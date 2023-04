Rovajärven räjähdeonnettomuuden tutkinta valmistui - näin kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui

Puolustusvoimat on saanut päätökseen turvallisuustutkinnan vuosi sitten tapahtuneesta räjähdeonnettomuudesta, jossa menehtyi Puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluva sotilas.

Onnettomuus sattui 27. huhtikuuta Jääkäriprikaatin taisteluharjoituksessa, joka järjestettiin Rovajärven ampuma- ja harjoitusalueella. Onnettomuspäivänä ohjelmassa oli sytytysvälineiden käsittely- ja tulenkuvauskoulutusta.

Harjoituksen johtajana toiminut Puolustusvoimien henkilökuntaan kuulunut kouluttaja oli lisäämässä tulenkuvauskenttään uutta tulenkuvauspanosta, kun panos räjähti aiheuttaen vakavat vammat kouluttajalle.

Loukkaantunut kouluttaja sai välittömästi ensiapua paikalla olleilta. Lääkintähelikopteri kuljetti loukkaantuneen kouluttajan sairaalaan, mutta hän menehtyi saamiensa vammojen seurauksena sairaalassa seuraavana päivänä.

Onnettomuus usean tekijän summa

Puolustusvoimat kertoo tiedotteessaan useamman tekijän vaikuttaneen onnettomuuden syntyyn.

– Räjähdys tapahtui, kun valmiissa tulenkuvauskentässä ollutta nallitettua panosta on käsitelty ja samalla sen yhteyteen on lisätty määräysten vastaisesti toinen panos, jolloin räjähdysaineen yhteismäärä oli 400g. Räjähdeaineen lisääminen yksittäiseen panokseen on lisännyt vammojen vakavuutta. Välitöntä tulilankanallin syttymissyytä ei käytössä olleiden tietojen perusteella pystytty yksiselitteisesti selvittämään.

Muutoin tapahtumat olivat sujuneet kuten kuuluukin eikä tutkinnassa selvinnyt viitteitä siitä, että esimerkiksi räjähdemateriaali olisi toiminut virheellisesti.

Sen sijaan tutkinnassa havaittiin puutteita varomääräysten noudattamisessa, sillä esimerkiksi räjäytyssuunnitelma ja siihen liittyvä riskien arviointi puuttuivat. Näiden varomääräysten huomiotta jättäminen ei suoraan aiheuttanut tulilankanallin räjähtämistä, mutta sen katsottiin olevan osa tapahtumaketjua.

Uusia suosituksia turvallisuuden kehittämiseksi

Tapahtumaan perehtynyt turvallisuustutkintaryhmä on koostanut suosituksia parantamaan turvallisuutta. Näihin kuuluu muun muassa räjäytystyötä tekevän henkilöstön osaamisen varmistaminen ja normiston selkeyttäminen.

– Kaikessa toiminnassamme on turvallisuus läsnä. Mottomme on: tehtävä ensin – turvallisuus aina. Valitettavasti onnettomuus tapahtui siitä huolimatta, toteaa johtava työ- ja palvelusturvallisuuspäällikkö, majuri Ville Rosenlund tiedotteessa.