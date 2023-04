Jyväskylän valtuuston puheenjohtaja aikoo hakea kunnianloukkaustuomioonsa valituslupaa korkeimmasta oikeudesta

Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Hämäläinen (sd.) aikoo hakea valituslupaa kunnianloukkaustuomioonsa korkeimmasta oikeudesta.

Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Hämäläisen kunnianloukkauksesta sakkoihin viime elokuussa.

Vaasan hovioikeus hylkäsi maaliskuussa Hämäläisen käräjäoikeuden päätöksestä tekemän valituksen.

Hämälainen toteaa Ylelle, ettei hän itse halua toistaiseksi asiaa kommentoida millään tavalla.

Valitusluvan hakemista perustelee Hämäläisen asianajaja Esa Puranen. Puranen sanoo käräjäoikeuden todenneen, ettei Hämäläisellä ole ollut tarkoitus loukata asianomistajan kunniaa.

– Suomen kielessä tarkoituksettomasti tehty on tahaton. Tuomio on annettu ristiriitaisesti tahattomasti sattuneesta asiasta tahallisuusperusteella. Kunnianloukkaus edellyttää tahallisuutta, joten jo tuomion perustelujen puitteissa ristiriita on kirkuva, kuvailee Puranen.

Hovioikeus perusteli päätöstään muun muassa korkeimman oikeuden ennakkopäätöksillä. Hovioikeuden mukaan Hämäläinen on voinut arvioida tekonsa seurauksia.

Hovioikeus totesi, että menettely on tahallista, jos tekijän on täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että esitettyjen väitteiden julkitulo on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä asianomistajalle taikka tähän kohdistuvaa halveksuntaa ja että väitteiden tueksi ei ole esitettävissä riittävästi perusteita.

Tahallisuutta ei oikeuden perustelujen mukaan poista pelkästään se, että väitteen esittäjä ei ole tiennyt, onko se, mitä hän on esittänyt, ollut valheellista vai ei.

Hämäläisen kunnianloukkausjuttu linkittyy aiemmin julkisuudessa olleeseen Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry:n talousongelmien käsittelyyn. Oikeudenkäynneissä todettiin koko vyyhdin kiertyvän yhden hankekonsulttina toimineen henkilön tekemiin talousrikoksiin.

Hämäläinen oli julkaissut kuvan esitutkintapöytäkirjan tutkintailmoitussivusta Facebook Messenger -viestipalvelun suljetussa ryhmässä. Kuvasta oli voinut saada käsityksen, että Jyväskylän Hoivapalveluyhdistyksen johdossa työskentelevää henkilöä epäillään rikoksesta. Henkilö oli kuitenkin jo saanut asiassa syyttämättäjättämispäätöksen eikä ollut rikoksesta epäiltynä.

Yhdistyksen johtohenkilön mukaan viesti oli omiaan aiheuttamaan hänelle vahinkoa ja kärsimystä.

Kyseisessä viestiryhmässä oli julkaisun aikaan 38 henkilöä, mutta viestin sisältö oli vuotanut suljetun ryhmän ulkopuolelle.