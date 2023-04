Kartta-animaatio näyttää Venäjän tuskallisen hitaan etenemisen Bahmutissa – 1,5 kilometriin toista kuukautta

Bahmutin keskusta on itä-länsi-suunnassa 1,5 kilometriä leveä. Venäläiset joutuivat taistelemaan sen hallinnasta maaliskuun puolivälistä lähtien.

Taistelu Bahmutin kaupungin hallinnasta on talvesta lähtien hallinnut Ukrainan sodan uutisointia.

Deepstatemap-karttapalvelusta (siirryt toiseen palveluun) nähdään, kuinka rintamalinja on liikkunut hitaasti kohti kaupungin keskustaa. Deepstatemap-karttaa pidetään melko luotettavana kuvaamaan rintaman muutoksia.

Bahmutin taistelun katsotaan alkaneen jo elokuussa, jolloin venäläisjoukot aloittivat suuren hyökkäyksen. Rintamalinja oli tuolloin noin kymmenen kilometrin päässä Bahmutin keskustasta.

Asiantuntijoiden mukaan Bahmutilla ei ole erityisen suurta strategista merkitystä. Sen kautta kulkee tosin useita teitä, jotka Venäjä tarvitsisi toteuttaakseen tavoitteensa koko Donetskin alueen valtaamisesta.

Bahmutin kaupungista on kuitenkin muodostunut ennen muuta poliittinen kiistakapula. Venäjä ei ole vallannut yhtään merkittävää Ukrainan kaupunkia sitten viime kesän. Ukrainan johto ei halua antaa Venäjälle syytä juhlia voittoa Bahmutistakaan.

Samalla Venäjän voimia halutaan kuluttaa, jotta Ukraina ehtii itse kerätä uusia voimia omaa vastahyökkäystään varten.

Kaupunkisotaa maaliskuun alusta

Bahmutin puolustajien pelättiin jäävän saarroksiin, kun venäläiset pääsivät helmi-maaliskuun taitteessa eteenpäin kaupungin pohjoispuolella, Jahidnessa. Tämän jälkeen Bahmutin itäpuolella puolustajat vetäytyivät Bahmutkajoen linjalle.

Monien yllätykseksi ukrainalaiset onnistuivat pitämään pintansa niin kaupungin pohjois- kuin eteläpuolellakin ja estämään saarrostuksen.

Bahmut on tuhoutunut täysin kuukausia kestäneessä tulituksessa.

Bahmutin kaupungin keskusta on noin puolitoista kilometriä leveä kaistale, jota länsipuolella rajaa rautatie ja idässä Bahmutkajoki.

Maaliskuun alkupuolella alkoivat raivokkaat taistelut keskusta-alueesta. Kamppailua käytiin jokaisesta talonrauniosta ja kadunkulmasta.

Venäjän puolella Bahmutin taistelun päävastuun kantoivat Wagner-yhtiön palkkasotilaat, joista monet oli värvätty vankiloista. Heitä on kuollut hyökkäyksessä tuhansittain. Myös Ukrainan miestappiot ovat suuret.

Avaa kuvien katselu Haavoittunutta ukrainalaistaistelijaa hoidetaan Bahmutin rintaman lähellä. Kuva: Aris Messinis / AFP

Nyt rintama rautatiellä

Huhtikuun alkupuolella venäläiset onnistuivat valtaamaan Bahmutin kaupungintalon. Tuolloin ukrainalaiset vetäytyivät keskustan itäisimmistä osista ja myöhemmin koko ydinkeskustasta.

Venäläisiltä vei puolitoista kilometriä leveän keskustan valtaamiseen yli kuukausi. Tästä voi laskea, että keskimäärin venäläisjoukot etenivät Bahmutissa keskimäärin noin 50 metriä päivässä.

Nyt rintamalinja on noin viikon ajan seurannut rautatietä. Venäläiset ovat yrittäneet ylittää sen ja tunkeutua Bahmutin läntisiin kaupunginosiin.

Ukraina on kuitenkin torjunut hyökkäykset. Vastahyökkäyksellä se on jopa vallannut takaisin Bahmutin rautatieaseman, joka toki on tulituksessa tuhoutunut, kuten käytännössä kaikki Bahmutin keskusta-alueen rakennukset.

Venäjän Donetskin alueen miehityshallinnon johtaja Denis Pushilin arvioi (siirryt toiseen palveluun) 10. huhtikuuta, että Venäjän hallussa on 75 prosenttia Bahmutista. Lähipäivät näyttävät, onko sillä voimaa ja halua yrittää vallata loppuosaa kaupungista.

Lähde: Reuters