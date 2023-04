Venäjän hyökkäys on ehdottoman väärin, toteaa Jone Nikula – ja lähtee viikon päästä viemään Ukrainaan sairaalatarvikkeita kuudetta kertaa

Radiojuontaja Jone Nikula ja hänen puolisonsa tanssija Hanna Karttunen olivat ensimmäiset suomalaiset julkisuuden henkilöt, jotka lähtivät reilu vuosi sitten kuljettamaan apua Ukrainaan.

– Me ei todella oltu ensimmäisiä auttajia, mutta varmaan ensimmäiset jotka ylitti uutiskynnyksen komeasti. Muut teki sen vaatimattomasti ja hiljaa. Eikä siinä mitään, mutta haluan muistuttaa sen, että sinne roudas hirvittävän moni aktiivinen suomalainen hemmetin isoja ja arvokkaita lasteja, Nikula kertoo.

Kun Venäjä hyökkäsi laajalla rintamalla Ukrainaan helmikuun lopulla 2022, oli Jone Nikulalle itsestään selvää, että jotain pitää tehdä: itse ja nopeasti. Venäjän hyökkäys oli lapsesta asti sotahistoriaa lukeneen Nikulan mielestä ehdottoman väärin.

Tähän mennessä Nikula on tehnyt Ukrainaan jo viisi avustusmatkaa, puoliso Hanna Karttunen yhden enemmän. Seuraavan kerran he ajavat avustusautot Ukrainaan vapun aattona. Lastina on erityisesti sairaalatarvikkeita.

– Meillä on kolme paikallista järjestöä, joita autamme. He toimittaa meille listan, mitä tarvitsevat, ja rupeamme sen mukaan pummaa. Jos Odessasta sanotaan, että me tarvitaan kyynärsauvoja, me tarvitaan sairaalakamaa, ja samaan aikaan Lvivissä ja Kiovassa todetaan, että jos ei drooneja saa niin tuokaa meille kenttälääkintäpakkauksia. Sit me koitetaan näitä pummia ja toimitetaan ne.

Tanssimalla rahaa sotajoukoille

Tanssija Hanna Karttusella oli jo ennestään läheiset suhteet Ukrainaan. Osa Karttusen avustustyötä ovatkin ilmaiset tanssikurssit ja workshopit Ukrainassa. Ja jos joku tanssikurssin osallistujista haluaa maksaa opetuksesta, menevät rahat sotajoukoille.

– Viime elokuussa, keskellä sotaa, siellä oli Ukrainan uuden itsenäisyyden historian suurin tanssitapahtuma, yli neljäsataa tanssijaa paikan päällä. Ja ne jätti niin paljon uurnan pohjalle rahaa, että sillä ostettiin kaksi droonia, Jone Nikula sanoo.

Nikulan mielestä suomalaiset ovat myös paljosta velkaa sotaa käyville ukrainalaisille.

– Mikään asia ei ole parantanut Suomen turvallisuuspoliittista asemaa niin paljon kuin Ukrainan kansa.

Katso koko Puoli seitsemän -jakso, jotta tavattiin myös skeittaamalla apua Ukrainaan keräävä porukka.