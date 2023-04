Presidentti Niinistö Ykkösaamussa venäläisalusten tiedusteluretkistä Itämerellä – "Ongelma on, että nuo ovat vapaita vesiä"

Niinistö: Afrikkaan ei pidä mennä karttakepin kanssa

Niinistö tekee valtiovierailut Etelä-Afrikkaan ja Namibiaan 25.–28. huhtikuuta. Namibiaan Suomella on historiallinen suhde. Etelä-Afrikka taas on keskeinen BRICS-maa ja sellaisena merkittävä mielipidevaikuttaja.

BRICS-maihin kuuluvat Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka. Niihin kuuluu noin 40 prosenttia maailman väestöstä. Tuosta joukosta nousee esiin pyrkimyksiä, joiden mukaan maailman tulisi olla nykyistä moninapaisempi. Niinistön mukaan käynnissä on myös perinteinen suurvaltakamppailu “kansakuntien sieluista”. – Esimerkiksi Kiina on sijoittanut hyvin paljon Afrikkaan. Venäjästä siellä on muistoja jo apartheid-ajalta. Ja minä koen tärkeäksi pyrkiä selvittämään tämän niin sanotun läntisen maailman suhtautumista. Väliin tuntuu, että vanhat historian kokemukset kolonialismin ajalta saattavat vieläkin painaa. – Nyt on tarve keskustella erityisesti niiden kanssa, joiden näkemykset eivät ole samanlaisia kuin meidän. Enää ei voi olla opettajamaista karttakeppi-puuhaa.