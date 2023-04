Venäläinen kansan­edustaja Leonid Kalašnikov vaati Saimaan kanavan vuokra­sopimuksen purkua. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Lehden mukaan kansanedustaja esitti vaatimuksensa Venäjän parlamentin eli duuman täysistunnossa tiistaina. Hän perusteli vaatimustaan vuokrasopimuksen purusta sillä, että Suomi liittyi Natoon.

– Koska Suomi on päättänyt liittyä Natoon, meidän täytyy tehdä omat päätöksemme -- He ovat peruuttaneet kaikki junat, kaikki bussit -- Meillä on tämä Saimaan kanava. Se on meidän alueellamme. Ja meillä on vientikielto kaikkiin Nato-maihin. Sopimus on allekirjoitettu 50 vuotta sitten. Nyt on aika purkaa se, totesi Kalašnikov Ria.ru -sivuston mukaan. (siirryt toiseen palveluun)

Kalašnikov on myös duuman Itsenäisten valtioiden yhteisön eli Ivy-asioiden komitean puheenjohtaja.

Avaa kuvien katselu Saimaan kanava on ainoa vesireitti Suomen suurimmalta järveltä Saimaalta merelle. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Puheet Saimaan kanavan vuokrasopimuksen purusta eivät ole Helsingin Sanomien mukaan uusia. Jo viime vuonna duuman kansainvälisten asioiden komitean varapuheenjohtajaa Dmitri Novikov kertoi, että suhteiden huonontuessa olisi luonnollista pohtia uudelleen sopimuksia, jotka on solmittu hyvien suhteiden aikana.

Tiistai oli kuitenkin ensimmäinen kerta, kun asiasta tehtiin virallinen vaatimus duumassa.

Liikenne pysähtynyt

43 kilometriä pitkä Saimaan kanava kulkee Lappeenrannasta Viipurin kautta Suomenlahteen.

Saimaan kanavan vuokra-aikaa on jäljellä vielä noin 40 vuotta. Suomi maksaa kanavasta parin miljoonan vuosivuokraa Venäjälle.

Kanavasta noin puolet on Venäjän puolella. Suomi kuitenkin vastaa koko kanavan sekä sen sulkujen toiminnasta.

Kanava on ollut merkittävä kuljetusväylä Itä-Suomen teollisuudelle.

Saimaan kanavalla on Venäjän hyökkäyksen takia ollut viime vuosina vain vähän liikennettä. Tämä kuva on keväältä 2021. Kuva: Jari Tanskanen / Yle

Ukrainan sodan alettua liikenne kanavassa on kuitenkin käytännössä pysähtynyt. Tiettävästi vain yksi rahtilaiva kulki kanavan läpi edellisellä liikennöintikaudella, vaikka kanavaan ei kohdistu suoria pakotteita.

Suomi ja Venäjä jatkoivat kanavan vuokra-aikaa 50 vuodella vuonna 2010. Sopimus allekirjoitettiin Lappeenrannassa.

Tuolloin Venäjän pääministerinä ollut Vladimir Putin piti Saimaan kanavan vuokrasopimusta osoituksena Suomen ja Venäjän erityislaatuisista suhteista.