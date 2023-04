Jäältä poistetut moottorikelkkaurien merkinnät ovat varma kevään merkki Lapissa – jäät sulavat nyt nopeasti

Kevään merkkejä on jo ilmassa myös pohjoisimmassa osassa maata. Vähitellen maa tulee lumen alta näkyviin, aurinko lämmittää ja autot likaantuvat. Järvellä yksi selvä kevään merkki on se, että Metsähallitus kerää moottorikelkkaurien reittimerkinnät pois.

Metsähallituksen työntekijät Alpo Kyrö ja Jarmo Kokkinen ovat tällä viikolla keränneet reittimerkintöjä pois Inarijärveltä. Samalla se tarkoittaa sitä, että jäillä liikkuminen tapahtuu vastedes omalla vastuulla.

– Sitten uranhaltijalla ei ole enää vastuuta, kertoo Kyrö.

Avaa kuvien katselu Jarmo Kokkinen ja Alpo Kyrö valmistelevat rekeä, johon keräävät tienviitat kelkkareiteiltä. Kuva: Kirsti Länsman / Yle

Jäällä liikkuessa, ja erityisesti merkityltä reitiltä poiketessa, on tiedostettava jäätilanne. Tavallisesti kelkkareitti näkyy pitkään valkoisena, kun muualla jää tummuu. Kuitenkaan väri ei aina kerro siitä, mistä on turvallista kulkea.

– Siellä on niin monen eri väristä, ei siitä väristä oikein osaa sanoa, missä on jäätä ja missä ei, Kyrö huomauttaa.

Jäätilanne muuttuu nopeasti

Jäänpaksuus oli Inarijärvellä Nellimissä eilen huhtikuun 20. päivänä 67 senttimetriä, josta 40 senttimetriä on teräsjäätä. Vesistöjen jäänpaksuutta voi tarkastella Suomen ympäristökeskuksen nettisivulta (siirryt toiseen palveluun).

Alpo Kyrö kulkee järven jäällä myös vapaa-ajallaan. Hän on huomannut, että jää ei ole yhtä paksu kuin tavallisesti.

– Ei se mitenkään rapia ole, vahvempiakin jäitä on nähty. Minun mielestä noin 10–15 senttimetriä on koko talven puuttunut. Paikoinhan on ihan normaalit jäät, mutta osassa paikkaa on normaalia heikommat, Kyrö selittää.

Avaa kuvien katselu Yle kävi mittaamassa jäänpaksuutta Inarin kirkonkylällä. Jäänpaksuus oli noin 47 senttimetriä. Kuva: Kirsti Länsman / Yle

Vaikka tuntuisikin siltä, että jää kantaa, on keväällä noudatettava varovaisuutta. Koskaan ei voi tietää, kuinka paljon jää on sulanut alapuolelta. Myös vesisateet ja yöpakkaset vaikuttavat.

– Järvi on parissa päivässä muuttunut aivan erinäköiseksi kuin mitä se oli maanantaina, kun alettiin merkkejä purkamaan. Äkkiä ne jäät loppuu.

Yksi neuvo Kyröllä on ihmisille, jotka haluavat kulkea kevätjäällä: pitää olla tietämys siitä, mistä kohtaa kulkee.

– Olkaa varovaisia ja työkaluja matkaan, naskalit ja vaikka pelastusliivit päälle, jos on epävarmuutta. Silloin jos on oikein epävarma, niin ei kannata lähteä, Kyrö kehottaa.