Tulevaisuudessa hampaasi saatetaan hoitaa liikkuvassa hoitolassa – kurkkaa konttiin, jotka yleistyvät Suomessa

Paltamossa on vuoden alusta lähtien laitettu hampaita kuntoon väistötilassa eli kontissa. Jatkossa vastaavanlaiset kontit voisivat kiertää esimerkiksi kouluilla.

Paltamolaiset ovat saaneet alkuvuodesta lähtien hammashoitoa liikuteltavissa hammashoitoyksiköissä.

Kuntaan on tuotu hammashoitolan noin viiden kuukauden remontin ajaksi liikuteltava hammashoitoyksikkö, joka sisältää kaksi hoitokonttia. Yksiköissä voidaan toteuttaa kaikkia hoitotoimenpiteitä ja suun alueen hoitoja leikkauksia lukuun ottamatta.

Vastaavanlaiset kontit voisivat tulevaisuudessa toimia osana hyvinvointialueiden terveydenhuoltoa.

Odotustilassa voi suuhygienisti vaikka opastaa hampaiden hoitoa, ja itse hoitotila on kuin missä tahansa hammaslääkärissä.

Hoitotuoli on valittu lattiaan kiinnittyvän tukijalan muodon mukaan. Tilan optimoinnin vuoksi suorakulmio on tuolin jalan muotona ympyrää parempi.

Hoitokontti sisältää myös henkilökunnan pienen taukotilan, jonka takana on konehuone.

Jatkossa osa toimenpiteistä voitaisiin tehdä hoitokonteissa ja viedä kontit sinne, missä asiakkaatkin ovat, esimerkiksi koulujen ja palvelutalojen pihoihin.

Avaa kuvien katselu Kainuun hyvinvointialueen johtava hammaslääkäri Anni Temonen näkee konttien sopivan muun muassa suun tutkimuksiin ja ennaltaehkäisevään hammashoitoon. Kuva: Tanja Heikkonen / Yle

Kontti ei sovi laajaan toimintaan

Joustavuus lähipalveluiden järjestämisessä on mielessä esimerkiksi Kainuussa, jossa uusien sotekeskusten rakentamisesta ja rahojen riittämisestä käydään keskustelua.

Liikuteltavat hammashoitoyksiköt voivat korvata pieniä hoitoloita, mutta ne eivät ole tarkoituksenmukaisia laajempaan toimintaan, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön lääkintäneuvos Merja Auero.

Yksiköissä ei voi tehdä yleensä esimerkiksi kirurgisia toimenpiteitä ja myös välinehuolto on haasteellista. Auero pitää liikuteltavia yksiköitä erinomaisena keinona tuoda palveluita harvaan asutuille alueille.

– Hyvät puolet ovat niin merkittäviä, että liikkuvat suunhoitopalvelut tulevat varmasti jatkossa yleistymään etenkin harvaan asutuilla alueilla, Auero arvioi.

Samaa arvioi Kainuun hyvinvointialueen johtava hammaslääkäri Anni Temonen. Temonen arvioi liikuteltavan yksikön kuukausivuokraksi alimmillaan noin 3 900 euroa.

Paltamossa vuokran on maksanut kunta, joka vastaa Paltamon alueen terveysasemakiinteistöstä. Paltamossa olevan kontin vuokra on reilut 6 000 euroa kuukaudessa, koska vuokra-aika on lyhyt.

Kainuussa hyvinvointialue voisi tulevaisuudessa myös hankkia kontin omaan käyttöönsä.

– Se olisi osa lähipalveluita silloin, toteaa Temonen.

Voit keskustella aiheesta 22. huhtikuuta klo 23:een saakka.