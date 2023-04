Käytettyjä huumeruiskuja löytyy Oulussa yhä enemmän – keräysastioita on ollut vain yksi, mutta nyt siihen tulee muutos

Oulun keskustassa olevat laatikot on sijoitettu paikoilla, joista on löytynyt eniten maahan heitettyjä ruiskuja. Huumeneulojen lisäksi niihin voi palauttaa myös lääkekäytössä olleita käytettyjä ruiskuja ja neuloja.

Oulun keskusta-alueella on kasvava tarve huumeneulojen ja ruiskujen keräysastioille. Aiemmin roskiksia on ollut Suomen viidenneksi suurimmassa kaupungissa vain yksi, nyt niitä tulee kuusi lisää.

Maastosta löytyneiden ruiskujen määrä on lisääntynyt: esimerkiksi viime vuonna kaupungin puhtaanapitotyöntekijät keräsivät liki 400 ruiskua tai neulaa, kun luku aiemmin oli muutamia kymmeniä.

Ruiskuja löytyy maastosta pääosin kevään ja syksyn välillä pensaiden juurilta. Keväisten puhtaanapitotöiden aikana määrissä näkyy pieni nousu.

– Ne eivät välttämättä ole ihan näkösällä. Aika usein ruiskuja löytyy pensasryhmistä ja vähän sivummalle heitettyinä. Yleensä niitä on vähän niin kuin piiloteltu, kertoo kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen.

A-klinikkasäätiön katuklinikalla sosiaaliohjaajana työskentelevät Vilma Hiltunen ja Noora Nikkinen sanovat havainneensa saman asian.

– Oulussa on sellainen kulttuuri, että huumeiden käyttö ei näy, mutta se on kasvava ongelma ja se on nykyisin näkyvämpi ongelma kuin aiemmin. Hyvä, että siihen on tartuttu, sanoo Vilma Hiltunen.

Huumeruiskujen keräysastioita on ollut kaikissa suurissa kaupungeissa jo vuosia. Niitä on ollut pitkään myös monissa Oulua pienemmissä kaupungeissa, kuten Kajaanissa.

Avaa kuvien katselu Sosiaalohjaajat Noora Nikkinen ja Vilma Hiltunen työskentelevät A-klinikkasäätiön katuklinikkaprojektissa, jossa autetaan huumeiden käyttäjiä ja tavanomaisen sosiaaliturvan ulkopuolella eläviä esimerkiksi terveys- ja sosiaalisissa asioissa. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Huumeongelman kasvusta Oulussa kertoo myös se, että samansuuntaisia tietoja on saatu kaupungin jäteveden seurannassa. Jätevesistä otetuissa näytteissä on löydetty erityisesti amfetamiinijäämiä.

Poliisin rikostilastoissa huumerikosten määrä näyttää vuoden 2023 aikana olleen hiukan nousussa. Poliisi kirjasi tänä vuonna noin 150 huumausainerikosta enemmän kuin vuosi sitten. Törkeitä huumausainerikoksia on tehty edellisvuotta vähemmän.

Käyttäjät siivoavat ruiskuja myös itse

Nikkisen ja Hiltusen mukaan yksi syy siihen, ettei neuloja ole aiemmin ollut paljoa näkösällä on se, että osa suonensisäisiä huumeita käyttävistä kiertää kaupungilla aamuvarhain keräämässä yleisille paikoille heitettyjä neuloja ja ruiskuja. He ovat palauttaneet niitä jo aiemmin käytössä olleisiin pisteisiin.

Nyt kaupunkikuvaan tulevat keräyslaatikot tulevat huumeiden käyttäjien kanssa arjessa työskentelevien Vilma Hiltusen ja Noora Nikkisen mielestä todelliseen tarpeeseen. He eivät allekirjoita sitä, että keräyslaatikoiden ilmestyminen näkösälle tarkoittaisi huumeiden tai huumeidenkäytön hyväksymistä.

– Eihän se sitä ole. Näillä ehkäistään turvallisuushaittoja, pidetään ympäristö siistinä ja pidetään huoli siitä, että ne menevät niille kuuluville paikoille, Noora Nikkinen sanoo.

Oulussa keskustelua ruiskujen keräyspaikoista on käyty jo usean vuoden ajan. Esityksiä keräysastioista on tehty muun muassa valtuustoaloitteissa. Nyt uusia keräysastioita on tulossa kuusi.

– Keräysastioiden paikkojen valintaan on vaikuttanut se, mistä päin neuloja on löydetty eniten, kertoo kaupungin kunnossapitosuunnittelija Jaana Koivisto.

Käytettyjä neuloja on aiemmin voinut palauttaa hyvinvointikeskuksessa olevaan terveysneuvontapisteeseen. Lisäksi yksi keräysastia on ollut Mannerheiminpuiston yleisövessassa.

Katujen ja puistojen kunnossapidosta ja puhtaanapidosta vastaavia kaupungin työntekijöitä on koulutettu varautumaan mahdollisiin vaaratilanteisiin, joita ruiskujen ja neulojen kerääminen voi aiheuttaa.