Pirkanmaan syrjäseuduille kaavaillaan monitoimiambulansseja: ensihoito, pelastusvalmius ja sosiaalitukea yhdessä ja samassa autossa

Pirkanmaalla on nykyisin lähes 40 ambulanssia, mutta osa niistä on lähtövalmiudessa vain puolet vuorokaudesta. Arkistokuva pelastuslaitoksen tallista helmikuussa.

Pirkanmaalle suunnitellaan uusia moniviranomaisyksiköitä, yksinkertaisemmin monitoimiambulansseja. Ne parantaisivat erityisesti haja-asutusalueiden palveluja, ja ne voisivat aloittaa jo ensi vuoden aikana.

Suunnitelmissa on kaikkiaan seitsemän uutta ja uudenlaista yksikköä, kertoo ensihoidon ylilääkäri Sanna Hoppu Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

– Ambulanssia ei ole tarkoitus miehittää enemmällä väellä. Ensihoitajan työparina toimisi pelastaja, jolla on myös perustason ensihoidon osaamista. Lisäksi ensihoidon henkilökunta saa koulutuksen joihinkin pelastustoimen ja sosiaalitoimen tehtäviin.

Pirkanmaalla on tällä hetkellä 37 ambulanssia. Niistä 21 on hyvinvointialueen omia ja 16:ta ambulanssia operoi yksityinen toimija.

Pelastustehtäviä, päivystyksellisiä toimia

Sanna Hopun mukaan uudenlaiselle yksikölle olisivat ensihoidon lisäksi mahdollisia muun muassa pienehköt pelastustoimen tehtävät. Sosiaalipuolella apu taas voisi tarkoittaa esimerkiksi vanhusten turvapuhelinhälytyksiin liittyviä asioita tai kotipalvelun työntekijän tukemista hoidon tarpeen arviossa.

Terveydenhuollon päivystyksellisiä tukitehtäviä voisivat olla kotisairaanhoidon, kotisairaalan tai saattohoidon potilaat. Erityisesti, kun heidän tilanteensa akuutisti muuttuu.

– Ihan kaikki sosiaaliviranomaisten päivystystehtävät eivät tietenkään ole ambulanssin henkilökunnalle mahdollisia, Sanna Hoppu sanoo.

Taustalla on huoli Pirkanmaan ensihoidosta, koska tehtävien määrä on kasvussa. Syynä on lähinnä se, että ensihoidolle tulee nykyisin paljon myös sille kuulumattomia, ei-kiireellisiä tehtäviä.

Sanna Hopun mukaan ensihoitovalmiuden lisäämistä esitetään ennen kaikkea alueille, joissa sen tai pelastustoimen valmius on ollut heikoin. Sen myötä myös sosiaalitoimen tai perusterveydenhuollon tukitehtävät olisivat mahdollisia.

Pitkiä matka-aikoja

Viime vuonna apu – ambulanssi tai palokunta – tuli Pirkanmaan taajama-alueilla perille keskimäärin vartissa. Haja-asutusalueilla apua joutui odottamaan yli 26 minuuttia.

Uudet yksiköt päivystäisivät ympäri vuorokauden. Avun saati nopeutuisi varsinkin siellä, missä lähin ambulanssi on nykyisin lähtövalmiina vain puolet vuorokaudesta.

Uusien yksiköiden sijoituspaikkoja olisivat alustavien suunnitelmien mukaan ainakin Kihniö ja Kuru.

Moniviranomaisambulassien perustaminen on maanantaina Pirkanmaan aluehallituksen käsittelyssä.

