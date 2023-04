”Kaikki vihaavat Tapparaa” – SM-liigan finaaliparissa riittää urheiluromantikkaa

Tapparan kapteeni Otto Rauhala palaa kokoonpanoon 1. finaaliotteluun. Hän on päässyt juhlimaan SM-kultaa jo kolmesti.

Jääkiekon SM-liigan finaalit käynnistyvät keskiviikkoiltana Tampereella kello 18.30. Yle Puheen Jääkiekkokierros seuraa kaikkia finaaliotteluita. Keskiviikon lähetys alkaa kello 18.10.

– Kaikki muut vihaavat Tapparaa paitsi meidän omat fanit.

Tapparan kapteeni Otto Rauhala täräytti tuohon malliin talvella 2020, kun kirvesrinnat tahkosi historiansa toiseksi parasta runkosarjaa. No se kausi jäi kesken koronapandemian takia.

Nyt, reipas kolme vuotta myöhemmin, Rauhalan sanojen voi aistia leijuvan yhä ilmassa.

Allekirjoittanut ei vihaa mitään liigaseuraa. Eikä kannata. Mutta juuri puolueettomana sivustaseuraajana on helppo havainnoida kiekkokevään urheiluromanttisia piirteitä. Niitä riittää, vaikka ensimmäistä tamperelaisten välistä SM-liigan finaalisarjaa ei saatu.

1. Koneet vastaan artistit

Kaudesta 2012–13 alkaen Tappara pelaa nyt finaalissa kahdeksatta kertaa, kun mahdollisuuksia on ollut kymmenen. Kaudesta 2012–13 alkoi Tapparassa nykyisen päävalmentajan Jussi Tapolan ja Jukka Rautakorven ajanjakso. Siitä lähtien jompikumpi on ollut päävalmentajana, ja toinen useana vuotena urheilujohtajana.

Poltetun maan taktiikka, trap-puolustus, konemaisuus, taktisuus, riskittömyys. Tapola ja Rautakorpi ovat ylläpitäneet Tapparassa sitä jatkuvuutta, jolle on jo kauan kehitelty negatiivisesti kalahtavia termejä. Entäs voittava?

– Muut ovat kateellisia, kun olemme niin hyviä ja menestymme kaudesta toiseen, Rauhala jatkoi vuonna 2020 sanoen asian, joka kuulostaa itsestäänselvältä selitykseltä ”Tappara-vihalle”.

Avaa kuvien katselu Veli-Matti Savinainen (vas.) ja Patrik Virta juhlivat maalia CHL:n välierässä EV Zugia vastaan. Kuva: Mika Kylmäniemi / All Over Press

Nyt tuo ajanjakso päättyy. Tapola jättää Tapparan, Rautakorpi on JYPin leirissä. Tällä kaudella Tapola johdatti jo sinioranssit CHL:n mestaruuteen. Jos Tappara voittaa taas SM-liigankin, Tapolan sädekehä kirkastuu niin, että muita häikäisee.

Vastaansa Tappara saa nuorekkaan, aktiivisen, rohkean, ennakkoluulottoman ja sitkeän Pelicansin.

Tommi Niemelä on luonut Lahdessa kasvutarinan, jolle on ollut helppo keksiä hehkutustermejä. Pelicansin joukkueessa riittää nuoria timantteja, artisteja. Tapparan joukkueessa riittää leveyttä niin, että SM-liigan playoff-mediatilaisuudessa joukkuetta edustanut varakapteeni Patrik Virta voidaan tiputtaa kokoonpanosta ensimmäisestä finaaliottelusta.

On helppo arvioida, kenelle enemmistön sydän sykkii, jos ei huomioida joukkueiden omia kannattajia.

2. Trash-talkin tynkää

Kun Tappara varmisti finaalipaikkansa, Tapola avasi sanaisen arkkunsa. Hän alkoi puhua Pelicansin ja Ilveksen välieräsarjasta, jossa yksi kiistanaiheista oli jäähyjen kalastelu.

– Mielestäni sarja oli ennen kaikkea kova ja reilu. Jos ajatellaan molempia joukkueita ja toista ottelusarjaa, mistä siellä puhutaan: on filmauksia, tuomariasioita ja muuta.

Tapola ehdotti, että jos finaaleissa pelaajat sortuvat samaan, heidät kuuluu raahata median eteen, jotta heiltä voi kysyä, ”mitä helvettiä puuhaat?”.

Avaa kuvien katselu Jussi Tapola puuttui filmaamiseen toisessa välieräsarjassa. Kuva: Mika Kylmäniemi / All Over Press

Kun Pelicans varmisti myöhemmin finaalipaikkansa, Niemelä vastasi Tapolan puheisiin.

– Tappara on loistava joukkue. CHL-mestari, hallitseva liigamestari ja runkosarjan kärki, jonka valmentaja on näköjään katsonut meidän sarjaamme aika paljon. En ole ihan varma, että mitä hän on siitä nähnyt, Niemelä virnuili MTV Urheilulle (siirryt toiseen palveluun).

Tapolan puheet katsottiin mediapeliksi, jotta finaaleissa tuomarit muistaisivat, että vastakkain ovat rehti-Tappara ja kalasteleva haastaja. Tapola itse kuittasi Aamulehdessä (siirryt toiseen palveluun), että hänhän vain nosti ongelman esille ajaen koko jääkiekon etua.

– Itseäni yllätti, että homma käännettiin minun mediapelikseni sen sijaan, ettei kannettukaan vastuuta siitä, mitä siellä omassa pelissä tapahtui. Yhtäkkiä alettiin syyttää ihmistä, joka nosti ongelman esiin, Tapola ihmetteli.

Niemelä sen sijaan kerrytti sympatiapisteitä Pelicansin ja Ilveksen välieräsarjan päättyessä. Kun Pelicansin fanit heittivät jäälle muutaman typerän rantapallon, kävi Niemelä keräämässä ne pois jäältä ennen kuin meni kiittämään tamperelaisia ottelusarjasta. Se oli hämmentävä ja poikkeuksellinen teko.

Mediapeliä tai suomalaisen kiekon etujen ajamista, mutta on tervetulleen värikästä, kun valmentajat tekevät joskus muutakin kuin ”keskittyvät omaan tekemiseensä ja menevät eteenpäin”.

Avaa kuvien katselu Tommi Niemelä kiittää yleisöä Pelicansin edettyä finaaliin. Sitä ennen hän oli hakenut jäältä pois yleisön heittämät rantapallot. Kuva: Tomi Natri / All Over Press

3. Kuinka suuri yllätys lopulta?

Pelicans on niin sympaattinen yllättäjä, että sitä on sympattu Tapparankin leiristä.

– Tietyllä tavalla symppaan Pelsua. Lahdessa on tehty jo pitkään todella hyvää työtä. Vaatimustaso oli jo siellä pelatessani korkealla. Nykyinen valmennustiimi teki jo silloin erinomaista työtä. Siinä mielessä minulle ei ole mikään yllätys, että joukkue taistelee nyt finaalipaikasta, sanoi välierien aikana Ilta-Sanomille (siirryt toiseen palveluun) Tapparan Waltteri Merelä.

Avaa kuvien katselu Waltteri Merelä on iskenyt yhdeksään playoff-otteluun tehot 6+2. Kuva: Mika Kylmäniemi / All Over Press

Ennen kauden alkua Pelicansia ei rankattu edes pudotuspeleihin. Pelicansin porukoista on tietenkin korostettu, että heidän omat rankinginsa ennen kautta näyttivät hiukan erilaisilta.

Ei tämä silti SM-liigan historiaa peilaten ole täysin poikkeuksellista. HPK jyräsi mestariksi 2019. HPK:ta ei silloin rankattu ennen kauden alkua edes pudotuspeleihin. Finaalissa hämeenlinnalaisryhmä kaatoi kolmen miljoonan Kärpät.

Keväällä 2017 KalPa haastoi finaalissa Tapparan. Silloin ennakkosuosikki oli parempi, mutta 2013 finaaleissa Ässien hurmosi tyrmäsi Tapparan.

Ennen kautta ilmoitetuissa pelaajabudjeteissakaan Pelicansin ja Tapparan ero ei ole niin iso kuin esimerkiksi finaaliryhmillä 2017 ja 2019.

Se on silti selvää, että Pelicansin mestaruus olisi mojova sensaatio. Ottaen huomioon vaikkapa sen, että kevään aikana on heilty ilmoille kysymystä, onko Tappara kaikkien aikojen kovin liigajengi.

Niemelän mielestä Pelicansille selvänä altavastaajana lähteminen on ”täydellinen tilanne”. Sensaatiomestaruutta toivoville harmi vain, että senkin Tapola tietää varsin hyvin.

– Pelicans on pelitavallisesti, tunnetilan ja ilmapiirin puolesta parhaimmillaan juuri oikeaan aikaan kaudesta. Joukkuetta voi hyvin verrata TPS:ään 2010, Ässiin 2013 tai HPK:hon 2019, joilla oli noina keväinä vastaavanlainen flow-tila päällä, Tapola pohti Aamulehdelle.

