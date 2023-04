Psyykenlääkkeiden käyttö kasvaa, mutta aloittaminen ei ole kaikille yhtä mutkatonta – asiantuntija: “Lääkehoito ei saisi olla ainoa hoitomuoto”

Kelan korvaamien masennuslääkkeiden ja rauhoittavien lääkkeiden saajien määrä 18–29-vuotiaissa on kasvanut Suomessa yli 43 000 vuosina 2013–2022. Nousua on havaittavissa myös psykoosilääkkeissä. Tiedot käyvät ilmi Ylen Kelalta saamista tilastoista.

Monien diagnoosien kohdalla lääkehoidosta on merkittäviä hyötyjä. Turun yliopiston nuorisopsykiatri Max Karukiven mukaan suurin osa potilaista on lähtökotaisesti halukkaita aloittamaan lääkityksen, mutta joukossa on aina heitä, joilla on epäilyksiä lääkehoitoa kohtaan.

Karukiven mukaan osa tuo huolensa esille jo silloin, kun lääkitystä harkitaan. Osa potilaista puolestaan miettii asiaa vasta jälkikäteen tai ei uskalla tuoda esille huoliaan lääkityksen suhteen. Lääkkeistä totaalisesti kieltäytyviä on pieni ryhmä.

– On myös potilaita, jotka ovat perustellusti mietteliäitä ja haluavat keskustella tarkemmin siitä, miksi lääkehoito olisi hyvä vaihtoehto ja millaisia sivuvaikutuksia lääkityksestä voi seurata. Usein riittävä tieto auttaa lääkityksen aloittamisessa, Karukivi sanoo.

Lääkehoitoa suositellaan useille potilaille, joilla on selviä oireita. Potilaat ovat saattaneet kokeilla jo muuta hoitoa, mutta eivät ole saaneet siitä riittävästi apua.

– Suurin osa potilaista haluaa kokeilla lääkitystä, jos siitä on apua oireisiin.

Persoonallisuus ei muutu dramaattisesti psyykenlääkkeiden käytön myötä

Masennusta ja ahdistusta hoidetaan tyypillisesti serotoniinin aineenvaihduntaan vaikuttavilla lääkkeillä eli SSRI-lääkkeillä.

Karukiven mukaan yleisin huoli liittyy psyykenlääkkeiden sivuvaikutuksiin.

Hänen mukaansa psyykenlääkkeet eivät muuta esimerkiksi potilaan persoonallisuutta merkittävästi. Kun lääkkeitä lähdetään kokeilemaan, vointia seurataan tiiviisti. Jos potilas kokee, että hänen luonteensa on muuttunut, lääkitys lopetetaan tai vaihdetaan muuhun.

Myös itsetuhoisuus nousee usein esille psyykenlääkkeistä puhuttaessa. Karukivi toteaa, että SSRI-lääkkeiden käytön alkuvaiheessa voi ilmetä itsetuhoista ajattelua. Itsemurhakuolemissa ei ole kuitenkaan Karukiven mukaan löydetty yhteyksiä kyseisiin lääkkeisiin.

– Itsetuhoinen ajattelu johtuu todennäköisesti lääkkeen aktivoivasta vaikutuksesta, joka tasaantuu ajan kanssa. Isossa kuvassa SSRI-lääkkeet vähentävät itsetuhoisuutta.

Karukiven mukaan lääkitystä olisi hyvä seurata viikoittain. Joskus hankalat tilanteet voivat tulla sattumanvaraisesti, eivätkä katso aikaa tai paikkaa.

– Jos potilaalla on huolia itsetuhoisuuden suhteen, otetaan se huomioon lääkitystä aloitettaessa. Tällöin tehdään suunnitelma siitä, mihin potilas voi olla yhteydessä tai mitä hän voi tehdä, jos olotilassa tapahtuu muutoksia.

Joihinkin lääkkeisiin saattaa kehittyä riippuvuus. Esimerkiksi kohtauksien ja ahdistuneisuuden hoidossa käytetään rauhoittavia lääkkeitä eli bentsodiatsapiineja, jotka voivat aiheuttaa riippuvuuden. Niitä määrätään joskus tilapäisesti hoidon aloituksen yhteydessä ja yksittäin otettavana lääkkeenä.

– Tällaiset lääkkeet ovat kuitenkin sivuroolissa, eikä niitä suositella ensisijaiseksi lääkehoidoksi oikeastaan missään tapauksissa. Näiden lääkkeiden kanssa on syytäkin olla varovainen ja harkitseva.

SSRI-lääkkeisiin ei ole yhdistetty riippuvuuden syntymistä, mutta lääkkeen poisjättämiseen voi liittyä oireita.

”Lääkehoito eivät saisi olla koskaan ainoa hoitokeino”

Karukiven mukaan neuropsykiatristen palveluiden käyttäjämäärä on lähes nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 20 vuoden aikana. Stigma mielenterveyspalveluiden ja psyykenlääkkeiden osalta on kuitenkin vähentynyt. Tätä selittää Karukiven mielestä osittain myös se, että lääkkeitä käyttäviä potilaita on enemmän.

Kasvava palvelujen tarve haastaa myös hoitojärjestelmän, jonka vuoksi hoitokäyntejä saatetaan tarjota liian vähän potilaan tarpeisiin nähden.

– Masennuksen ja ahdistuneisuuden hoidossa lääkehoito ei saisi koskaan olla ainoa hoitokeino, vaan sen tulisi toimia psykososiaalisten hoitomuotojen kuten psykoterapian rinnalla.

Karukiven mukaan lääkehoitoa suositellaan kuitenkin sellaisissa tilanteissa, kun muulla hoidolla ei edetä riittävän tehokkaasti ja nopeasti. On myös riski, että muu hoito ei etene toivotulla tavalla ilman lääkehoitoa. Jos potilas kuitenkin kieltäytyy lääkehoidosta, muu hoito ei keskeydy tämä vuoksi. Potilas saa jatkossa muuta hoitoa ja lääkehoitoa korvaavaa hoitoa.

– Kelan etuusasioissa voi kuitenkin tulla ongelmia, jos potilas kieltäytyy sairauden edellyttämästä hoidosta.

Suurin ongelma on, jos potilas ei uskalla kertoa huolistaan lääkärille

Karukivi kehottaa sekä potilasta että tämän läheisiä tutustumaan luotettaviin tietolähteisiin, mikäli lääkehoidon aloittamiseen liittyy huolia. Hän mainitsee hyviksi tiedonlähteiksi esimerkiksi Terveyskirjaston ja Mielenterveystalon.

– Googlaaminen on yksi asia, joka ei ainakaan vähennä huolta. Keskustelupalstojen syövereistä löytyy enemmän ja vähemmän asiallista tietoa, joka saattaa aiheuttaa osassa turhaakin huolta lääkityksen suhteen.

Myös asiantuntevan henkilön, kuten lääkärin tai psykiatrisen hoitajan puoleen kannattaa kääntyä, jos kaipaa keskusteluapua lääkkeiden aloittamiseen liittyen. Vastaanotolle voi mennä myös yhdessä läheisen kanssa.

Lääkityksen aloittamisen lykkäämisestä on tärkeää kertoa lääkärille myös siitä syystä, että potilaan vointia arvioidaan lääkityksen toimivuuden perusteella. Hoito voi pahimmassa tapauksessa perustua vääriin tietoihin, jos potilas ei todellisuudessa käytä lääkettä eikä ole kertonut asiasta lääkärille.

– Kannustan avoimuuteen näissä asioissa. Isoin ongelma ei ole se, että potilas ei halua käyttää lääkkeitä, vaan se, ettei potilas uskalla kertoa huolistaan lääkärille.

Kuuntele Yle Areenasta: