei voi olla taloudellisissa vaikeuksissa.

Husu-Kallio sanoo, että valtiontukilainsäädäntö on sekä kansallisella että EU-tasolla hyvin yksiselitteinen sen suhteen, että tukea ei voida osoittaa taloudellisissa vaikeuksissa olevalle yritykselle.

Taloudellisesti tukea saavan yrityksen tulee olla terveellä pohjalla.

- Ensin pitää pystyä hoitamaan taloudelinen puoli päiväjrjestykseen ja sen jälkeen, on se sitten sääätiömuotoinen tai jatkaa osakeyhtiömuotoisena, tuki on mahdollinen.

Ei puhetta euroista

Husu-Kallio toteaa, että päätökset mahdollisesta rahallisesta tuesta pandoille tehdään poliittisina esimerkiksi valtion lisätalousarvioiden yhteydessä.

– Jos joku on odottanut että ruvettaisiin puhjumaan euroisat, sellaista ei ole ollut kysekään, ne kulkevat omaa tietään.

Nyt kyse oli enemmän periaatteellisesta pohdinnasta voiko valtio olla mukana isopandojen Suomessa olon kustannuksissa.

Husu-Kallio muistuttaa, että astuu pandojen kohtalosta on eläinpuistolla.

– Itse asiassa eläinpuistolla se vastuu on koko ajan käytännössä ollutkin.

Husu-Kallio muistuttaa, että Ähtärin eläinpuisto on juridisesti sopijaosapuoli pandojen vuokrasopimuksessa.

– Se, mikä tässä mielestäni hieno asia on se, että valtion tuki ei ole jatkossa mahdoton, mikäli siihen tahtoa poliittisella taholla on - ja tarvetta.

Suuri pettymys Ähtärille

Ähtärin eläinpuiston hallituksen puheenjohtaja Risto Sivonen kuvailee raporttia suureksi pettymykseksi.

Eläinpuistossa on toki käyty läpi pandojen tulevaisuutta käsiteltäessä kaikki mahdolliset vaihtoehdot, myös tämä, että euroja ei ylläpitoon luvata, Sivonen muistuttaa.

Silti:

– Lopputulos on se, että valtio ei lähde rakentamaan minkäänlaista tukikuviota pandojen lajiensuojelutyölle Suomessa. Asia on käsitelty sillä tavalla loppuun, että meillä ei ole tämän raportin mukaan suuria mahdollisuuksia saada valtiota mukaan suojelutyöhön.