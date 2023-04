Rovanperä testierikoiskokeen nopein, Esapekka Lappi kyynelehti maalissa – kuljettajat kertoivat Kroatian MM-rallin merkityksestä

Esapekka Lappi kyynelehti testi-EK:n maalissa – kuljettajat kertoivat kisaviikonlopun merkityksestä

Esapekka Lapin tunteet olivat pinnassa testierikoiskokeen maalissa.

WRC-kuljettavat kommentoivat ensimmäisten vetojensa jälkeen haastatteluissa tuntemuksiaan Kroatian MM-rallin käynnistymisestä. Viikko sitten testeissä menehtynyt irlantilaiskuljettaja Craig Breen on tulevana viikonloppuna kaikkien ajatuksissa.

– Yritämme kaikki mennä eteenpäin. Viikko on ollut kaikille vaikea. Olen varma, ettei ollut ketään, kenellä ralli olisi ollut enemmän veressä kuin Craigilla. Olen varma, että hän on iloinen nähdessään meidän ajavan. Teemme tämän hänelle, se on ainoa, mitä voimme, testi-EK:n ensimmäisenä WRC-kuskina ajanut Sebastien Ogier sanoi haastattelussa.

Breenin tallikaverina Hyundailla ajanut belgialainen Thierry Neuville oli Ogierin kanssa samoilla linjoilla.

– Olemme hyvin pahoillamme tapahtuneesta. Viikonloppu tulee olemaan vaikea, mutta meidän on ralliperheenä oltava vahvoja ja jatkettava eteenpäin. Sitä Craig olisi halunnut, Neuville kuvaili ajatuksiaan.

Myös Kalle Rovanperä uskoi viikonlopun olevan vaikea.

– Mielestäni on kuitenkin tärkeintä, että kaikki ovat täällä ajamassa Craigille. On aika selvää, miksi olemme täällä, Rovanperä sanoi haastattelussa.

Virolaiskuljettaja Ott Tänak oli ollut viikonloppuna Breenin perheen luona käymässä. Hän oli luvannut Breenin äidille, Jackie Breenille, olevansa hymy huulilla.

– Tämä on vaikeaa meille kaikille. Tämä syö meitä elävältä. Lupasin Jackielle (Craig Breenin äiti) hymyillä. Hänellä oli niin paljon positiivista energiaa, kun olin heidän luonaan sunnuntaina. He ovat ihania ihmisiä. Olen niin kiitollinen siitä energiasta. Jatkamme eteenpäin, jatkakaa tekin, Tänak sanoi haastattelussa vilkutellen Breenin vanhemmille terveisiä.

Testierikoiskokeen maalissa tunteikkaimpana oli Hyundai-kuljettaja Esapekka Lappi. Kyyneleet silmissä haastattelussa ollut Lappi kehui tiimiään vuolaasti.

– Auto näyttää uskomattomalta. Talli teki upeaa työtä, jotta auto näyttää tältä näin nopeasti. Sanoin Jannelle (kartturi Ferm), että tärisin EK:n maalissa. En siksi, että olisin yrittänyt kovaa... Jokainen meistä ottaa tämän eri tavalla, minulle se on vaikeaa, Lappi kuvaili tunteitaan.