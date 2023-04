Muuramessa some-kuvat kouluruoasta johtivat jopa tappouhkauksiin – ylikonstaapeli kannustaa kaikkia käyttämään ”mummosuodatinta”

Muuramen ruokapalveluiden Instagram-tilille on tullut asiattomia kommentteja, joiden joukossa on ollut myös tappouhkauksia. Tilillä julkaistaan kuvia koulujen ruokalistoista ja annoskuvista.

Sosiaalisen median tilillä on yli tuhat seuraajaa, ja joidenkin oppilaiden epäillään luoneen uusia profiileja asiatonta kommentointia varten.

Avaa kuvien katselu Muuramen ravitsemispäällikkö Ilja Saralahti ja ruokasalin henkilökunta ottavat mielellään vastaan rakentavaa palautetta ja kehitysehdotuksia. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Nuorten käyttäytyminen Instagram-tilillä huolestuttaa Muuramen kunnan ruokapalveluiden ravitsemispäällikkö Ilja Saralahtea. Hän on myös Instagram-tilin ylläpitäjä.

– Annoskuva hot dogista, jossa oli kalapuikko välissä, herätti erityisen paljon asiatonta kommentointia. Ajateltiin kokeilla jotain uutta, mutta koska täytteenä ei ollut perinteisesti nakkeja, se johti tappouhkaukseen.

Ylikonstaapeli antaa vinkin

Itä-Suomen poliisin ylikonstaapeli Toni Reinikainen kannustaa sosiaalisen median käyttäjiä kokeilemaan ”mummosuodatinta”. Kaiken mitä laittaa someen olisi hyvä olla sellaista, jonka voi näyttää omalle rakkaalle mummolleen.

– Jos et voi mummollesi näyttää hymy huulilla materiaalia, mitä julkaiset sosiaaliseen mediaan, ei kannata laittaa sitä kaikille maailman ihmisille.

Ylikonstaapeli Toni Reinikainen pitää ”mummosuodatinta” hyvänä ohjenuorana käyttäytymiseen sosiaalisessa mediassa.

Reinikaisen mukaan sosiaalisessa mediassa tulisi siis huomioida hyvät käytöstavat kuten muussakin elämässä.

Hänen mukaansa keskeistä on, että kasvatuksellinen vastuu myös sosiaalisessa mediassa käyttäytymiseen lähtee kotoa. Kaikkea vastuuta ei voi antaa kouluille tai viranomaisille.

Muuramen kouluruoan saamat Instagram-kommentit kuulostavat Reinikaisesta todella harkitsemattomalta kielenkäytöltä.

– Yleensä järki loppuu, kun aletaan haukkumaan ja haistattelemaan tai muuten käyttämään kieltä mikä ei normaaliin elämään kuulu. Samalla tavalla kuin opetetaan, että syödessä otetaan hattu pois sisällä, täytyy ymmärtää, että ei huudella ihmisille somessa.

Sosiaaliseen mediaan kirjoittelussa kannattaa Reinikaisen mukaan olla tarkkana. Asiaton kommentointi voi täyttää esimerkiksi yksityiselämää koskevan tiedon levittämisen tai kunnianloukkauksen tunnusmerkistön, jolloin kyseessä on rikos.

Avaa kuvien katselu Muuramelaisessa koulussa oli viikolla tarjolla myös omenoita. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Muuramen kunnan ravitsemispäällikkö Ilja Saralahti ei ole tehnyt kouluruuan kirvoittamista kommenteista rikosilmoitusta.

Sen sijaan hän on pyrkinyt puuttumaan Instagram-tilin kommentointiin lähettämällä kaikkiin Muuramen kouluihin Wilma-viestin. Viestissä hän toivoo asiallista palautetta ja konkreettisia kehitysehdotuksia.

Asiattomaan kirjoitteluun Saralahti on joutunut viime kädessä puuttumaan estämällä asiattomia kommentteja lähettäneen käyttäjän.

Hän kertoo yrittäneensä vastata asialliseen palautteeseen kärsivällisesti. Asiattomiin kommentteihin hän kuitenkin yleensä jättää vastaamatta.

– Asiattomiin kommentteihin vastaaminen on loputon suo, siinä jää aina kakkoseksi.

Wilmassa opettajille, oppilaille ja huoltajille lähtenyt viesti on Saralahden mukaan mennyt hyvin perille. Kirjoittelu Instagramissa on viime aikoina selvästi rauhoittunut.

Saralahden mukaan sosiaalisessa mediassa on helppo anonyymisti arvostella ja kommentoida.

– Ruoka on asia, mistä kaikilla on mielipide. Se on houkutteleva ja ehkä herkkäkin aihe monelle. Sellaista ruokalistaa on mahdoton tehdä, mikä miellyttäisi kaikkia.