Pohjois-Savossa tutkittavassa laajassa metsästysrikosjutussa on yhä vangittuna yksi epäilty – laajaa vyyhteä tutkii kymmenkunta poliisia

Poliisin mukaan metsästysrikosjuttuun liittyy ainakin yli kymmenen suurpedon luvatonta kaatoa. Tutkittavia metsästysrikoksia on tehty muun muassa Lapinlahdella.

Itä-Suomen poliisi on jatkanut tiiviisti Pohjois-Savossa paljastuneen laajan metsästysrikosvyyhden tutkintaa.

Viime viikolla julkisuuteen tulleessa jutussa epäillään kaadetun luvattomasti muun muassa yli kymmenen suurpetoa, kuten susia, ilveksiä ja ahmoja.

Törkeitä metsästysrikoksia epäillään tapahtuneen ainakin Lapinlahdella. Esitutkinnan aikana jutussa on ollut vangittuna kahdeksan henkilöä. Kaikkiaan epäiltyjä on yli 20.

Nuorin vangittu on syntynyt vuonna 2001 ja vanhin vuonna 1949. Tällä hetkellä jutun tiimoilta on vangittuna yksi noin 40-vuotias mies. Epäillyn vangitsemisen mahdollisesta jatkamisesta on päätettävä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa 28. huhtikuuta.

Poliisi luonnehtii salametsästyksestä epäiltyjä ”tavallisiksi miehiksi”. Kyseessä on poikkeuksellisen laaja metsästysrikosjuttu.

Jutun esitutkinnassa ei ole tullut esille, että kyseisessä rikoskokonaisuudessa olisi syytä epäillä nykyisiä tai entisiä poliiseja tai muita virkamiehiä.

Poliisin mukaan epäillyt metsästysrikokset ovat tapahtuneet vuosina 2020–2023. Poliisi on keskittynyt esitutkinnassa jutun törkeimpiin tekomuotoihin eli suurpetoihin kohdistuviin rikoksiin.

Esitutkinta valmistuu kesällä

Metsästysrikosjutun parissa työskentelee nyt päivittäin noin kymmenen poliisia. Itä-Suomen poliisi on saanut apua myös Kainuun rajavartiostolta.

Rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolaisen mukaan juttukokonaisuus on laaja ja tekoja on paljon.

– Tässä ei ole kiire, teemme esitutkintaa nyt mahdollisimman hyvin ja laadukkaasti.

Pohjolaisen mukaan vielä ei voi arvioida miten paljon jutussa tulee kaikkiaan epäiltyjä. Poliisi arvioi jutun esitutkinnan valmistuvan kesällä.

– Menemme päivän ja viikon kerrallaan ja viimeistään loppukesällä olemme viisaampia mitä viivan alle jää.

Metsästysrikosten tutkinta vahvistuu Itä-Suomessa

Itä-Suomen poliisi vahvistaa toimintaansa palkkaamalla päätoimisen metsästysrikosten tutkijan.

Rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolaisen mukaan poliisilla on ollut selkeitä osaamisvajeita eläinsuojelu- ja metsästysrikosten tutkinnassa.

Asiaa on harkittu poliisissa jo muutaman vuoden ajan. Nyt valmistelu on edennyt niin, että uusi päätoiminen metsästysrikosten tutkija aloittaa kesä- tai heinäkuussa. Tutkijan tuleva asemapaikka ei ole vielä tiedossa.

Uusi tutkija saa vastuulleen vakavia ja vaativia eläinsuojeluun ja metsästysrikosten tutkintaan liittyviä asioita.