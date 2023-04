Kotikompostori, biojäteastia vai kimppasopimus? Biojäte pitää pian lajitella lukuisissa pientaloissakin, asiantuntija antaa vinkit valintaan

Ruuanlaitosta ja lautaselle jääneistä tähteistä syntyy kotikeittiöissä paljon biojätettä. Pian se pitää lajitella entistä useammissa kodeissa.

Biojätteen erilliskeräys laajenee (siirryt toiseen palveluun) tämän ja ensi vuoden kuluessa kaikkiin asuintaloihin yli 10 000 asukkaan taajamissa. Erilliskeräyksen piiriin tulee siten paljon omakotitaloja ja rivitaloja, joissa biojätettä ei aiemmin ole lajiteltu.

Avaa kuvien katselu Aiempaa useampien pitää pian lajitella kotikeittiössä syntyvä biojäte. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Muutos pohjautuu uudistettuun jätelakiin, ja biojätteen erilliskeräys on kuntien vastuulla.

Mitä muutos tarkoittaa?

Biojäteastia vai kotikompostori?

Asukkaat voivat ottaa biojäteastian, jonka jätehuoltoyhtiö maksullisesti tyhjentää. Toinen vaihtoehto on hankkia kompostori ja kompostoida elintarvikejätteet omatoimisesti. Monilla paikkakunnilla naapureiden on mahdollista tehdä myös kimppasopimuksia.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltoa hoitavalle HSY:lle on tullut asukkailta paljon kyselyitä biojätteen lajittelutavan valinnasta.

HSY:n ympäristöasiantuntija Minna Partin mukaan tärkeä kysymys kompostointivaihtoehtoa pohtiessa on se, onko siinä syntyvälle lopputuotteelle tarvetta.

– Kompostointi sopii ihmisille, jotka esimerkiksi kasvattavat pihalla jotain ja mullalle on käyttöä. Tietysti täytyy olla kiinnostunut asiasta jonkin verran, koska hieman viitseliäisyyttä ja hoitoa komposti tietysti tarvitsee, Minna Partti sanoo.

Avaa kuvien katselu Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY, järjestää asukkaille myös maksuttomia kompostointikursseja, kertoo HSY:n ympäristöasiantuntija Minna Partti. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Oleellinen kysymys on totta kai myös tila. Kotikompostori voi mahtua melko pienellekin pihalle, mutta aivan ovien ja ikkunoiden eteen sitä ei voi sijoittaa. Alueelliset määräykset kompostin sijoittamisessa vaihtelevat.

Kun kompostoidaan keittiössä syntyvää jätettä, pitää kompostorin olla elintarvikejätteille tarkoitettu – lämpöeristetty ja haittaeläimiltä suojattu.

Jätehuoltoyhtiön tyhjentämä biojäteastia on useille puolestaan vaivattomin vaihtoehto.

– Jos haluaa päästä helpolla, voi ottaa sen biojäteastian. Varsinkin jos sen jakaa naapurien kanssa, kustannukset pysyvät hyvinkin kohtuullisina, Minna Partti sanoo.

Entä hinta?

Monia pienkiinteistöjen asukkaita mietityttää hinta.

HSY:llä biojätteen erilliskeräyksen edullisin hinta on noin 90 euroa vuodessa yhtä astiaa kohti. Tällöin 140 litran tuulettuvan biojäteastian tyhjennys tehdään neljän viikon välein, ja astia on enintään kahdeksan henkilön käytössä.

Biojätteen lajittelu voi vähentää sekajäteastian tyhjennystarvetta. Sekajäte on biojätettä kalliimpaa.

Elintarvikejätteille sopivien kompostorien hinnat puolestaan vaihtelevat mallin mukaan noin paristasadasta eurosta ylöspäin. Kompostorin käyttö on edullista pidemmän päälle.

– Jos investoi kompostoriin ja ostaa seosaineita, on alkuinvestointi, mutta sen jälkeen ei tule jätehuoltokustannuksia biojätteestä, Minna Partti sanoo.

Asukkaita tiedotetaan oman alueen järjestelyistä

Hämmennystä on joillakin alueilla aiheuttanut se, mihin asukkaan pitää ilmoittaa biojätteen erilliskeräykseen osallistumisesta tai elintarvikejätteen omatoimisesta kompostoinnista.

– Näitä ilmoituksia on tehty myös väärän alueen jätehuoltoviranomaiselle. Eli nämä viranomaiset ovat aina alueellisia ja tulisi ilmoittaa oman alueen viranomaiselle, viestintäpäällikkö Kaisa Halme Suomen kiertovoimasta sanoo.

Julkista jätehuoltoa ja kuntien jätelaitoksia edustava Suomen kiertovoima korostaa, että asukkaiden ei tarvitse olla yhteydessä alueelliseen jätehuoltoviranomaiseen tai jätelaitokseen ennen kuin sitä pyydetään.

– Asukkaita kyllä tiedotetaan hyvin omalla alueella. Ei tarvitse hätäillä, Kaisa Halme sanoo.

Avaa kuvien katselu Kotitalouksien sekajätteessä on Suomessa vielä hyvin paljon biojätettä, keskimäärin noin kolmasosa painossa mitattuna, viestintäpäällikkö Kaisa Halme Suomen kiertovoimasta toteaa. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Uudistus voi edetä naapurikunnissakin eri tahtiin

Entä sitten aikataulu?

Velvoitteiden mukaisen biojätteen erilliskeräyksen järjestäminen etenee eri puolilla Suomea ja naapurikunnittainkin eri tahtiin.

– Osa jätelaitoksista on jo aloittanut, ja osalla menee ihan vuoden 2024 loppupuolelle ennen kuin kaikki velvoitetut kiinteistöt ovat tämän keräyksen piirissä, Kaisa Halme sanoo.

Kaisa Halmeen mukaan Suomessa on myös alueita, joissa biojätettä on kerätty uuden jätelain velvoittamalla tavalla jo tähänkin asti eikä mikään välttämättä muutu.

Samaan aikaan biojätekeräily tulee siirtymään kunnan järjestettäväksi niillä alueilla, joilla näin ei tähän mennessä ole tehty.

Avaa kuvien katselu Helsingin seudun ympäristöpalveluiden, HSY:n, alueella biojätteen erilliskeräys laajenee vaiheittain, jotta muutos pystytään tekemään hallitusti. Esimerkiksi biojäteastioita täytyy uudistuksen myötä toimittaa lukuisille kiinteistöille. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella jätehuoltoa hoitava HSY on pilkkonut uudistuksen osiin.

Parhaillaan HSY kerää Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella tietoja siitä, minkä valinnan 1–4 asunnon kiinteistöjen asukkaat tekevät biojätteen lajittelussa. Toukokuussa HSY alkaa myös toimittaa biojäteastioita näiden alueiden kiinteistöille. Vantaallakin tietoja on jo alettu kerätä, ja Helsinki seuraa porrastetusti perässä.

– Syy on ihan se, että meillä on noin 60 000 kiinteistöä, joita tämä erilliskeräysvelvoite koskee. Reilulla 50 000:lla on tällä hetkellä sellainen tilanne, että ne eivät erilliskerää tai kompostoi. Jotta asia pysyy hallinnassa, olemme palastelleet tämän vähän pienempiin osakokonaisuuksiin, HSY:n käyttöpäällikkö Juho Nuutinen sanoo.

Kolmasosa sekajätteestä on yhä biojätettä

Entä se pohjimmainen kysymys: Miksi biojätteen lajittelu ylipäätään on kotitalouksissa tarpeen?

Suomen kiertovoiman mukaan biojätettä on kotitalouksien sekajätteessä vielä hyvin paljon, keskimäärin noin kolmasosa painossa mitattuna.

Jos biojäte jätetään lajittelematta, haaskataan myös siitä saatavia hyötyjä.

– Hukkaamme siinä ravinteita ja biojätteestä tehdyn energian mahdollisuutta. Biokaasulle on koko ajan enemmän ja enemmän käyttöä ja hukkaamme tässä arvokasta biokaasun raaka-ainetta, Kaisa Halme sanoo.

