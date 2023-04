Kuuluisa brittiläinen sotareportteri uskoo, että Ukraina yrittää katkaista maayhteyden Krimille: “Kaikki ovat aliarvioineet ukrainalaisia”

The Guardian-lehden toimittaja, brittiläinen Luke Harding oli Venäjän hyökkäyksen alettua Ukrainassa ja on siitä lähtien seurannut tapahtumia maassa. Hän arvelee, että sodasta tulee pitkä.

Harding on työskennellyt useissa eri maissa sotareportterina ja ollut Moskovan-kirjeenvaihtajana. Venäjä karkotti hänet vuonna 2011.

Tilanne on jumiutunut ja kaikki odottavat Ukrainan hyökkäystä tulevina viikkoina.

– Iso kysymys on, pystyykö Ukrainaa potkaisemaan venäläiset ulos idässä ja Krimiltä, sanoo Harding.

Hän arvelee, että hyökkäys suuntautuu etelään ja Ukraina yrittää sillä katkaista maayhteyden Krimiltä Itä-Ukrainaan.

– He luultavasti yrittävät päästä Melitopolin kaupunkiin. Emme tiedä varmasti, mutta se olisi loogista, sanoo Harding.

Hardingin mukaan kysymys on siitä, kuinka pitkälle ukrainalaiset voivat edetä. Yhdysvallat on epäillyt Ukrainan todellisia mahdollisuuksia saada alueita takaisin.

– Kaikki ovat aina aliarvioineet ukrainalaisia ja mietin kuinka pitkälle he pystyisivät etenemään.

Hardingin mielestä Ukraina tarvitsee enemmän aseapua, mutta sitä ei ole koskaan tarpeeksi. Hän on iloinen Britannian ja Euroopan unionin yhteistyöstä asiassa.

Hän arvostelee Saksaa siitä, että maa on ollut hidas antamaan tukea Ukrainalle. EU:n tulisi hänen mukaansa yrittää estää kyllästymistä Ukrainan tilanteeseen ja poliitikoiden tulisi olla tarkkoina.

Venäjän toiminnan Ukrainassa Harding tuomitsee vahvasti.

– Olen nähnyt kellareita, joissa venälässotilaat pitivät nuoria miehiä ja ampuivat heitä päähän, hän kertoo.

– Se on fasismia Euroopan mantereella.

Vakoilu Nato-Helsingissä lisääntyy

Harding väittää uudessa kirjassaan Hyökkäys, Venäjän verinen sota ja Ukrainan selviytymistaistelu, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden varoitti joulukuussa 2021 tasavallan presidentti Sauli Niinistölle Ukrainan hyökkäyksestä.

Tieto sai Niinistön tarttumaan tilaisuuteen ohjata Suomi Naton jäseneksi. Harding perustaa tietonsa Suomessa asuneisiin lähteisiinsä.

– Presidentti istutettiin alas ja hänelle sanottiin ”katsokaa tätä materiaalia”, kuvailee Harding.

Hänelle kiinnostavaa oli se, että Niinistö uskoi tietoja, vaikka ranskalaiset ja saksalaiset olivat vielä silloin toista mieltä.

Naton jäsenyys tuo Hardingin mielestä Suomelle mahdollisuuden nukkua yönsä rauhassa, sillä jos Yhdysvallat ja Venäjä aloittaisivat suoran konfliktin, Venäjä häviäisi viikoissa tai kuukausissa.

– Suomelle voittamaton liittouma tuo turvaa. Teillä on pitkä raja, joten se tuo tasapainoa raja-alueelle, sanoo Harding.

Hän uskoo Venäjän vakoilun Suomessa vain lisääntyvän Nato-jäsenyyden myötä.

Katso videolta, miten Harding kuvailee tulevaa vakoilua.

Hardingin mukaan uusin tietovuoto Yhdysvalloissa pelaa Ukrainan pussiin, sillä se osoitti, että Yhdysvaltojen tiedustelulla on pääsy myös syvälle Venäjälle.

– Ukrainalaisia ei ole haitannut vuoto lähteideni mukaan, sanoo Harding.

– Hyökkäyssuunnitelmat eivät vaarantuneet ja tämä vain tukee aseapupyyntöjä.

Hän uskoo, että vuodon takana todella on 21-vuotias pidätetty yhdysvaltalaismies. Hardingin mukaan on kiinnostavaa pohtia, miksi miehellä oli pääsy salaisiin tietoihin. Hänen mukaansa jakelulista on Yhdysvalloissa ollut perinteisesti hyvinkin laaja.

Putinilla on hyvät lääkärit, mutta aika tikittää

Hardingin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole niin sairas, että hän heti menettäisi vallan. Putinin terveydentila nousee esiin tasaisin väliajoin esiin medioissa.

– Eurooppalaiset tiedustelupäälliköt ovat minulle sanoneet, että tiedämme vain Putinilla olevan parhaat lääkärit, jotka matkustavat hänen kanssaan, sanoo Harding.

Hänen mukaansa ukrainalaiset uskovat Putinin käyttävän kaksoisolentoja joissain tilanteissa, mutta väitettä ei ole vahvistettu.

– Hän on 70-vuotias venäläinen mies. Totuus on, että ennemmin tai myöhemmin aika kuluu loppuun, vaikka hän kuinka haluaisi toisin, sanoo Harding.

Hardingin mukaan Putinin hallinnon mahdollisessa kaatumisessa ei ole kyse siitä, väistyykö Putin vaan siitä, kaatuuko koko putinistinen järjestelmä. Hän pelkää, että Putinin jälkeen tulee uusi samankaltainen johtohahmo, joka vain korostaa sotaa länttä vastaan.

– Valitettavasti demokraattisemman, läpinäkyvän ja paremman Venäjän nousemiseen on pitkä matka. Jos niin tapahtuu, kuljen silloin jo varmaan rollaattorilla, arvelee Harding.

Hänestä Putinin seuraajaa on vaikea veikata, mutta Wagner-joukkoja johtava oligarkki Jevgeni Prigožin selvästi haluaa valtaan.

– Hän esiintyy etulinjan urheana johtajana, jota Putin ei ole. Mutta onko hänellä mahdollisuuksia, sitä en tiedä, sanoo Harding.

Harding arvioi, että Venäjän oppositio pystyy vaikuttamaan maan asioihin vain moraalisella tasolla. Hän ei usko, että vankilassa istuva oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi pääsee elossa ulos vankeudesta.