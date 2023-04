Helsinkiläinen Andrei Makaroff joutui hankaluuksiin, koska hänellä on sama nimi kuin pakotelistalla olevalla venäläisellä

Kun Andrei Makaroff, 20, muutti helmikuun lopussa vanhasta kodistaan pois, vuokratakuuta ei heti kuulunut takaisin. Makaroff sai viestin vuokraisännältään, joka pyysi tätä toimittamaan tiedot koko nimestään, syntymäajastaan ja -paikastaan sekä kansalaisuudestaan.

Vuokraisäntä kertoi, että pankki oli vaatinut tietoja Venäjälle asetettujen pakotteiden vuoksi.

Andrei Makaroff on syntynyt Suomessa, eikä hän puhu venäjää tai ole koskaan vieraillut maassa.

– Isäni isän vanhemmat pakenivat Venäjältä ja aloittivat uuden elämän Suomessa.

Avaa kuvien katselu Andrei Makaroff opiskelee Sibelius-akatemiassa ja hänellä on levytyssopimus. Sinä päivänä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, hän äänitti sodanvastaisen kappaleen. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Sitten kävi ilmi, että pakotelistalla on kuitenkin hänen kaimansa, jonka nimi latinalaisin aakkosin kirjoitetaan vain hiukan eri tavalla. Venäläinen Andrey Makarov johtaa maan duuman budjetti- ja verokomiteaa.

Suomalaisen Andrei Makaroffin ongelmat rahaliikenteessä saivat jatkoa. Makaroff koetti siirtää ystävälleen 35 euroa Mobilepayllä. Varat poistuivat hänen omalta tililtään, mutta eivät koskaan siirtyneet kaverin tilille.

– Se 35 euroa lienee edelleen pakotekäsittelyssä.

Avaa kuvien katselu Sodan alettua Andrei Makaroff on nimensä vuoksi saanut todistella olevansa Ukrainan puolella. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Pankkien pitää selvittää, etteivät välitä pakotteiden alla olevien varoja

Sekä entisellä vuokranantajalla että ystävällä on tilit Osuuspankissa.

Yhtiö kertoo, että se vertaa maksu- ja asiakastietoja kansainvälisistä pakotteista annettuihin tietoihin. Pankki pyytää lisäselvityksiä, jos ei muutoin pysty varmistumaan siitä, onko kyseinen henkilö pakotteiden kohteena.

Pankeilta edellytetään myös nimien mahdollisten vaihtoehtoisten kirjoitusasujen tunnistamista. Siksi pankki on ilmeisesti syynännyt suomalaisen Makaroffin rahaliikennettä.

Makaroffia asia harmittaa. Hän on tosin tyytyväinen, että toistaiseksi pakoteselvitykset eivät ole vaikuttaneet palkanmaksuun.

Somessa Andrei Makaroffia on maailmantilanteen vuoksi kehotettu vaihtamaan nimeään. Video: Benjamin Suomela / Yle

Makaroff sanoo, että venäläisen nimen vuoksi häneltä on alettu kuluneen vuoden aikana kysellä sukujuuristaan ja tiedustella kantaansa sotaan. Somessa häntä on jopa neuvottu vaihtamaan nimeään, jotta välttyisi ongelmilta työelämässä.

– Tämä menee överiksi. Minulla ei koskaan ole ollut vaikeuksia saada töitä, minulla on hyvä opiskelupaikka ja levytyssopimus. Olen ylpeä nimestäni, eikä minulla aiemmin ole ollut ongelmia sen kanssa.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Euroopan Unioni asetti noin 1 500 sotaan liitettyä henkilöä pakotelistalle.

Tämä käytäntö on aiheuttanut vaikeuksia useille Venäjään ja sotaan tyystin liittymättömille henkilöille eri puolilla Eurooppaa, raportoi The New York Times (siirryt toiseen palveluun). Asiasta on kertonut aiemmin myös Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).

