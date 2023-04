Perussuomalaisten Jussi Halla-aho syyttää keskustaa kiukuttelusta – Kurvinen: “Perussuomalaisten hätä on surkuhupaisaa”

Perussuomalaisten ja keskustan nokittelu jatkuu.

Perussuomalaisten kansanedustaja ja entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho kuvaili Facebook-päivityksessään (siirryt toiseen palveluun) torstaina keskustan halua mennä oppositioon ”kiukutteluksi”.

Keskusta on ilmoittanut toistuvasti, että kahden vaalitappion jälkeen sen paikka on oppositiossa. Keskustan mukaan vastuunkanto kuuluu nyt vaalivoittajille.

Halla-ahon mukaan keskusta vaikuttaa olevan loukkaantunut kokoomukselle ja perussuomalaisille siitä, että nämä saivat vaaleissa ääniä, jotka keskustan mielestä kuuluisivat sille.

– Kepu on myös loukkaantunut niille äänestäjille, jotka antoivat kepun mielestä kepulle kuuluvan äänen jollekulle muulle. Hyvin irrationaalisesti kepu kostaa nämä loukkaukset sille 11 prosentille äänestäjistä, joka edelleen luotti kepuun ja halusi sen edistävän asiaansa eduskunnassa ja hallituksessa, hän kirjoittaa päivityksessään.

Halla-aho katsoo, että ”nyt nähtävä kiukuttelu” ei paranna keskustan uskottavuutta äänestäjien silmissä.

Kurvinen: Mitä perussuomalaiset pelkää?

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.) kummastelee Halla-ahon kommentteja.

– Kyllä varsinkin perussuomalaisten hätä on jotenkin surkuhupaisaa. Mitä he pelkäävät? Mehän olemme neljä vuotta kuulleet sitä, että keskusta on perussuomalaisten mielestä tehnyt täysin väärää politiikkaa ja että meidän ei olisi pitänyt mennä hallitukseen, koska hävisimme vaalit. Nyt sitten yhtäkkiä he maanittelevat meitä sinne, hän ihmettelee Ylelle.

Kurvinen sanoo, että enemmistöhallitus saadaan koottua monella eri tavalla ilman keskustaa ja niin, että perussuomalaiset on mukana. Hän kehottaa perussuomalaisia menemään hallitukseen ”näyttämään kyntensä”.

– Sinne vaan asioita hoitamaan. Miksi he eivät nyt näytä, että he tekevät asiat paremmin kuin me? He ovat kritisoineet meidän energiapolitiikkaamme, maa- ja metsätalouspolitiikkamme, talouspolitiikkaamme. Nyt keskusta ei ole esteenä, he voivat toteuttaa omat ohjelmansa.

– Jätän jokaisen pohdittavaksi, miksi perussuomalaiset pelkää sellaista tilannetta, jossa keskusta on oppositiossa ja he ovat hallituksessa, hän lisää.

Kurvinen sanoo, että hän ymmärtäisi maanittelun, jos tilanne olisi sellainen, jossa maahan ei saataisi millään keinolla muodostettua hallitusta ilman keskustaa. Nyt vaaleista on vasta runsas kaksi viikkoa aikaa.

Purra kosiskeli aiemmin keskustaa hallitukseen

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kosiskeli jo alkuviikolla keskustaa oikeistohallitukseen Maaseudun tulevaisuudessa (siirryt toiseen palveluun)

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko tyrmäsi perussuomalaisten kosiskelun ja kehotti perussuomalaisia hallitusvastuuseen.

– Suora viestini perussuomalaisille on: Älkää estäkö oikeistohallituksen syntyä. Kannustan teitä menemään hallitukseen. Se on vaalivoittajien oikeus ja velvollisuus, Saarikko kirjoitti kolumnissaan lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sai puolueiden vastaukset hallitustunnustelukysymyksiinsä tiistaina. Hän aloittaa kahdenväliset keskustelut eduskuntaryhmien kanssa huomenna.

Orpon tavoitteena on ilmoittaa hallituspohja ennen vappua.

Politiikkaradiossa keskusteltiin torstaina hallitustunnusteluista.

