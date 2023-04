Hotelli Punkaharjun yrittäjä Saimi Hoyer aikoo jatkaa muissa töissä: ”Kuka leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön”

– Viime päivät ovat olleet hurjia, sanoo Hotelli Punkaharjun yrittäjä Saimi Hoyer.

Etelä-Savossa sijaitsevan hotellin konkurssista uutisoitiin alkuviikosta, ja asiaa on kommentoitu laajalti etenkin sosiaalisessa mediassa.

Hoyer kertoo yllättyneensä siitä, kuinka paljon hän on saanut kannustavia viestejä. Niitä on tullut tuhansia, sekä tutuilta että tuntemattomilta.

– Tuki on ollut niin suurta, että en olisi koskaan siihen uskonut, hän kertoo.

Hoyer kertoo, että Punkaharju on hänelle maailman rakkain paikka. Hän tulee tekemään töitä Punkaharjun eteen jatkossakin, vaikka hotellin tarina hänen osaltansa loppuisikin.

– Punkaharju on sisälläni, eikä se lähde minusta koskaan mihinkään.

Toiveissa uusi omistaja

Hotellin toiminta on ollut tappiollista alusta saakka, ja tällä hetkellä yrityksellä on Hoyerin mukaan noin 1,5 miljoonan euron velat.

Ensin tulivat koronavuodet, ja sitten Ukrainan sota. Viime aikoina hotelli on kamppaillut muun muassa kovien sähkö- ja raaka-ainekulujen kanssa.

– Ne eivät ole iskeneet ainoastaan meihin, vaan koko majoitus- ja ravintola-alaan, mutta meidän lähtötilanteemme on ollut paljon huonompi, sanoo Hoyer.

Konkurssi vaikuttaa myös Hoyerin omaan talouteen. Hän kuitenkin ymmärtää yrittäjän vastuun.

– Kuka leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön.

Nyt Hoyer toivoo, että puikkoihin astuisi matkailualan yrittäjä, jolla olisi tuntemusta alueesta.

Vaikka yritys haki konkurssia, hotellin toiminta jatkuu Hoyerin mukaan ainakin toistaiseksi normaalisti. Varauskalenteri näyttää hyvältä, ja konkurssiuutisen jälkeen on tullut monia uusia varauksia.

Avaa kuvien katselu Hotelli Punkaharju remontoitiin sen jälkeen, kun Saimi Hoyerista tuli paikan yrittäjä. Kuva: Kati Rantala / Yle

Savonlinnan Seudun Matkailun toimitusjohtaja Jaana Komin mukaan uutinen konkurssista on surullinen. Se, millaisia vaikutuksia konkurssilla on Savonlinnan matkailun kesälle, riippuu prosessin etenemisestä.

Konkurssipesän hoitaja nimetään lähipäivinä.

Paikalliset vierastivat hotellia

Hotelli Punkaharju sijaitsee Etelä-Savossa noin 30 kilometrin päässä Savonlinnan keskustasta.

Hoyer osti hotellin vuonna 2015 yhdessä silloisen puolisonsa kanssa, joka myi oman osuutensa myöhemmin Mari Kettunen-Väyryselle.

Paikka on kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Rakennus valmistui jo 1800-luvulla, ja se on toiminut aikaisemmin muun muassa valtionhotellina. Hoyerin mukaan kyseessä on Suomen vanhin toiminnassa oleva hotelli.

Hän kertoo, että suurin osa hotellin vieraista tuli Suomen suurista kaupungeista tai ulkomailta.

– Tässä on kamppailtu myös sen kanssa, että lähialueen ihmiset ovat jopa vähän pelänneet tulla tänne. He ovat ajatelleet, että tämä on niin hieno paikka.

Se ei kuitenkaan Hoyerin mukaan pidä paikkaansa. Hän uskoo, että väärät mielikuvat ovat yksi syy, miksi alueen ihmiset eivät löytäneet hotellia.

Hoyer kuitenkin kertoo, että mitä pidempään hotelli oli toiminnassa, sitä enemmän paikalliset alkoivat vierailla siellä ja sen tapahtumissa.

Hoyer ehti johtaa Hotelli Punkaharjua seitsemän vuoden ajan. Nyt hän aikoo jatkaa töitään puhujana ja mallina.

