Venäläinen teos vaihdetaan toiseen Lappeenrannan kaupunginorkesterin konsertissa – syynä ei ollut politiikka

Esimerkiksi Kymi Sinfoniettan ohjelmistossa on ollut venäläissäveltäjien musiikkia. Arkistokuvassa Kymi Sinfoniettan harjoittelee Kotkan konserttitalolla.

Suomen Sinfoniaorkesterit ry on Venäjän hyökkäyssodan alettua linjannut pesäerosta Venäjän valtioon liittyviin taide- ja kulttuurilaitoksiin. Yksittäisiin teoksiin boikotti ei kuitenkaan ulotu.

Venäläisen säveltäjä Dmitri Šostakovitšin teos Jazz Suite on jouduttu vaihtamaan toiseen teokseen Lappeenrannan kaupunginorkesterin ensi viikon konsertissa.

Lappeenrannan kaupunginorkesterin intendentin Milko Vesalaisen mukaan vaihdossa ei ole kyse siitä, että venäläisiä teoksia boikotoitaisiin.

– Politiikka ei kuulu taiteeseen, eikä taide politiikkaan. Soitamme klassikkoja ja venäläistä musiikkia niin kuin ennenkin, Vesalainen toteaa.

Vaihdoksen syy on, että tarvittavaa sovitusta ei saatu ajoissa, minkä takia ohjelmistoa piti muuttaa. Šostakovitšin sijasta kaupunginorkesteri esittää Jacques Ibertin Capriccion.

Avaa kuvien katselu Milko Vesalainen kuvattuna Lappeenrannan valtakunnallisten laulukilpailujen yhteydessä. Arkistokuva. Kuva: Kari Saastamoinen / Yle

Ei teosboikottia

Venäjä on klassisen säveltaiteen saralla maailman ykkösmaita. Intendentti Milko Vesalaisen mukaan venäläisen musiikin esittämisestä ei ole Lappeenrannan kaupunginorkesterissa käyty sen suurempia keskusteluita.

– Taide on universaali kieli. Maailman klassikot ovat klassikkoja, eikä siitä päästä mihinkään. Me haluamme rakentaa siltoja kansojen välille, se on tärkein lähtökohta, Vesalainen sanoo.

Avaa kuvien katselu Säveltäjä Dmitri Šostakovitš kuvattuna lokakuussa 1958 Helsingin yliopiston juhlasalissa. Kuva: Holger Eklund

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n toiminnanjohtaja Iiris Lehtonen kertoo, että yhdistys on Venäjän hyökkäyssodan alettua linjannut pesäerosta Venäjän valtioon liittyviin taide- ja kulttuurilaitoksiin.

– Näkemyksemme on, että taloudellinen tai toiminnallinen yhteistyö Venäjän valtion tai siihen liittyvien taide- ja kulttuurilaitosten kanssa on syytä jäädyttää, Lehtonen muotoilee.

Yksittäisiin sävellyksiin boikotti ei kuitenkin ulotu.

– Venäjällä on tavattoman rikas ja hieno kulttuuriperintö. Emme ole nähneet syytä sille, että vanhat historialliset teokset olisivat boikotin kohteena.

Yhteistyö katkesi

Toiminnanjohtaja Iiris Lehtonen suree sitä, kuinka pitkään kehitetyt yhteistyösuhteet suomalaisten ja venäläisten orkesterien kanssa ovat viime vuoden aikana katkenneet kuin seinään.

– On ollut järkyttävää ja ällistyttävää seurata, kuinka vuosikymmenten työ voi romahtaa niin lyhyessä ajassa. Voi mennä hyvin pitkään, ennen kuin suhteita päästään rakentamaan uudestaan, Lehtonen sanoo.

Esimerkiksi Kouvolassa ja Kotkassa toimiva Kymi Sinfonietta lopetti pitkään jatkuneen yhteistyönsä Pietarin filharmonikkojen kanssa Venäjän hyökkäyssodan alettua.

Sekä Kymi Sinfoniettan että Lappeenrannan kaupunginorkesterin ohjelmistossa on ollut venäläissäveltäjien musiikkia.