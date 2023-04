Ylen kysely: Moni vihreä joutuu vaihtamaan suosikkinsa seuraavaksi puheenjohtajaksi – kärkiehdokkaat ovat nyt Saara Hyrkkö ja Sofia Virta

Moni vihreä joutuu miettimään uudelleen suosikkinsa puolueen seuraavaksi puheenjohtajaksi. Yle lähetti vihreille vaikuttajille kyselyn seuraavasta puheenjohtajasta tämän viikon tiistaina, ja suosituimmaksi vaihtoehdoksi nousi kansanedustaja Oras Tynkkynen (vihr.).

Useampi kuin joka kolmas (34 prosenttia) ilmoitti kyselyssä kannattavansa Oras Tynkkystä puolueen seuraavaksi vetäjäksi. Toiseksi suosituimmaksi vaihtoehdoksi nousi kansanedustaja Saara Hyrkkö (19 prosenttia) ja kolmanneksi kansanedustaja Sofia Virta (10 prosenttia).

Tynkkysen kannattajat joutuvat harkitsemaan suosikkiaan uudelleen, koska tämä ilmoitti perjantaina jättävänsä puheenjohtajakisan väliin. Tynkkynen vetosi ilmoituksessaan elämäntilanteeseensa ja vakavasti sairaaseen läheiseen, jonka kanssa hän haluaa viettää aikaa.

Myös toisen kauden oululainen kansanedustaja Jenni Pitko (vihr.) ilmoitti perjantaina, ettei hän lähde kisaan mukaan. Saman teki sisäministeri Krista Mikkonen keskiviikkona ja kansanedustaja Atte Harjanne jo ennen kyselyn liikkeelle lähtöä maanantaina.

Tästä huolimatta muutama vastaaja mainitsi Harjanteen nimen avoimissa vastauksissa.

Sen sijaan Hyrkkö ja Virta ovat ilmoittautuneet puheenjohtajakisaan, mutta monilta muilta ilmoitusta yhä odotetaan. Esimerkiksi varapuheenjohtaja Hanna Holopainen ja kansanedustaja Fatim Diarra (vihr.) ovat kertoneet harkitsevansa ehdokkuutta.

Kansanedustaja Bella Forsgrén (vihr.) on puolestaan sanonut tähtäävänsä ensisijaisesti muihin tehtäviin puolueessa.

Merkille pantavaa kyselyssä on se, että noin joka viides vastaaja ei vielä osaa nimetä suosikkiaan. Yle lähetti kyselyn vihreiden kansanedustajille, europarlamentaarikoille, puoluehallituksen sekä puoluevaltuuston jäsenille ja varajäsenille tiistaina. Vihreiden vaikuttajilla oli vastausaikaa perjantaihin asti.

Kysely lähetettiin 107 vihreiden vaikuttajalle, joista 74 vastasi kyselyyn.

Tynkkysen osaamista arvostetaan

Vihreät arvostavat Tynkkysen osaamista erityisesti ympäristö- ja ilmastoasioissa sekä esiintymistaitoja.

– Oraksen vahvuutena on asiapitoinen ja keskusteleva ote, mutta myös erinomainen kyky kertoa asioista selkokielisesti. Näen, että Oraksen vahvuutena on myös pitkä kokemus puolueessa toimimisesta. Samalla hänellä on hyvää perspektiiviä, koska hän on ollut välillä pois eduskunnasta, yksi vastaajista sanoo.

Moni vihreistä myös ajattelee, että Tynkkysen avulla vihreät olisi voinut murtaa liian kapeaa kuvaa puolueesta.

– Tynkkynen on nyt esillä olevista ehdokkaista sopivin muutosvaiheen puheenjohtaja. Hän on pieni askel Ohisalosta laajempaan poliittiseen kirjoon. Oras ymmärtää jotain talouden merkityksestä poliittiselle puolueelle, toinen vastaaja sanoo.

Osa vastaajista ilmoittaa kannattavansa Tynkkystä, vaikka he olivat tietoisia tämän ratkaisusta puheenjohtajakisassa.

Emme voi lähteä hallitukseen ilmaiseksi viherpesemään muiden puolueiden politiikkaa. Kyselyyn vastaaja

Moni vihreä arvostaa Hyrkön työtä eduskuntaryhmässä. Hyrkön arvioidaan kokoavan vihreitä yhteen.

– Saara puhuttelee monia puolueen sisäisiä ryhmiä koulutuksen ja kulttuurin, yhdenvertaisuuden sekä luonnon ja ilmaston teemoillaan.

Sofia Virran etuna puolestaan pidetään esiintymistaitoja.

– Sofia voisi kutsua mukaan vihreisiin aivan uudenlaisia ihmisiä ja toisi liikkeeseen tarvitsemaamme uutta virtaa.

Hallitusratkaisu jakaa vihreitä

Vihreiden istuva puheenjohtaja Maria Ohisalo on linjannut, että puolueen kynnys lähteä hallitukseen on korkea. Taustalla on eduskuntavaaleissa kärsitty tappio, jonka myötä puolue menetti eduskunnassa yhteensä seitsemän paikkaa.

Vihreissä on kahdenlaista tulkintaa siitä, pitäisikö seuraavaan hallitukseen lähteä. Lähes neljä kymmenestä (36 prosenttia) vihreiden vaikuttajasta suhtautuu hallitukseen menemiseen kielteisesti, noin kolmasosa (32 prosenttia) kannattaa hallitukseen menoa ja saman verran (32 prosenttia) ei osaa lukita kantaansa.

– Vihreät sai vaalisunnuntaina melkoisen turpasaunan. Emme voi lähteä hallitukseen ilmaiseksi viherpesemään muiden puolueiden politiikkaa. Hallitusneuvotteluja lähettäneen käymään vaalivoittajien kesken, joten näen vihreiden paikan ensisijaisesti oppositiossa.

Moni kyselyyn vastannut vihreä pelkää, että puolueen tavoitteet eivät etene seuraavalla hallituskaudella, jos puolue joutuu oppositioon.

– On selvää, että mikäli kokoomus ja perussuomalaiset ovat samassa hallituksessa, on luvassa todella kylmää kyytiä monille meidän arvoille. Toisaalta ajattelen, että nyt olisi perussuomalaisten korkea aika kantaa vastuuta.

Useat vihreät sanovat, että puolue voi lähteä hallitukseen ainoastaan, jos se saa kaikki kynnyskysymyksensä hallitusohjelmaan.

Vihreät määritteli hallitustunnusteluissa kynnyskysymyksikseen muun muassa luontokadon pysäyttämisen vuoteen 2030 mennessä, hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen varmistamisen ja koulutuksen rahoituksen säilyttämisen vähintään nykytasolla.

– Meidän tarvitsee saada linjamme ja ihmisemme koottua yhteisten tavoitteiden taakse vaalitappion jälkeen. Uskon, että tämä tapahtuu parhaiten oppositiosta käsin.

Useissa vastauksissa vihreät määrittelevät ainoaksi mahdolliseksi hallituspohjaksi itselleen kokoomuksen ja SDP:n muodostaman sini-punahallituksen.

