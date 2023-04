Kansainvälisesti menestyneen Iiu Susirajan näyttely tulee Turkuun Wäinö Aaltosen museoon ensi keväänä

Turkulaisen taiteilijan töitä on parhaillaan esillä New Yorkin Museun of Modern Artissa. Susirajan näyttelyn jälkeen WAM suljetaan peruskorjauksen ajaksi.

Kuvataiteilija Iiu Susirajan soolonäyttely tulee WAM:iin keväällä 2024.

Näyttely sisältää sekä Susirajan uutta että varhaisempaa tuotantoa. Valokuvien lisäksi näyttelyssä nähdään videoteoksia, installaatioita, piirroksia sekä 3D-printattuja veistoksia.

– Kyllähän tässä jokin ympyrä sulkeutuu, että yksityisnäyttelyni on WAMissa. Päiväkodin kanssa oltiin tutustumassa Wäinö Aaltosen museoon. Muistan, kuinka me tarhaikäiset istuimme aulan portailla odottaen opasta. Ihastuin museoon jo silloin, ja edelleenkin WAM on suosikkimuseoni, Iiu Susiraja kommentoi läheistä suhdettaan WAMiin kaupungin tiedotteessa.

Kansainvälisesti menestyneen taiteilijan töitä on parhaillaan esillä New Yorkin Museum of Modern Artissa.

Turun pormestari Minna Arve iloitsee Susirajan näyttelystä Turussa.

– Pidän valtavasti Iiu Susirajan töistä. Mielestäni ne kuvaavat ihmisyyttä ja naiseutta humoristisella ja älykkäällä tavalla. Oman kaupungin taiteilija on vienyt maailmalle suomalaisuutta aivan erityisellä tavalla. Susiraja koskettaa ihmisiä monella tasolla, Minna Arve sanoo.

Iiu Susiraja on valmistunut valokuvaajaksi Turun taideakatemiasta vuonna 2012 ja kuvataiteilijaksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2018.

Susirajan teosten keskiössä ovat arkipäiväiset esineet, joiden kautta syntyy teosten omaperäinen huumori ja surrealistista lähestyvä tunnelma, mitä oivaltavat teosnimet vahvistavat.

WAMin näyttelyt keräävät säännöllisesti kymmenien tuhansien kävijöiden yleisöt. Viime vuonna WAMissa vieraili lähes 60 000 kävijää.

Iiu Susirajan näyttely on viimeinen näyttely WAMissa ennen museon peruskorjauksen alkamista. Peruskorjauksen jälkeen WAM avataan uudelleen syksyllä 2026.

Iiu Susirajan näyttely on auennut tänään, torstaina New Yorkissa, Modernin taiteen museossa MoMA:ssa.