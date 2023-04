Sisu-toimintaelokuva saa historiallisen laajan levityksen Yhdysvalloissa – näin suomalainen elokuva kiinnostaa nyt ulkomailla

”Pari viime vuotta on ollut poikkeuksellisen hyvää aikaa”, kommentoi Suomen elokuvasäätiön kansainvälityksen johtaja kotimaisen elokuvan kansainvälistä näkyvyyttä.

Ohjaaja Jalmari Helanderin toimintaelokuva Sisu saa ensi-iltansa Pohjois-Amerikassa tänään 28. huhtikuuta. Elokuvan tuottajan Petri Jokirannan mukaan elokuva on lähdössä levitykseen vähintään 500 esityskopiolla, mutta määrä voi olla isompikin.

– Kyseessä on meidän tietojemme mukaan laajimman levityksen koskaan Yhdysvalloissa saanut suomalainen elokuva, kertoo Suomen elokuvasäätiön (SES) kansainvälisen osaston päällikkö Jaana Puskala Ylelle.

Säätiö julkaisi huhtikuussa katsauksen (siirryt toiseen palveluun) viime vuoden katsotuimmista suomalaisista elokuvissa ulkomaisessa levityksessä. Elokuvat, joissa Suomi oli vähintään osatuottajana, keräsivät 1,8 miljoonaa katsojaa. Näistä Suomessa pääosin tuotettujen elokuvien katsojaosuus on 1,1 miljoonaa.

– Laajimman levityksen sai Taneli Mustosen The Twin, erityisesti Meksikossa, Puskala kertoo.

”Pari viime vuotta ollut poikkeuksellisen hyvää aikaa”

Kansainvälinen kiinnostus suomalaista elokuvaa kohtaan näyttäisi olevan nyt poikkeuksellista. Näin sanoi esimerkiksi ohjaaja Klaus Härö Jussi-gaalassa maaliskuun lopulla.

– Ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kun olen käynyt Rakkaani merikapteeni -elokuvan kanssa elokuvafestivaaleilla ulkomailla, niin kuulen ihmisten sanovan: ”Mitä tulee tänä vuonna Suomesta?” Aina ennen on sanottu, että mitä tulee Kaurismäeltä tai muilta yksittäisiltä tekijöiltä, Härö kertoi Ylen haastattelussa.

Puskala on Härön kanssa samaa mieltä. Erityisen hyvin ovat hänen mukaansa menestyneet erilaiset genre-elokuvat, jollaiseksi myös Sisu voidaan lukea.

– Elokuville on myös saatu näkyvyyttä Sundancen ja Cannesin tapaisilla suurilla elokuvafestivaaleilla, esimerkkeinä Hytti No. 6 ja Tytöt tytöt tytöt.

Toukokuun Cannesin elokuvajuhlien kilpasarjassa on mukana myös Aki Kaurismäen uutuus Kuolleet lehdet. Se on sarjan ainoa elokuva, jossa on pohjoismainen päätuottaja.

– Olen ollut alalla yli 30 vuotta. Pari viime vuotta ovat olleet (suomalaiselle elokuvalle) poikkeuksellisen hyvää aikaa.

Yhdysvalloissa levittäjän usko elokuvaan ratkaisee

Yhdysvallat on teatterilevityksen kannalta äärimmäisen kilpailtu ja hankala markkina. Merkitystä on Puskalan mukaan oikeastaan vain sillä, että levittäjä uskoo elokuvaan ja on valmis panostamaan markkinointiin.

– Pohjois-Amerikan tärkeille isoille festivaaleille valituksi tuleminen auttaa myös. Sundancen kaltaiselle festivaalille pääsy ei todellakaan ole jokavuotista.

SES on vuodesta 2022 lähtien panostanut ulkomaisille levittäjille myönnettävään levitystukeen, joka on avannut monille suomalaisille elokuville pääsyn kansainväliseen teatterilevitykseen. Parhaillaan kaksi tuotantoa hakee Yhdysvaltain levitystukea, Puskala paljastaa.

Tulevista suomalaisista elokuvista Katja Kauriloffin koltansaamenkielinen Je'vida saa maailman ensi-iltansa Tribecan elokuvajuhlilla New Yorkissa kesäkuussa. Lisäksi kesäkuussa Yhdysvaltain kaupunkeja kiertää suomalaisten naisohjaajien elokuvien sarja, Puskala kertoo.

Sarjan avajaiselokuva on Hanna Bergholmin kehuttu kauhuelokuva Pahanhautoja.

– Voi sanoa, että panostamme myös omalta osaltamme ja resurssiemme puitteissa Yhdysvaltoihin, mutta Sisun kaltainen iso elokuvateatterilevitys on aivan omaa luokkaansa, Puskala sanoo.

Avaa kuvien katselu Sisun pääosassa on yksinäinen Lapin kullankaivaja Aatami Korpi (Jorma Tommila). Kuva: Antti Rastivo

Ennakkoarviot lupaavat hyvää

Sisu on saanut hyviä arvosteluja (siirryt toiseen palveluun) kansainvälisissä elokuva-alan julkaisuissa. Myös koomikko Patton Oswaltin ylistys Twitterissä (siirryt toiseen palveluun)on saanut laajasti näkyvyyttä.

– Sillä on yhä enemmän merkitystä, mitä leffoista puhutaan somessa. Myös perinteiset kritiikit ovat tärkeitä, Puskala kommentoi ennakkoarvioiden mahdollista vaikutusta Sisun katsojamääriin.

Suomessa Sisu rikkoi 100 000 katsojan rajan noin kuukauden jälkeen ensi-illasta. Mikäli ulkomailta kuuluu hyvää palautetta, tämä voi Puskalan mukaan nostaa Suomen katsojalukuja entisestään.

– On huomattu, että se lisää kiinnostusta. Esimerkiksi Aki Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä -elokuvan katsojaluvuissa nähtiin merkittävä piikki kansainvälisen menestyksen ansiosta.

Lue lisää:

Suomalaiset elokuvat vetävät yleisöä Latinalaisessa Amerikassa – suurimmiksi hitiksi ovat nousseet kauhuelokuvat

Aki Kaurismäki tekee näyttävän paluun: työläistrilogian neljäs elokuva valittiin Cannesin pääkilpasarjaan