Valtiovarainministeriö haluaa leikata ammattikoulutuksesta – taustalla kiistanalainen tilasto

Yhdeksän miljardia euroa. Niin paljon Suomen valtion tulee valtiovarainministeriön (siirryt toiseen palveluun) mukaan säästää kahdella seuraavalla vaalikaudella. Pelkästään seuraavan hallituksen pitäisi leikata menoja ja kiristää veroja kuuden miljardin edestä.

Eduskuntavaalien alla puolueet esittelivät kilpaa erilaisia tapoja joilla hillitä valtion velkaantumista. Kun oppimistulokset (siirryt toiseen palveluun) laskevat ja opettajat uupuvat (siirryt toiseen palveluun), koulutusta ei kuitenkaan uskallettu nimetä säästökohteeksi. Kokoomuskin linjasi koulutuksen olevan ”erityissuojeluksessa” (siirryt toiseen palveluun).

Nyt valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä kuitenkin sanoo, että ammattikoulutuksesta kannattaisi leikata. Niemelän näkemyksiä kuunnellaan seuraavissa hallitusneuvotteluissa tarkkaan, koska arviot valtiontalouden säästötarpeista on tehty hänen johdollaan.

Niemelä toivoo, että uusi hallitus lyhentäisi toisen asteen ammattitutkinnot kaksivuotisiksi.

– Tutkimusten mukainen johtopäätös on, että opintojen pidentäminen kolmeen vuoteen on lisännyt opintojen keskeyttämisiä ja laskenut opiskelijoiden tulotasoa, kun he joutuvat istumaan yhden ylimääräisen vuoden koulunpenkillä.

Ministeriö arvioi valtion säästävän noin 100 miljoonaa euroa, jos 40 prosenttia ammatillisista tutkinnoista lyhennetään kolmesta vuodesta kahteen.

– Tämä olisi hyvä tapa nostaa työllisyyttä ja parantaa koulutustakin siinä mielessä, että saamme enemmän irti valmiita tutkintoja keskeytysten sijaan.

Niemelä korostaa, että opiskelijalla tulee edelleen olla mahdollisuus jatkaa korkeakouluopintoihin. Korkeakouluun valmentavat opinnot muutettaisiin siis vapaaehtoisiksi.

– Opiskelija saisi edelleen käydä kolmannen vuoden opinnot, jos hän haluaa jatkaa korkeakouluun.

Avaa kuvien katselu Mika Niemelän mukaan noin 100 miljoonan säästölakselmassa on huomioitu se, että vapaaehtoinen kolmas vuosi ammattikoulussa tarjottaisiin noin 3 200–3 200 opiskelijalle vuosittain. Kuva: Toni Määttä / Yle

Ammattiopetuksen edustaja tyrmää ministeriön väitteet

Kaikki ammattitutkinnot pidennettiin kolmivuotisiksi parikymmentä vuotta sitten. Uudistuksen tarkoitus oli antaa ammattiopiskelijoille mahdollisuus hakea yliopistoon. Tutkintoihin lisättiin vuosi yleissivistävää ja korkeakouluun valmentavaa tutkimusta.

Valtiovarainministeriö perustelee ammattitutkintojen lyhentämistä sillä, että amiksesta ei pahemmin jatketa yliopistoon. Uudistuksesta huolimatta vain 2,5 prosenttia yliopisto-opiskelijoista tulee ammattikoulusta.

– Taustalla on kaksi tutkimusta, mutta toinen on jo hieman vanhempi Ruotsista ja toinen muutaman vuoden takaa, eli siinä mielessä ihan viimeisintä tutkimustietoa ei valitettavasti ole, mutta ne antavat hyvän suunnan, Niemelä sanoo.

Ministeriön tiedot ovat puutteellisia, väittää Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n johtava asiantuntija Saku Lehtinen.

Ammattikoulu on hyvin käytetty väylä ammattikorkeakouluun, vaikka yliopistoissa vain marginaalinen osuus on ammattikoulun käyneitä. Viime vuoden yhteishaussa ammattikorkeakoulujen hakijoista noin puolet tuli ammatillisesta koulutuksesta, ja valtaosa heistä myös otti paikan vastaan.

Tilastokeskuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan ammattitutkintojen keskeyttämiset eivät ole lisääntyneet vaan vähentyneet lukuvuoden 2000–2001 jälkeen. Silloin keskeytyksiä oli 13,1 prosenttia, ja lukuvuonna 2020–2021 niitä oli 12,6 prosenttia.

Luvut eivät kuitenkaan ole keskenään vertailukelpoisia näin pitkältä aikaväliltä, sillä ennen vuotta 2018 tilastoon sisältyvät ainoastaan alle 25-vuotiaat ja tämän jälkeen kaiken ikäiset.

Lehtisen mukaan aikuisten mukaantulo saattaa selittää keskeytysten määrän nousua aivan viime vuosina.

Miten opintojen lyhentäminen vaikuttaa opetukseen?

Stadin ammattiopistossa opiskeleva Markus Orko uskoo, että kolmen vuoden opintokokonaisuutta on vaikea tiivistää kahteen vuoteen.

– Jos ammatillista koulutusta lähdetään lyhentämään, teoriaosuudelle ei jää tarpeeksi aikaa.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi opiskeleva Orko on huolissaan työntekijöiden pätevyydestä, jos ammattitutkintoa lyhennetään.

– Uskon opintojeni olevan vielä kuormittavampia, jos ne pitäisi tiivistää kahteen vuoteen.

Orkon mukaan opintojen lyhentämisen sijaan tulisi lisätä resursseja.

– Jos ei ole päteviä opettajia ja aikuisia kouluissa, opiskelijat eivät saa riittävästi tukea ja saattavat päättää opintonsa sen takia. Esimerkiksi psykologille saattaa joutua jonottamaan yli puoli vuotta, jolloin opiskelijan tilanne on voinut jo pahentua.

Avaa kuvien katselu Markus Orko toivoo enemmän resursseja ammattikoulujen opiskelijahyvinvointiin. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Opiskelijajärjestö Osku ry pitää uudistusta ristiriitaisena

Opiskelijajärjestö Osku ry ei kannata ammattiopintojen lyhentämistä, sillä se saattaisi vaikuttaa jatko-opintokelpoisuuteen.

– Ammatillisen tutkinnon osista ei voida lähteä karsimaan. Vähentäminen kohdistuu siis näihin kaikille yhteisiin, jatko-opiskeluun valmistaviin opintoihin.

Osku ry:n puheenjohtaja Venla Tillin mukaan on ristiriitaista, että ammattikoululaisten jatko-opintokelpoisuutta halutaan rajoittaa samalla, kun yhteiskunnassa on iso tarve saada nuoret jatko-opiskelemaan.

Myös Tillin mielestä huomio tulisi keskittää opiskelijoiden tukemiseen.

– Resursseja ja tukipalveluita tulee lisätä oppilaitoksiin, jotta opiskelijat jaksavat paremmin.

Avaa kuvien katselu Markus Orko pelkää, että tutkinnon lyhentäminen lisäisi opintojen kuormittavutta. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

”Lyhyen aikavälin keino säästää rahaa”

Tutkija Hannu Karhunen on perehtynyt kolmivuotisen tutkinnon ongelmiin. Karhunen arvioi, että valtiovarainministeriö näkee tutkintojen lyhentämisen helppona keinona säästää rahaa ja työllistää nuoria. Pitkän tähtäimen vaikutuksia on vaikea arvioida.

– Nuorena sitä hoitaa opintonsa mahdollisimman nopeasti pois alta. Jos yleissivistävistä opinnoista tehdään vapaaehtoisia, osa opiskelijoista ei tule suorittamaan niitä.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston apulaisrehtori Sari Slöör painottaa myös yleissivistävien opintojen tärkeyttä, sillä ne valmistavat sekä korkea-asteelle että työelämään.

– Me tiedämme, kuinka nopeasti työelämä muuttuu ja vanhat ammatit katoavat. Tulevaisuudessa työntekijä tarvitsee kykyä oppia uutta, resilienssiä ja ennakointikykyä.

Hannu Karhusen mukaan tämän päivän helpot leikkaukset voivat huomenna olla epämiellyttäviä kustannuksia.

– Sullakaan ei toimittajana ole kohta töitä, kun ChatGPT tekee ne sun puolesta. Jos joukko ihmisiä joutuu työttömäksi, eivätkä he suppean koulutuksensa takia pysty työllistymään muille aloille, sillä on negatiivinen vaikutus verokertymään ja sitä kautta valtiontalouteen.

