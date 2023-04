50-vuotias Jonna Tervomaa on laulanut jo 40 vuotta – yhdeksännen levyn kirjoittamisessa auttaa forssalainen kylpylä

Jonna Tervomaalla on ollut vilkas alkuvuosi. Juuri 50 vuotta täyttänyt artisti on mukana tv-sarjassa ja kirjoittaa omaelämäkertaa. Samalla syntyy uutta musiikkia.

Artisti Jonna Tervomaa on pessyt pyykkiä aamulla ennen haastatteluun tuloa. Seuraavana päivänä on lähtö Sallaan ”hengittelemään”. Reissuun sisältyy myös yksi esiintyminen.

Nelosella nähtävän Suomi soi -televisio-ohjelman kuvaukset ovat juuri loppuneet, ja tuleva kiertue kutkuttelee mukavasti mielessä.

Suljettu sydän on ensimmäinen Jonna Tervomaan hittikiertue. Kohtaamiset kauan sitten soitettujen kappaleiden kanssa ovat olleet tekijälleen lämpimiä.

– Kun kuulen pitkästä aikaa jonkun kappaleen, mikä on joskus aika paljonkin soinut, niin se on aika ihanaa. Se vie sellaiseen aikaan, mikä ei ole ollut välttämättä helppoa, mutta hyvää, miettii Tervomaa.

Tammikuussa vietetty 50-vuotispäivä avasi todellisen juhlavuoden. Tervomaa on laulanut yleisölle ja omien sanojensa mukaan myös itselleen nyt 40 vuotta.

Ensimmäisestä Jonna Tervomaan rocklevystä on kulunut 25 vuotta. Tulossa on myös uutta musiikkia ja kaikkiaan yhdeksäs levy.

Omaelämäkerta on muhinut mielessä jo pitkään

Tervomaan arkeen on jo vuosia kuulunut pulahtaminen kylmään veteen. Jos avantoa ei osu matkan varrelle, Forssan Vesihelmi-kylpylän kylmävesiallas toimii hyvin sekin.

– Kylmä vesi ehdottomasti kirkastaa mun ajatuksia. Se auttaa kirjoittamisessa.

Tervomaa haluaa kirjoittaa joka päivä, vaikka vain muutaman rivin.

Suomen kieli on tullut erityisen tärkeäksi senkin takia, että artisti käyttää nykyään kotikielenään myös englantia amerikkalaisen puolisonsa kanssa.

Tervomaa sanoo olevansa verkkainen laulujen kirjoittaja, ja viime vuosina uusien kappaleiden syntyminen on ollut tavallistakin hitampaa.

– Jotenkin aivoni toimivat niin, että minulla on oltava jokin oivallus, josta pitää onnistua kirjoittamaan kappale. Se on ollut tosi vaikeaa viime vuosina, mutta onneksi sekin taas on auennut.

Nyt tekeillä on omaelämäkerta, joka on muhinut mielessä jo pitkään. Pitkän tekstin kirjoittamisessa ja kappaleiden sanoittamisessa on Tervomaan mielestä selkeä ero. Hän kuvailee poplyriikkaa tekstiksi, jossa universumi on puristettava kolmeen ja puoleen minuuttiin.

Elämänkerran kirjoittaminen on ollut mielekästä vaihtelua.

– On ollut vapauttavaa saada rakentaa pitkää tekstiä ja makustella omaa kieltä ihan eri tavalla, kuvailee Tervomaa omaelämäkerran kirjoittamista.

”En ole kertaakaan harkinnut Helsinkiin palaamista”

Syvimpään korona-aikaan Tervomaa pakkasi Helsingin asuntonsa sekä perheensä ja suuntasi kotikaupunkiinsa Forssaan.

– Minulle tuli sellainen olo, että tämä kestää ja että mitä me tehdään täällä. En ole kertaakaan harkinnut Helsinkiin palaamista.

Forssasta on julkisuudessa tullut mystinen pienen kaupungin esimerkki, josta kerrotaan mustan huumorin värittämissä sketseissä ja tv-sarjoissa. Nuorena leima ärsytti, nyt se naurattaa Tervomaata.

– Onhan tämä sijainti ihan pimeä, kun ollaan tällaisessa bermudan kolmiossa Tampereen, Turun ja Helsingin keskellä. Ehkä siitä syystä monet tietävät Forssan nimen.

Tervomaalle Forssa on vanhojen teollisuuskiinteistöjen kaupunki, jossa luonto on lähellä ja jonka rakennuksissa ja metsiköissä törmää muistoihin omasta lapsuudesta ja nuoruudesta.

– Pieni Jonna oli Forssassa tosi vapaa. Olen älyttömän kiitollinen, että täällä sai temmeltää ihan rauhassa. Se oli tosi mielikuvitusta ruokkivaa.