Eurooppa tahtoo villit kryptomarkkinat tarkkaan syyniin

Kuva: Jonathan Raa/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Euroopan parlamentti tahtoo lopettaa rikollisen toiminnan kryptovaluutoilla. Parlamentti hyväksyi selvällä ääntenenemmistöllä sääntelyn, jolla helpotetaan kryptovaluuttojen jäljitystä Euroopassa.

Sääntelyllä estetään helpommin rahanpesua sekä yhdenmukaistetaan valvontaa ja kuluttajansuojaa. Tarkoitus on vaikeuttaa virtuaalivaluuttojen hyödyntämistä rikollisiin tarkoituksiin.

Euroopan parlamentti hyväksyi myös lakiehdotuksen, joka luo yhteiset säännöt kryptovaluuttojen valvonnalle, kuluttajansuojalle ja ympäristövastuullisuudelle.

EU:n jäsenmaiden odotetaan antavan poliittisen siunauksen parlamentin päättämille uudistuksille.

Valvonta kansallista, markkinat ylikansallisia

Kryptovaluuttojen huolena on ollut se, että omistajan asema on heikko.

Valvontaa on vaikeuttanut se, että sääntely on ollut kansallista, vaikka markkinat ovat ylikansallisia. Kryptovaluuttoja on käytetty rikollisten varojen piilotteluun.

Kryptovaluutat ovat tarjonneet rikollisille huomattavaa etua, koska varoja on voinut liikutella anonyymisti perinteistä rahaa paljon helpommin.

Uusi sääntely laajentaa rahojen siirtämistä koskevan ”matkasäännön” myös kryptopuolelle. Jatkossa tiedot omaisuuden siirtäjästä ja saajasta täytyy tallentaa ja toimittaa palveluntarjoajalta toiselle.

Palveluntarjoajat ovat velvollisia toimittamaan tiedot viranomaisille, jos tutkinnassa on rahanpesu tai terrorismin rahoitus.

Finanssivalvonnan neuvonantaja Hanna Heiskanen arvioi, että parlamentin uudistuspaketti on merkittävä.

– Se tuo sääntelyllään palveluntarjoajat nyt paljon lähemmäs sitä, mitä edellytetään muiltakin perinteisiltä finanssisektorin toimijoilta, Heiskanen sanoo.

