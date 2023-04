Kokoomuksen Heikki Autto olisi varovainen perhepoliittisten etujen leikkaamisessa, keskustan Kalli puhuu jo opposition äänellä

Heikki Autto huomauttaa, että perheen perustamisen pitää olla turvallista. Keskustalle alueellinen tasa-arvo on ydinkysymys.

Valtion menoja pitää karsia miljardeja. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä arvioi keskiviikkona Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun), että kuuden miljardin euron julkisen talouden sopeutus edellyttää myös sosiaali- ja terveyspalveluista, sosiaaliturvasta ja koulutuksesta leikkaamista. Tämä on selvää hallitusneuvottelujen alkaessa.

Radion Ykkösaamussa asioista keskustelivat valiokuntien puheenjohtajat: kokoomuksen Heikki Autto suuresta valiokunnasta, SDP:n Suna Kymäläinen sosiaali- ja terveysvaliokunnasta sekä keskustan Eeva Kalli, valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja.

Kokoomuksen Heikki Autto huomauttaa, että todellinen velkaantumistahti Suomella on kymmenen miljardia vuosittain.

– Julkisen talouden suunnitelma antaa meille vielä synkemmän näkymän tuleville vuosille. Täytyy ymmärtää, että ne rakenteelliset uudistukset, joita lähdemme tekemään on alusta asti oltava sellaisia, että ne mahdollistavat uutta kasvua, kannustavat työntekoon ja yrittämiseen ja avaavat näkymän, että pelkillä leikkauksilla emme joudu vajetta umpeen kuromaan, selittää kokoomuksen Autto.

SDP:llä selkeä linja: ei leikkaa sosiaali- ja terveyspalveluista eikä koulutuksesta

– SDP:llä sen sijaan on aivan selkeä linja siitä, että emme ole valmiita leikkaamaan terveyspalveluista emmekä koulutuksesta ja sosiaaliturvasta. Tästä me pidämme yhä kiinni, sanoo SDP:n Suna Kymäläinen, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja.

Kymäläinen muistuttaa, että jos työllisyysaste nousee 80 prosenttiin, se tuo jo kolmen miljardin sopeutukset. Hänen mukaansa yhteisiin tavoitteisiin pääsee usealla tavalla.

Keskustan Eeva Kalli, valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja, sanoo hänkin, että velkaantuminen on taitettava ja julkinen talous tervehdyttävä.

– Se vaatii kahden vaalikauden urakan, ja nyt se on kyllä aloitettava. Me tarvitsemme siihen kaikkia keinoja niin kuin on todettu.

Säästöt ja ja mahdolliset veronkorotukset on tehtävä niin, että ne eivät häiritse kasvua ja työllisyyttä, hän korostaa. Kallin mukaan keskusta voi eduskunnassa tukea oikeudenmukaisia, myös alueellisesti oikeudenmukaisia, säästöjä. Hän myös myöntää, että puhe on jo opposition puhetta, rakentavaa sellaista, hän huomauttaa.

Kokoomuksen Autto: Työttömyysturvaa muutettava

Auton mukaan ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan on välttämätöntä tehdä muutoksia, jotta työtilaisuuksiin tartutaan. Perhepoliittisien etuuksien osalta hän olisi hyvin varovainen. Perheen perustaminen pitää tehdä turvalliseksi.

– Kaikki, mitä tehdään, pitää tehdä Suomen tulevaisuuden turvaamiseksi, Autto sanoo.

Kymäläinen muistuttaa ytimekkäästi, että Suomessa on mielenterveyspommi, etenkin lapsissa, ja tähän on kiinnitettävä huomiota.

– Ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan kajoaminen luo perheisiin vielä enemmän huolta toimeentulosta.

Kalli sanoo vielä, että työuria on pidennettävä. Vanhemmille työntekijöille keskusta antaisi verohuojennuksia.

– Lapsilisien leikkauksiin keskusta ei ole valmis.

Ammattikoulutuksen lyhentämisestä ollaan eri mieltä

Kymäläinen on sitä mieltä, että ammattikoulutusta voisi lyhentää. Kalli on varovaisempi eikä oikein halua ottaa kantaa, koska ammattilaisia tarvitaan. Autto taas katsoo, että osaajista on huutava pula ja osaamisen tasoon ollaan osin tyytymättömiä.

Hyvinvointivaltiouudistus ei Auton mukaan oikein onnistunut ja nielee rahaa, sen sijaan Kymäläisen mukaan on hienoa, että sote-uudistus saatiin, mutta mikään ei tapahdu yhdessä yössä. Hän myöntää, että rahoitusongelmia on.

– Nyt tarvitaan työrauhaa, sanoo Kymäläinen, ja Kalli on samaa mieltä. Vielä lisäksi keskusta peräänkuuluttaa lähipalvelujen turvaamista kaikkialla Suomessa.