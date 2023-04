“Pyörän pyörittämistä 50 vuotta taaksepäin” – Teollisuusliitto vastustaa valtiovarainministeriön ehdotusta ammattiopintojen lyhentämisestä

Valtiovarainministeriö on ehdottanut yhtenä säästökeinona, että 40 prosenttia kolmevuotisista ammatillisista perustutkinnoista lyhennetään kaksivuotisiksi.

– Tämä olisi historian pyörän pyörittämistä viisikymmentä vuotta taaksepäin. Se ei ole millään tavalla kannatettavaa. Teollisuusliitto tyrmää ajatuksen totaalisesti, sanoo liiton koulutuspäällikkö Hannu Siltala.

Teollisuusliitto on Suomen suurin ammattijärjestö. Suurimmalla osalla se noin 200 000 jäsenestä on ammatillinen koulutustausta.

Liiton mukaan työelämästä on tullut paljon kritiikkiä ammattikouluja kohtaan. Työnantajat ovat valittaneet, että opiskelijoilla ei aina ole tarpeeksi ammattiin tarvittavaa osaamista. Koulutuksen lyhentäminen ei parantaisi sen laatua. Sekä ammatilliset että yleissivistävät opinnot ovat tarpeen.

– Työelämässä ei yksinkertaisesti pärjää, jos kaikilla ei ole riittävästi osaamista. Ei ole enää olemassa sellaisia suoritustöitä, että tehtaan portista vaan käveltäisiin sisään ja ruvettaisiin töihin.

Kevyesti koulutettuja duunareita vai tasokasta koulutusta kaikille?

Siltala hämmästelee eri ministeriöiden ristiriitaisia ulostuloja.

– Opetusministeriössä on korostettu, että Suomi tarvitsee yhä enemmän korkeasti koulutettua ja osaavaa porukkaa. Sitten toisaalta valtiovarainministeriössä halutaan kevytkoulutettua duunariporukkaa.

Siltalan mukaan parikymmentä vuotta sitten tehty uudistus, jolla kaikki ammatilliset perustutkinnot yhtenäistettiin kestämään kolme vuotta, oli ehdottomasti tarpeellinen. Näin kaikilla ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua korkeakouluun.

– Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on parasta se, että umpiperät on saatu purettua. Valtiovarainministeriön ehdotus on ristiriidassa oppivelvollisuuden kanssa, jonka myötä koko ikäluokka suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Jos tutkinto lyhennettäisiin kahteen vuoteen, jatko-opintovuosi olisi valtiovarainministeriön ehdotuksen mukaan vapaaehtoinen.

Siltalan mielestä ehdotus ei ole hyvä nuoria ajatellen.

– Jatko-opintomahdollisuudet heikkenisivät merkittävästi, jos on käynyt kaksivuotisen amiksen. Kun on muutaman vuoden ollut töissä ja kiinnostaisi mennä ammattikorkeakoulun, pitää jossakin suorittaa työn ohessa puuttuva vuosi, ja se on iso juttu.

Tutkinnon pituuden vaikutusta keskeytyksiin on vaikea arvioida

Valtiovarainministeriö perusteli ehdotustaan vedoten muun muassa Laboren (siirryt toiseen palveluun) ja Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kirjoittamaan tutkimusartikkeliin.

Artikkelissa tarkasteltiin 15–17-vuotiaita ensimmäistä kertaa ammatilliseen koulutukseen vuosina 1998–2001 hyväksyttyjä opiskelijoita.

Tutkimusartikkelin mukaan parinkymmenen vuoden takainen uudistus, jolla kaikki ammatilliset perustutkinnot pidennettiin kolmevuotisiksi, lisäsi keskeytyksiä, mutta ei vaikuttanut juurikaan korkeakouluun hakeutuvien määrään.

Nykytilanne on kuitenkin erilainen. Nykyiset ammattikoulujen opiskelijat ovat aloittaneet opinnot kolme vuotta kestävillä linjoilla, joten on vaikea vetää johtopäätöstä, vähentäisikö tutkintojen lyhentäminen keskeytysten määrää.

Tilastokeskuksen mukaan keskeytykset eivät muutenkaan ole lisääntyneet 2000-luvun alusta verrattuna 2020-luvun alkuun. Tilastointimenetelmät ja tutkinnot ovat kuitenkin muuttuneet vuosien varrella, joten vertailu lukujen valossa on ylipäätään vaikeaa näin pitkällä aikavälillä.

Ammattikoulu on tänä päivänä myös hyvin käytetty väylä ammattikorkeakouluihin. Viime vuoden yhteishaussa noin puolet hakijoista tuli ammatillisen koulutuksen piiristä.