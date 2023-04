Jyväskylä jätti taloussyistä hakematta tasa-arvorahoitusta, rehtori pelkää lasten tipahtavan pois koulusta riittämättömien resurssien takia

Kuokkalan yhtenäiskoulun rehtori Markku Juhola sai maanantaina kuulla, että Jyväskylän kaupunki jätti hakematta taloussyistä tasa-arvorahoja, joilla on palkattu kouluihin erityisopettajia ja kasvatusohjaajia.

– Jos pitää säästää niin en varmasti säästäisi syrjäytymisvaarassa olevista nuorista, heihin pitäisi panostaa, rehtori harmittelee leikkauksia.

Aluksi näytti siltä, että Kuokkalan koululla on ensi lukuvuonna kolme erityisopettajaa ja kolme kasvatusohjaajaa nykyistä vähemmän. Perjantaina kuitenkin asiaa katsottiin uudestaan ja nyt alustavasti näyttää hiukan paremmalta.

– Nyt näyttää siltä, että yksi-kaksi kumpaakin lähtee, Juhola kommentoi perjantaina puhelimessa.

Juholan mukaan leikkaus näkyy niiden oppilaiden elämässä, jotka kaikista eniten apua tarvitsisivat.

– Tuleeko se näkymään oppimistuloksissa? Varmasti kyllä. Näkyykö se oppilaiden jaksamisessa ja koulumotivaatiossa, niin voisin kuvitella että kyllä, rehtori toteaa.

Kasvatusohjaajien säilyttäminen pois koulunkäynninohjaajista

Juhola ei ole varma, mistä kaupungin rahat 1–2 erityisopettajan säilyttämiseen tulevat, mutta kasvatusohjaajat palkataan koulun omilla resursseilla. Se kuitenkin tarkoittaa, että resurssit ovat pois koulunkäynninohjaajista. Juholan mukaan koulunkäynninohjaajat ovat korvaamaton apu oppitunneilla ja heistä vähentäminen tulee näkymään, mutta nyt on täytynyt priorisoida.

Juholan mukaan esimerkiksi kasvatusohjaajat ovat saaneet vaikeassa tilanteessa olevia nuoria pysymään koulussa, menemään tunneille ja osallistumaan opetukseen. Hän arvelee, että kun ohjaajia jää pois niin se voi näkyä oppilaiden lisääntyneinä poissaoloina niin tunneilta kuin koulustakin.

Ohjaajat ovat olleet paljon läsnä yksilötasolla niiden oppilaiden kanssa, joilla on ollut vaikeuksia tulla kouluun. He ovat olleet tunneilla mukana, juttuseurana kun on ollut tarve turvalliselle aikuiselle ja mukana välitunneilla katsomassa, että lapsi on pärjännyt.

Tasa-arvorahan tuomien lisävoimien avulla Kuokkalan koululla on järjestetty myös esimerkiksi päihdevalistukseen tähdännyt riippuvuusviikko, mutta Juholan mukaan jäljelle jäävän henkilökunnan voimin tapahtumiin ei ole enää resursseja.

Vaikuttaa myös Ukrainasta tulleisiin lapsiin

Jyväskylän kouluissa on myös syksyllä aloittamassa iso määrä ukrainasta tulleita, sotaa pakenevia lapsia jotka tarvisivat apua.

– Alussa erityisopettajankin olisi hyvä olla opettajien tukena ja auttaa uusien oppilaiden kanssa, Juhola kuvailee.

Kuokkalan koulu on rehtorin mukaan monikulttuurinen ja S2-oppilaita on paljon, joten tilanne ei ole uusi, mutta nytkään Kuokkalassa ei ole ollut ylimääräisiä resursseja. Kolmen erityisopettajan menetys olisi johtanut siihen, että tuki on minimaalista mutta nyt Juholan mukaan tilanne näyttää sillä tavalla siedettävältä, että koulussa varmaan pärjätään.

– Mutta sen näkee vasta loka- joulukuussa, Juhola päättää.

Yle tavoitteli Jyväskylän kaupungin Sivistyksen toimialajohtaja Eino Leisimoa kertomaan tarkkoja perusteita sille, miksi tasa-arvorahaa ei ole haettu ja mitä se tarkoittaa koko kaupungin opetusresurssien kannalta, mutta Leisimo kieltäytyi haastattelun antamisesta ennen maanantaina pidettävää talouden tasapainotuksen ohjausryhmän kokousta ja keskiviikkona pidettävää sivistyslautakunnan iltakoulua.

Maakuntalehti Keskisuomalaiselle Leisimo kuvaili ratkaisua (siirryt toiseen palveluun)”puhtaasti talouspohjaiseksi”. Tasa-arvorahoitusta on saatu nyt päättyvälle lukuvuodelle yhteensä 360 000 euroa, mutta rahoitukseen on liittynyt kaupungin omavastuuosuus 90 000 euroa.