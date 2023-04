Yhdysvaltain korkein oikeus päätti turvata aborttiin käytettävän lääkeaineen saatavuuden

Yhdysvaltain korkein oikeus on päättänyt toistaiseksi säilyttää abortissa yleisesti käytetyn lääkeaineen laajan saatavuuden maassa. Päätöksen myötä valitustuomioistuimen aiemmin asettamat rajoitukset lääkkeen käytölle on toistaiseksi keskeytetty.

Päätös on luonteeltaan tilapäinen, ja mifepristoni-lääkeaineen laillisuus voi vielä muuttua valitusten käsittelyn myötä.

Kaksi konservatiivituomaria esitti julkisesti eriävän mielipiteensä tuomioistuimen päätöksestä. Tuomareiden mielipiteiden tarkka jako ei kuitenkaan käy ilmi julkaistusta päätöksestä, kertoo New York Times (siirryt toiseen palveluun). Lehden mukaan yksi tai kaksi muuta tuomaria on saattanut esittää eriävän mielipiteensä ilman sen julkistamista. Tehdyn päätöksen kannalla on siis ollut vähintään viisi yhdeksästä tuomarista.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi ottaneensa ilolla vastaan tiedon, että korkein oikeus päätti säilyttää laajan saatavuuden aborttipillerille. Hän julkaisi päätöksen jälkeen lausunnon, jossa hän vakuutti varjelevansa naisten terveyttä poliittisilta hyökkäyksiltä.

– Panokset eivät voisi olla korkeampia naisille ympäri Amerikkaa, presidentti sanoo.

Biden sanoi myös tukevansa Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:ta, joka hyväksyi mifepristoni-lääkeaineen myynnin Yhdysvalloissa vuonna 2000.

Myös seksuaaliterveys- ja aborttipalveluita tarjoava Planned Parenthood -järjestö ylisti tviitissään päätöstä mutta sanoi, että lääkkeen saatavuus ei olisi saanut alkujaankaan olla vaakalaudalla.

Oikeustaistelu alkoi Texasista

Mifepristonia käytetään osana kahden aineen kuuria lääkkeellisissä aborteissa. Lääkeaine joutui oikeustaistelun hampaisiin, kun tuomari Texasissa päätti lääkeaineen myyntiluvan perumisesta valtakunnallisesti.

Bidenin hallinnon oikeusministeriön mukaan tämä päätös perustui syvästi virheelliseen arvioon lääkkeen turvallisuudesta. Totaalikielto kumottiin nopeasti valitustuomioistuimessa, joka kuitenkin asetti aiempaa tiukemmat rajoitukset aineen käytölle. Tämän jälkeen pallo siirtyi korkeimman oikeuden haltuun.

Kyseessä on merkittävin aborttioikeutta koskeva korkeimman oikeuden tapaus Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun tuomioistuin kumosi perustuslaillisen oikeuden aborttiin vajaa vuosi sitten. Tuomioistuin on vankan kuuden tuomarin konservatiivienemmistön hallussa.

Korkeimman oikeuden aiemman päätöksen jälkeen yli 10 osavaltiota on joko kieltänyt abortin kokonaan tai rajoittanut sitä.

Lähteet: AFP, Reuters