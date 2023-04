”Neiti Frankenstein” on tehnyt vaatteita niin Madonnalle kuin Behemothillekin: tässä on Puolan tunnetuin muotisuunnittelija

Puolan kansainvälisesti tunnetuin muotisuunnittelija Katarzyna Konieczka suunnitelee muotia, jossa on myös pelottavia piirteitä. Toimittajamme tapasi Konieczkan Puolan Sopotissa.

Metallinkiiltoa, nauloja, teräviä piikkejä, omituisesti luikertelevia rihmastoja ja painajaismaisia piirteitä. Tällaisia vaatteita suunnittelee Puolan kansainvälisesti tunnetuin muotisuunnittelija Katarzyna Konieczka. Ei ihme, että puolalainen media – tai Konieczkan sanoin ”vakavasti otettavat journalistit” – kutsuu häntä neiti Frankensteiniksi.

– Kun huomasin termin ensimmäisen kerran, ihastuin siihen oitis. Siinä on kovuutta, brutaaliuutta ja vaikuttavuutta – ja se tarkoittaa jotakin, pääkalloin koristellussa sysimustassa fantasiatuolissa haastattelun ajan istuva Konieczka pohtii.

Raflaavasta imagostaan ja rajusta designistaan huolimatta Konieczka on mitä huumorintajuisin ja mutkattomin henkilö. Hän keittelee heti alkajaisiksi toimittajalle kahvit upouudella työhuoneellaan, jonne ei ole vielä ehtinyt oikein kunnolla asettautua.

– Ehkä puolalainen media on päättänyt, että pelottelen ihmisiä ja mikäs siinä, koska toisinaan niin tapahtuukin, Konieczka jatkaa.

Vuonna 2016 hänellä oli yhteisnäyttely Yhdysvalloissa, mutta paikallinen kuraattori koki Konieczkan muotiluomukset liian väkivaltaisiksi ja pyysi siirtämään osan asuista sivuun.

– Vaatteistani löytyy vaarallisuuden tuntua ja synkkyyttä. Voi olla, että teen tarinoita väkivallasta ja satuttamisesta, mutta en suinkaan glorifioi väkivaltaa.

Avaa kuvien katselu Yksi Katarzyna Konieczkan suosikkitaiteilijoista on sveitsiläinen H.R. Giger, joka tunnetaan Alien-hirviön luojana. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Kauhun ja sarjamurhaajien pauloissa

Nelikymppisen Katarzyna Konieczkan kiisteltykin maine ei ole syntynyt aivan tyhjästä: vuosikymmenen takainen Nekromantik-mallisto toi kansainvälisiin parrasvaloihin muotisuunnittelijan, jonka visio koneihmisestä huokuu sadismia, erilaisia fetissejä ja kinkyilyä. Malliston nimi viittaa Jörg Buttgereitin vuonna 1987 ilmestyneeseen ultraväkivaltaiseen kulttielokuvaan, jossa mässäillään nekrofilialla ja muilla perversioilla.

– Rakastan kauhuelokuvia ja etenkin äärimmäisiä kauhuelokuvia, Konieczka huokaa ja mainitsee yhdeksi suosikikseen ranskalaisen Pascal Laugierin Marttyyrit-elokuvan (2008), jossa nuoria naisia kidutetaan ja muun muassa nyljetään elävältä.

Konieczkan mukaan hänen luovuutensa taustalla kummittelee edelleen Grimmin veljesten julma ja sadistinen satumaailma, jota hänet pistettiin lukemaan ja kokemaan lapsena. Paitsi kauhusta, muotisuunnittelija hakee inspiraatiota myös ihmismielen vinksahtaneista puolista: vapaa-aikanaan hän ahmii sarjamurhaajien elämäkertoja.

– Haluan ymmärtää, miksi joku on psyko tai miksi joku on sairas, eli kuinka tällainen mieli oikein toimii. Pohjimmiltaan kyse on turvallisuuden tunteesta: tunnen oloni paremmaksi ja mukavammaksi kun tiedän, miksi joku toimii kuten toimii.

Ei liene ihme, että Katarzyna Konieczkan synkät ja makaaberit kuvastot ovat löytäneet tiensä metallimusiikkiin. Konieczkan visioita löytyy esimerkiksi Puolan kansainvälisesti tunnetuimman metalliyhtyeen Behemothin ja sinfonista metallia soittavan hollantilaisen Epican musiikkivideoilta. Vuonna 2016 synkkää witch housea tekevä Blvck Ceiling teki Young-videon, jonka pääosassa hurmaa Konieczkan design. Hieman yllättäen Konieczka on tehnyt esiintymisvaatteita myös psykedeeliselle indie folk -yhtye CocoRosielle.

Oheisella videolla näytteitä Konieczkan suunnittelmista asuista:

Madonna ja katolisen kirkon painolasti

Koska muodin intohimo uudistumiseen on loppumaton, Konieczkan ovat löytäneet myös suuret maailmantähdet. Hänen muotiluomuksiaan ovat hyödyntäneet muun muassa Fergie, Jennifer Lopez ja Lady Gaga.

Tämän vuoden helmikuussa yksi Katarzyna Konieczkan suurimmista unelmista toteutui, kun hän sai puvustaa Madonnaa Vanity Fair -julkaisuun.

Madonnan käyttämä ruskeasävyinen korsetti ja kullankimalteinen päähine ovat edelleen muotisuunnittelijan työhuoneella. Omien sanojensa mukaan Konieczka kasvoi katsomalla ja kuuntelemalla Madonnaa.

– Madonna on ylittänyt useita naisille asetettuja rajoja, ja tätä hän on itse asiassa tehnyt koko elämänsä ajan. Hän ei sano olevansa taistelija, mutta juuri sitä hän on. Monet naisartistit seuraavat Madonnan jalanjälkiä edelleen, etenkin musiikkivideoillaan ja imagollisessa mielessä.

Madonnaa ja Konieczkaa yhdistää myös katolinen uskonto, josta kumpikin on saanut traumoja, mutta hakenut myös inspiraatiota.

– Lapsuuteni on ollut täynnä uskonnollisuutta: kaikki oli syntiä ja kasvoin jumalapelossa, eli koko ajan piti pohtia, mitähän Jumala minusta nyt ajattelee. Mielestäni tällainen ei kuulu tai sovi pikkutytölle. Monet täysin normaalit ja terveet asiat olivat kiellettyjä, ja ripittäytyminen eli se, että vanhempi mies tietää kaikki salaisuutesi, oli vastenmielistä.

Avaa kuvien katselu Tämä korsetti Madonnalla oli yllään helmikuun Vanity Fairissa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Toisaalta Konieczka myöntää, että emotionaalisessa ja taiteellisessa mielessä uskonto on saanut hänessä myös jotakin liikkeelle.

– Jos ajatellaan vaikkapa Corpus Christiä eli Pyhän ruumiin juhlapäivää ja muita vastaavia juhlallisuuksia, tässä mielessä katolinen uskonto on inspiroiva asia.

Tämän päivän Puolassa katolinen kirkko näyttää kuitenkin edelleen myös huonoja puoliaan. Konieczka sivaltaa kirkkoa ja uskovaisia etenkin tekopyhyydestä.

– Puolassa on paljon psykoottisia katolilaisia ja paljon psykoottista katolilaisuutta. Meiltä löytyy valehtelijoita, jotka teeskentevät olevansa hyviä katolilaisia, mutta ovatkin itse asiassa kaikkea muuta. He saattavat vannoa yksiavioisuuden nimeen, vaikka pitävät samalla rakastajattaria.

Avaa kuvien katselu Katarzyna Konieczka työhuoneessaan. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Puolan poliittisesta nykytilanteesta Katarzyna Konieczka ei anna kovinkaan mairittelevaa kuvaa. Toissa vuonna maan aborttilakia tiukennettiin, mikä on karsinut noin 90 prosenttia kaikista laillisista aborteista ja johtanut myös kuolemantapauksiin.

Konieczka käyttää Puolan hallituksesta adjektiivia ”shitty”.

– No, teillä ei varmaan ole Suomessa televisiota, jossa teille kerrotaan satuja. Nykytilanne ei ole hyvä sen paremmin yrittäjille kuin naisillekaan, ja lisäksi hallituksen sisällä on paljon korruptiota. Kun aborttilakia tiukennettiin, ihmiset menivät kadulle protestoimaan, mutta nyt on ollut hiljaisempaa. En tiedä miksi. Toki toivon, että asiat muuttuisivat parempaan suuntaan.

Avaa kuvien katselu Eriväriset silmät eli Katarzyna Konieczka uskoo, että hänen sisällään asustaa kaksi erilaista persoonaa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Kadonnut kaksonen

Katarzyna Konieczkaan liittyy yksi varsin erikoinen ulkoinen piirre: hänen oikea silmänsä on tummanvihreä, vasen taas melkeinpä pikimusta. Tämän takia Konieczka mieltää itsensä kimeeriksi eli ihmiseksi, jolla on kehossaan kahta erilaista perimää. Kimeerisyys juontuu raskauden alkuvaiheesta, jolloin kohdussa toinen alkio imaisee toisen sisäänsä, ja kaksosten sijaan syntyykin yksi ihminen.

– Tämä viittaa siihen, että en ollut kohdussa ainoa ihmisen alku, ja ehkä nyt sitten sisälläni asustaa kaksi erilaista persoonaa.

Haastattelun lopuksi puolan konsonanttikeskeisen kielen hankalaksi kokeva toimittaja tenttaa vielä muotisuunnittelijalta, kuinka tämän nimi lausutaan oikeaoppisesti.

– KatarZYNA! Sen pitää kuulostaa siltä, kuin iskisi ruoskalla.