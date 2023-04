Huonokuntoiset öljytankkerit uhkaavat herkkää Itämerta – WWF:n meriasiantuntija pelkää pahinta mahdollista

Joukko valkoisiin suojahaalareihin, kumisaappaaisiin ja hengityssuojaimiin pukeutuneita ihmisiä hääri perjantaiaamuna matalassa vedessä. He yrittivät kiivaasti puhdistaa öljyn tahrimia kiviä ja rantahiekkaa.

Toistakymmentä vapaaehtoista oli harjoittelemassa öljyntorjuntaa pyöreässä, 30 metriä halkaisijaltaan olevassa altaassa Kymenlaaksossa Kotkassa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun harjoitus- ja testialueella oleva allas on ainoa laatuaan Suomessa. Lähin vastaava allas on Norjassa.

Avaa kuvien katselu Vanhassa jätevedenpuhdistamon altaassa voidaan harjoitella öljyntorjuntaa ja -keräystä oikealla polttoöljyllä ja veneillä. Muita vastaavia altaita ei Suomessa ole. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

WWF:n meriasiantuntija Vanessa Ryanin mukaan vapaaehtoiset harjoittelivat esimerkiksi turvallista öljyn keräystä ja testasivat erilaisia rantojen puhdistukseen soveltuvia keräysvälineitä.

– Tämä on ainoa paikka, jossa voimme turvallisesti harjoitella oikean öljyn kanssa. Vapaaehtoiset saavat oikean tunteen ja ymmärtävät, kuinka helposti öljy tarttuu kaikkeen, Ryan sanoo.

Ryanin mukaan öljyonnettomuuksiin varautuminen on entistä tärkempää, sillä onnettomuuksien uhka Itämerellä on kohonnut Ukrainan sodan ja Venäjälle asetettujen pakotteiden takia.

Pitkäaikaisia vaikutksia luontoon

Suomenlahdella kulkee nyt öljykuljetuksia eri suuntiin hyvinkin erikuntoisella kalustolla, mikä voi lisätä öljyonnettomuuden riskiä.

Meriliikenteen professori Ulla Tapanisen arvioi aiemmin Ylelle, että syynä tankkerien ilmestymiselle on Venäjän tarve kuljettaa öljyä tai öljytuotteita kauemmas, ohi länsimaiden pakotteiden.

Kuljetuksiin tarvitaan enemmän tankkereita, ja niitä on ilmaantunut hoitamaan varustamoita, joista ei Tapanisen mukaan tiedetä oikeastaaan mitään.

Avaa kuvien katselu Vapaaehtoiset harjoittelivat öljyntorjuntaa Kotkan Sunilassa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

WWF:n meriasiantuntija Vanessa Ryan kertoo usein miettivänsä pahinta mahdollista.

– Jos esimerkiksi 30 000 tonnia öljyä valuisi Suomenlahteen, se tekisi suurta tuhoa. Öljy tukahaduttaa ja tahrii linnustoa, kalastoa, pohjakasvillisuuta ja -eliöstöä sekä rantakasvillisuutta. Lisäksi sillä on pitkäaikaisia myrkkyvaikutuksia esimerkiksi kalanpoikasiin.

Valtava auttamisen halu

Öljyntorjuntaan varautuminen on viranomaisten vastuulla, mutta vapaaehtoisilla on tärkeä osuus käytännön tehtävissä.

Alusonnettomuuden sattuessa öljyä pyritään meriasiantuntija Vanessa Ryanin mukaan keräämään mahdollisimman läheltä vuotavaa alusta. Öljy kuitenkin saavuttaa rannikon hyvin nopeasti, vain muutamissa päivissä.

Silloin rantoja joutuu puhdistamaan käsin ja lapioilla.

– Se on aikaavievää ja hidasta, työhön voi mennä viikkoja ja kuukausia. Ongelma on, että aina sinne jotain jää. On hirveän vaikeaa saada rantoja sataprosenttisen puhtaaksi, Ryan sanoo.

Avaa kuvien katselu WWF:n meriasiantuntija Vanessa Ryanin mukaan öljyn aiheuttamat luontotuhot voivat olla pitkäaikaisia. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Pahimmassa tapauksessa innokaat auttajat saattaisivat pahentaa tilannetta levittämällä öljyä ympäriinsä.

– Ihmisten auttamisen halu on valtava, kun he näkevät sen tuhon ja luonnon pilaantumisen vaaran. On todella tärkeää, että vapaaehtoisia pystytään hallinnoimaan ja toiminta on turvallista, Ryan sanoo.

WWF:n vapaaehtoiset harjoittelevat Kotkan harjoitusaltaalla vuosittain. Öljyntorjuntajoukkoihin kuuluu kaikkiaan noin 10 000 suomalaista.

Joukot ovat osallistuneet viime vuosina kolmen pienimuotoisen öljyonnettomuuden torjuntaan Raahessa, Sipoossa ja Oulussa.