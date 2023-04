Historiallinen Klingendahlin tehtaanpiippu korjataan nyt Tampereella

Yksi Tampereen historiallisista savupiipuista peruskorjataan. Hämeenpuiston ja Eteläpuiston kulmauksessa sijaitseva Klingendahlin piippu on jo saanut remonttitelineet ympärilleen.

Tehtaanpiiput kuuluvat vanhan teollisuuskaupungin kuvaan. Klingendahlin suurkiinteistössä toimi 1900-luvun alkupuolella Fabian Klingendahlin perustama villakangastehdas. 1980- ja 1990-luvulla rakennukset muutettiin liike- ja asuinkäyttöön. Piippu on rakennettu vuonna 1951.

Avaa kuvien katselu Klingendahlin piippu on rakennettu vuonna 1951. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Klingendahlin piipun korkeus on runsaat 80 metriä, eli urakka on senkin takia vaativa. Aivan Pirkanmaan ykköspaikoille ei tällä korkeudella vielä nousta. Tampellan piippu on lähes satametrinen. Vain muutaman metrin sitä lyhyempi on Takon savupiippu, joka on yhä käytössä.

Silti näitäkin korkeampi on Mäntän tehdasalueen höyryvoimalaitoksen piippu, 112 metriä.

Tampereen piippuja on hiljakseen korjattu, viime vuosina esimerkiksi Sarviksella Hatanpäällä. Tyypillistä on, että käyttämätön putki rapautuu vähitellen. Hattu ja hyvä ilmanvaihto ainakin pidentävät korjatun muistomerkkipiipun ikää.