Tuore aviopari vangittiin arvoalueella tapahtuneesta taposta epäiltynä

Helsingin käräjäoikeus määräsi tänään torstaina 32-vuotiaan miehen ja 34-vuotiaan naisen vangittaviksi miehen taposta epäiltyinä.

Epäilty tappo tapahtui yksityisasunnossa Helsingin Lehtisaaressa. Mies vangittiin todennäköisin syin taposta epäiltynä ja nainen syytä epäillä perusteella.

Poliisi epäilee henkirikoksen tapahtuneen 13.–16. huhtikuuta välisenä aikana. Poliisi sai hälytyksen yksityisasuntoon viime sunnuntaina illalla. Asunnosta löytyi kuolleen miehen ruumis.

Poliisi otti paikalta kiinni teosta epäillyn miehen. Aluksi poliisi tutki tekoa murhana, mutta sittemmin rikosnimike on lieventynyt.

Vangittua miestä epäillään myös ampuma-aserikoksesta.

Naapurit kertovat levottomasta elämästä

Meren rannalla sijaitsevaa asuinaluetta voi pitää asuntojen hintatason perusteella yhtenä Helsingin niin sanotuista arvoalueista.

Ylen maanantaina paikalla haastattelemien naapurien mukaan taposta epäilty aviopari on asunut naisen omistamassa rivitalossa vasta alle puoli vuotta.

Jo sinä aikana heidän häiritsevästä toiminnastaan on naapurien mukaan tehty valituksia taloyhtiön hallitukselle. Ongelmana on ollut muun muassa suuri vierailevien autojen määrä talon edustalla.

Avaa kuvien katselu Poliisi on eristänyt rikospaikkana pidetyn asunnon. Kuva: Katri Kirsi

Naapurit kuvailevat pariskunnan viettäneen asunnossaan levotonta elämää. He ovat muun muassa metelöineet öiseen aikaan. Naapurit ovat jutussa nimettöminä yksityisyytensä turvaamiseksi.

Taposta epäillyt ovat tuore aviopari. He avioituivat tammikuussa. Heillä on muutama viikko sitten tehty avioehto.

Naisella ongelmia päihteiden kanssa

Taposta epäillyllä miehellä on aiempaa rikostaustaa.

Ylen käräjäoikeuksista saamien tietojen mukaan taposta epäiltyä miestä vastaan on nostettu syyte rattijuopumuksesta. Asiaa käsitellään oikeudessa toukokuussa.

Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan mies on saanut tuomion myös ryöstötapauksesta, ja hänellä on taustallaan useita velkomustuomioita.

Taposta epäilty nainen on aiemmin saanut tuomion rattijuopumuksesta. Nainen jäi ylinopeutta ajettuaan poliisille kiinni kannabiksen käytöstä ja hallussapidosta.

Avaa kuvien katselu Lehtisaaren asunnon pihasta löytyi poliisin vierailua seuranneena maanantaina oluttölkkejä. Kuva: Katri Kirsi

Hänellä on aiemmasta avioliitosta kaksi alaikäistä lasta, joiden huoltajuutta on käsitelty oikeudessa. Oikeuden ratkaisusta ilmenee, että naisella on ollut päihdeongelma.

Lapset on määrätty naisen päihdeongelman vuoksi asumaan isänsä luona. Naisella on lastensa rajattu tapaamisoikeus.

Poliisi ei toistaiseksi ole kommentoinut henkirikoksen tekotapaa tai motiivia. Tapauksen syytteen nostamisen määräaika on 15. kesäkuuta 2023.