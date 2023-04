Nato-suksia kehiteltiin Kiteellä vuosia, lopulta tuli armeijan suurtilaus ja nyt etsitään jo uusia työntekijöitä

Monta vuotta kehitellyt umpihankisukset tuovat lisätyötä Kiteen suksitehtaalle.

Sotilasliitto Naton hankintavirasto on tilannut suksiyritykseltä uudenlaisia umpihankisuksia Suomen armeijalle: Kainuun Prikaatille ja Jääkäriprikaatille Lappiin.

KSF Sportin toimitusjohtajalla, hiihtolegenda Harri Kirvesniemellä on syytä iloon.

– Se on hieno osoitus siitä, että meidän porukka on pystynyt rakentamaan suksen, joka kelpaa. Tuollaista suksea ei olisi ikinä saatu rakennettua ilman todella osaavaa henkilökuntaa, Kirvesniemi kehuu.

Avaa kuvien katselu Toimitusjohtaja Harri Kirvesniemen mukaan Kiteen suksitehtaalla odotetaan jo jatkotilauksia maailmalta. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Tilauksella on suuri merkitys yritykselle myös taloudellisesti.

– Tämä kauppa tuplaa meidän vuotuisen liikevaihdon. Nyt meillä riittää takuuvarmasti ympärivuotisesti töitä, Kirvesniemi iloitsee.

Lisätilaukset muilta jäsenmailta mahdollisia

Yli 8 000 suksiparin tilaus jo ensi talveksi tarkoittaa, että tehtaan nykyiset liki 20 tuotannon työntekijää eivät riitä.

Kirvesniemi arvioi, että jo lähikuukausina tarvitaan puolenkymmentä uutta käsiparia.

Työvoimatarve saattaa kasvaa myöhemmin, sillä puitesopimus Naton kanssa ulottuu vuoteen 2025. Sopimus voi tuoda Kiteelle lisää suksitilauksia sotilasliittoutuman lumisista jäsenmaista.

Yrityksen on paitsi löydettävä sopivia ihmisiä, myös perehdytettävä heidät työhön.

– Puu- tai metallialan koulutusta on suurimmalla osalla meidän työntekijöistä, mutta suksityöntekijöitä ei kouluteta missään muualla kuin sorvin ääressä, Kirvesniemi tietää.

Toimitusjohtaja haluaa ahkeria, osaavia ja tunnollisia työntekijöitä.

– Kädentaitajia, jotka ymmärtävät mitä käsillään tekevät, toivoo puolestaan suksimestari Sakari Vesanen.

Avaa kuvien katselu Sakari Vesanen on Kiteen suksitehtaan kokenutta kaartia. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Vesanen on ollut kymmenen vuotta suksitehtaalla ja mukana Nato-suksen kehittelyssä vuodesta 2017 lähtien. Hän luottaa erikoissuksen menekkiin.

– Suksi ylittää annetut vaatimukset. Varmasti tulee lisää tilauksia, Vesanen uskoo.

Muitakin malleja ensi talveksi

Nato-tilauksen tuotannon valmistelu on Kiteellä jo pitkällä. Sarjavalmistuksen on määrä käynnistyä toukokuun vaihteessa.

Suurtilaus edellyttää tarkkaa suunnittelua, sillä tehdas valmistaa suurtilauksen ohessa tavanomaisia suksimallejaan ensi talveksi.

– Nato-suksi on tuotannossa helppo, kun on vain yksi malli. Esimerkiksi meidän eniten myydyssä voitelemattomassa karvapohjasuksessa on viisi mittaa ja jokaisessa mitassa on kolme eri jäykkyysluokkaa eli 15 erilaista suksimallia, Kirvesniemi vertaa.

Tehtaalle on uusien umpihankisuksien tekoa varten hankittu uusia koneita.

– Erikoissukset tehdään pääosin omissa puristimissa ja omalla osastolla, Kirvesniemi kertoo.

Tilaus voi vaatia tehtaalla siirtymistä kahteen vuoroon. Kesälomiakin tarkastellaan.

– Yleensä on pidetty lomat kaikki yhtaikaa, nyt voidaan joutua porrastamaan, toimitusjohtaja pohtii.

Innokkaat luonnossa liikkujat kyselevät jo, saavatko itse ostaa Kiteen uusia Nato-metsäsuksia.

– Tarkoitus on, että ensi syksynä olisi siviiliversiona myynnissä hyvin samankaltainen tuote, Harri Kirvesniemi lupaa.

