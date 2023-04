Ilmastonmuutos hyödyttää maanviljelijöitä pohjoisessa, myös tutkija näkee mahdollisuuksia enemmän kuin uhkia

Maatalousyrittäjä Markku Matti Pellosta näkee ilmastonmuutoksen hyödyttäneen maanviljelyä, mutta se haittaa metsätaloutta. Ohra menestyy nyt hyvin Lapissa, ja se on auttanut rehun hinnannousun kurimuksessa.

Kasvukausi on Lapissa pidentynyt, ja arktisen alueen maatalousyrittäjä hyötyy ilmastonmuutoksesta. Myös satovarmuus on parantunut ja uusia viljoja alkaa menestyä pohjoisessa.

Länsi-Lapissa Pellon kunnassa maitotilaa pitävä Markku Matti on huomannut kasvukauden jatkuvan pari kolme viikkoa aiempaa kauemmin syksyisin. Matin mukaan maanviljelyn kannalta ilmastonmuutoksella ei ole huonoja vaikutuksia.

Mutta metsätaloudelle ilmastonmuutoksesta on haittaa. Matti omistaa myös metsää.

– Puunkorjuukoneiden on vaikeampi kulkea roudattomassa maassa (talvella) ja jos on märkiä paikkoja, tulee juuristovaurioita, Markku Matti sanoo.

Kasvukauden pidentyminen sallisi kolme rehusatoa kesässä nykyisen kahden sijasta, mutta Matti ei näe sitä kannattavaksi.

– Etelä-Lapissa on monilla tiloilla alettu tehdä säilörehusta kolmea satoa, mutta meillä tässä napapiirillä tehdään kahta satoa. Se olisi jo nyt mahdollista, mutta siinä on vastapainona työkustannukset. Niitto- ja lannoituskustannukset kasvaisivat, maatalousyrittäjä Markku Matti kertoo.

Sadon laatu on parantunut Markku Matin mukaan ilmastonmuutoksen myötä.

– Ilmastonmuutos tuo satovarmuutta. Pidempi kasvukausi tekee sen, että kasvit kerkeävät valmistua.

Ohra menestyy nyt hyvin Lapissa

Yleensä Lapissa kasvatetaan vain nurmea eli rehua karjalle, mutta myös ohraa on ajoittain ollut tuotannossa. Markku Matti viljelee lehmilleen nurmirehun lisäksi muutamien vuosien tauon jälkeen taas myös ohraa.

Ohra on menestynyt viime vuosina erittäin hyvin, kertoo Matti. Ja se on auttanut monia viljelijöitä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan nosti viljan ja rehun hintoja, mutta omalla pellolla kasvava ohra on helpottanut tilannetta.

Avaa kuvien katselu Markku Matin esivanhemmat ovat pitäneet tilaa tässä paikassa, Turtolan kylässä vuodesta 1770. Nykyään se on maitotila, mutta he myös viljelevät nurmirehua ja ohraa lehmille syötäväksi. Kuva: Antti Mikkola / Yle

– Kun Putin hyökkäsi Ukrainaan, se aiheutti viljamarkkinoilla ison häiriön. Väkirehun hinta kaksinkertaistui ja ohran viljely tuplaantui Tornionjokivarressa.

Kallistunutta ostorehua tarvitsi nyt talvikaudella hankkia 20 - 25 prosenttia vähemmän kuin aiemmin.

– Muutkin ovat täällä aloittaneet ohran viljelyn. Ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, mahdollistaa ohran viljelyn.

Uudet kasvilajit alkavat menestyä pohjoisessa

Uudet viljalajikkeet ja viljan viljely kiinnostavat Lapissa maatalousyrittäjiä yhä enemmän. Viljaa viljellään Lapin alueella kohtuullisen vähän tällä hetkellä, lähinnä Lounais-Lapissa, kertoo erikoistutkija Johanna Leppälä Luonnonvarakeskuksesta (Luke) Rovaniemeltä.

– Viljoja ja viljeltäviä lajeja varmaankin tulee ilmastonmuutoksen myötä Lappiin lisää, Leppälä pohtii.

Pohjoisessa parhaiten tulevat menestymään sellaiset lajikkeet, jotka ovat sopeutuvia vaihteleviin olosuhteisiin.

– Muutoskestävyyttä voidaan saavuttaa myös sillä, että monipuolistettaisiin monella eri tavalla viljelyä, koska silloin kaikki ei ole yhden kortin varassa, tutkija Leppälä sanoo.

Avaa kuvien katselu Erikoistutkija Johanna Leppälä näkee ilmastonmuutoksessa mahdollisuuden uusiin avauksiin ja yrityksiin Lapissa. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Uusia hedelmiä ja viinialuetta tuskin Lappiin saadaan ainakaan lähitulevaisuudessa. Mutta omenapuut ja muut hedelmät, joilla kukinta tapahtuu myöhemmin kuin alkukeväästä, voisivat menestyä.

– Ilmastonmuutoksen myötä voi tulla myös uusia yrityksiä ja avauksia. Voi tulla uusia mahdollisuuksia kokeilla kasveja, miten ne menestyvät.

Kuivuus, liika sade ja nopeasti vaihtelevat säät tuovat ongelmia. Lisäksi kasvitaudit ja tuholaiset voivat levitä myös pohjoiseen.

– Toisaalta tekniikka kehittyy ja voidaan yhä paremmin seurata tuholaisia ja säätä. Asioita voidaan ennakoida paremmin: miten voidaan lannoittaa tai tehdä kasvinsuojelua parhaalla tavalla ja oikeaan aikaan, tutkija Leppälä sanoo.

Uutta viljakasvia kokeillaan Lapissa Avaa Monivuotisen viljakasvin, hopeahaprajuolan menestymistä kokeillaan Lapissa ja myös muualla. Luonnonvarakeskus LUKE valmistelee osallistuvansa kokeiluun, jonka on määrä alkaa kesällä 2023. Hopeahaprajuolaa voisi käyttää niin leivän leipomiseen kuin panimoteollisuudessakin. Lapissa ei vilja toistaiseksi juuri kasva, mutta ilmastonmuutos voi tuoda uusia lajeja ja mahdollisuuksia pohjoisen maanviljelyyn. Lähde: Luonnonvarakeskus LUKE

LUKE:n tutkija Johanna Leppälä Rovaniemeltä kertoo tarkemmin Sari Pöyhösen haastattelussa Yle Areenassa:

Hopeahaprajuolan viljelyä kokeillaan.

Enemmän aiheesta:

Maitotilat hupenevat, viime vuosi vei kannattavuuden rajoille - ivalolainen maitotila selvisi niukin naukin

Barents Observerin juttu aiheesta (englanniksi) (siirryt toiseen palveluun)

Toimittajalta: Tein tutkimusmatkan ilmastonmuutoksen Suomeen, enkä vaipunut epätoivoon

Ilmastonmuutos on jo Suomessa – Tässä 8 esimerkkiä tapahtuneista mullistuksista

Ilmastonmuutos vei maanviljelijältä leivän pöydästä (podcast)