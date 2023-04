Junaliikenne myöhästelee edelleen ratajärjestelmävikojen vuoksi, vaikutuksia on eri puolilla Suomea

Myöhästymisiä on erityisesti Tampereen ja Oriveden välisellä sekä Tampereen ja Seinäjoen välisellä rataosuudella.

Junaliikenteessä on myöhästymisiä Tampereen ja Oriveden sekä Tampereen ja Seinäjoen välisillä rataosuuksilla keskiviikkona iltapäivällä.

VR:n mukaan myöhästymiset johtuvat ratajärjestelmän sekä tietoliikennejärjestelmän vioista.

VR:n viestinnästä kerrottiin kello 17.30 aikaan, että junat ovat myöhässä nyt noin 15-45 minuutia.

– Rajajärjestelmävikojen vuoksi erityisesti Tampereella joudutaan muuttamaan nopeallakin aikataululla junien lähtöraiteita. Matkustajien kannattaa tarkistaa vielä viime hetkellä, miltä raiteelta juna on lähdössä, kerrottiin VR:n viestinnästä.

Fintraffic rataliikennekeskus kertoi kello 18 aikaan, että tarkempi vikapaikka on Tampereen ja Parkanon välillä Lielahdessa.

Kunnossapidolta ei ole Fintrafficin mukaan saatu korjausarviota.

Avaa kuvien katselu Tampereen rautatieaseman aikataulunäyttö, josta osa junavuoroista on merkitty punaisella. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Esimerkiksi Helsingistä kello 14.03 Jyväskylään lähtenyt intercity 87 on myöhässä noin 40 minuuttia tietojärjestelmävian vuoksi.

Junien myöhästymiset aiheuttavat muille junille puolestaan viivästyksiä yhteysliikenteen odottamisen vuoksi.

Esimerkiksi kello 16.16 Tampereelta Keuruulle lähtevä taajamajuna 427 on myöhässä puoli tuntia.

Tampereen rautatieasemalla ihmeteltiin punaiseksi mennyttä näyttöä

Tampereen rautatieasemalla oli iltapäivällä hämmentyneitä matkustajia. Aikataulunäytössä näkyi runsaasti punaista, joka tarkoittaa junien myöhästymisiä.

Vantaalainen Anne Wassholm oli matkalla Tikkurilaan, hänellä ei ollut paniikkia päällä. Lippu oli vielä ostamatta.

– Sekaannusta on ilmeisesti ilmassa, jos taulua katsoo. Seuraan yleensä apistä mikä on tilanne ja huomasin, että jotakin on meneillään, kertoi Anne Wassholm.

Avaa kuvien katselu Vantaalainen Anne Wassholm ja vaasalainen Mats Eriksson Tampereen rautatieasemalla. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Seinäjoelle jo lipun ostanut vaasalainen Mats Eriksson kertoi, ettei ollut kuullut mitään tiedotteita asemalla viivästyksistä. Vasta asemalla kävi ilmi, että junat ovat myöhässä.

– Kyllä tämä aika mielenkiintoiseksi menee. Vielä tilanne ei näytä niin lohduttomalta, mutta veikkaisin, että juna myöhästyy vielä huomattavasti, arveli Mats Eriksson