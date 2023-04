Pelicansille avausvoitto SM-liigan finaaleissa! Ylen asiantuntija uskoo, että Tapparaa ärsytettiin – ”Miten tässä näin pääsi käymään?”

22-vuotiaat Pelicans-pelurit Toni Utunen (1+1) ja Konsta Hirvonen (1+0) nousivat Iikka Kangasniemen kanssa ratkaisijoiksi, kun lahtelaisjoukkue nappasi 4–1 voiton Tapparasta Tampereella ja kavensi SM-liigan loppuottelusarjan voitot 1–2:een. Mestaruuteen tarvitaan neljä voittoa.

Yle Urheilun jääkiekkoasiantuntija Topi Nättinen hehkutti Pelicansin nuoria ratkaisijoita.

– Heillä on voinut kestää hetki tajuta se vaade, mitä täällä pelaaminen vaatii. Nämä ovat sellaisia hetkiä, kun tunnelma tulee puserosta ulos. Ei enää ihmetellä hienoja valoja ja sitä, että pelataan SM-liigan finaalissa. Nyt muistetaan, että tämä on peli, joka voidaan voittaa.

Utunen ja Hirvonen veivät Pelicansin osumillaan 2–0-johtoon. Kangasniemi teki helpottavan 3–1-osuman läpiajosta kolmannessa erässä, kun Tappara haki vimmatusti tasoitusta 2–1-tilanteessa.

– Pelicans kesti kaikkien aikojen kovimman vyöryn. Tappara ei päässyt lopulta kaikkein parhaimmille paikoille, Nättinen kehui.

Energinen Pelicans

Tehot 1+1 summannut Iikka Kangasniemi arvioi, että 3–1-osuma oli hänen uransa tärkeimpiä maaleja.

– Mielestäni todella hyvä esitys meiltä. Alkuminuutit olivat nihkeitä, mutta sitten pelasimme rohkeasti ja energisesti kiekon kanssa. Puolustimme lopussa asenteella. Hienosti taisteltiin myllytykset, Kangasniemi sanoi.

Edellisessä ottelussa Pelicans jäi maaleitta, mutta nyt osumia syntyi neljä.

– Syynä oli ehkä se, että kun oli maalipaikka, haastettiin rohkeasti keskelle, eikä lähdetty puskemaan pienistä kulmista, Kangasniemi sanoi.

Tappara-puolustaja Mikael Seppälä ei ollut tyytyväinen isäntien peli-ilmeeseen.

– Ei kyllä missään nimessä ollut parasta meiltä. Emme saaneet ekaan ja tokaan erään omaa peliä rullaamaan kunnolla. Ei ehkä autettu kaveria tarpeeksi ja meneteltiin keskialueella kiekkoja. Emme saaneet pitkiä hyökkäyksiä.

– Pelicansilla on todella paljon taitavia jätkiä. Osaavat hidastaa peliä ja tehdä kiekolla siistejä juttuja. Vaikea pysyä niiden perässä.

Avaa kuvien katselu Tapparan Mikael Seppälä otti ottelussa kaksiminuuttisen koukkaamisesta. Kuva: Tomi Hänninen/Chilipictures

Utunen avasi maalihanat

Avauserä alkoi Tapparan hallinnassa. Erän puolivälissä Tapparan pelaajat yrittivät runnoa kiekkoa maaliin ohi Pelicansin maalivahti Patrik Bartosakin ja Pelicans-puolustajien. Pikkumustan sijanti aiheutti hämmennystä.

Tilannetta tarkasteltiin videolta. Tuomariston päätös: ei maalia.

– Pelicansin kannalta hyvä, ettei maalia tullut. Hyvä osoitus Tapparan vahvasta maalinedustapelaamisesta, Topi Nättinen sanoi.

Ensimmäisen erän lopussa iski kuitenkin Pelicans. Erän viimeisellä minuutilla puolustaja Toni Utunen pelasi hienosti yhteen Iikka Kangasniemen kanssa ja nosti kiekon etukulmasta rystyllä ohi Christian Heljangon. Pelicans siirtyi Utusen pukukoppimaalilla ensimmäistä kertaa loppuottelusarjassa johtoon.

Avaa kuvien katselu Toni Utunen summasi ottelusta tehot 1+1. Kuva: Tomi Hänninen/Chilipictures

Nättisen mukaan maali osoitti, että Tapparan Heljankokin on ohitettavissa.

– Rystynostoja on vaikea torjua. Lavan asennosta ei voi päätellä. Klassinen ohje, läheltä ylös.

Kangasniemen esityö sai Nättiseltä kiitosta.

– Iikka on sellainen pelaaja, joka pystyy rakentamaan tyhjistä tilanteita, ei tarvitse paljon tilaa, on pieni pelaaja. Jos hän karkaa, häntä joutuu rikkomaan. Hankkii paljon jäähyjä ja rakentaa tilaa muille pelaajille.

Tappara vei avauserän laukaukset 14–7.

Tappara jäähyili ja vyöryi

Toisessa erässä Pelicans jatkoi siitä, mihin ensimmäisessä jäi.

Pelicansin Lukas Jasek nosti kiekon maaliin, mutta Tapparan pelaajat olivat kolanneet sen aiemmin pois paikaltaan. Tilannetta tarkasteltiin videolta, mutta maalia ei hyväksytty.

Avaa kuvien katselu Tapparan pelaajat olivat siirtäneet maalin paikoiltaan ennen Jasekin osumaa. Kuva: Tomi Hänninen/Chilipictures

Pelicansin nuoret miehet ottivat roolia, kun joukkue tuplasi johtonsa ajassa 33.08 Konsta Hirvosen ensimmäisellä pudotuspelimaalilla Aatu Jämsenin ja Toni Utusen esityöstä.

– Pelicansilta hyvä, tasapainoinen esitys. Se on pitänyt Tapparan vähissä paikoissa, pelannut kypsästi ja tehnyt pari hienoa maalia. Nättinen sanoi.

Tappara sortui toisessa erässä kolmeen jäähyyn.

– Pelicans hölmöili ekassa pelissä. Varmasti (päävalmentaja) Tommi Niemelä on sanonut, että ärsytetään Tapparaa siten, että pysytään kentällä ja isketään maaleja. Tänään se on onnistunut. Tappara on varmasti hämmentynyt, miten tässä pääsi näin käymään, Nättinen sanoi.

Pelicans laukoi toisessa erässä 20 kertaa, Tappara 12.

Tappara aloitti kolmannen erän hurjasti. Painostus tuotti tulosta ajassa 47.22, kun Kristian Tanus syötti maalin takaa ja Veli-Matti Savinainen murjoi kiekon etutolpalta maaliin.

Tommi Niemelä otti erän puolessa välissä aikalisän ja yritti rauhoitella joukkuetta.

– Pelicansin täytyy saada hyökkäyspeliä, muuten Tappara vyöryy tästä ohi, Nättinen sanoi.

Kolmannessa erässä 25 kertaa laukonut Tappara pyöritti peliä, mutta Pelicans esti pisimpiä hyökkäyksiä. Patrik Bartosak Pelicansin maalilla otti tärkeitä torjuntoja. Kangasniemi teki ratkaisevan 3–1-osuman kolmannessa erässä, kun Tappara haki vimmatusti tasoitusta. Lukas Jasek pääsi laittamaan kiekon lopussa tyhjiin. Peli ratkesi viimeistään tähän.

Avaa kuvien katselu Patrik Bartosak ja Pelicans kestivät loppuun asti. Kuva: Tomi Hänninen/Chilipictures