Hei yksinäinen, löysitkö sinäkin kaverin verkossa pelaamalla? Elias Järvenpään paras kaveri on Houstonissa

Stressin lievityksen lisäksi Elias Järvenpää on saanut pelaamisen kautta itselleen ystävän. Hän pelaa änäriä PS5:lla.

Moni yksinäisyydestä kärsivä on löytänyt kaverin pelaamalla. Hyvää tarkoittavat vanhemmat voivat pelaamista rajoittamalla tehdä ison vahingon.

Änäri eli NHL on Elias Järvenpäälle erityisen tärkeä peli. Se ei ole vain peli, vaan samalla yhteydenpitokeino parhaaseen ystävään.

– Tapasin parhaan ystäväni pelatessani peliä. Löysimme siinä yhteisen kiinnostuksen kohteen ja aloimme tutustua toisiimme. Uskon vilpittömästi, että ilman tuota peliä emme olisi ystävystyneet, vaikka hän silloin asui Suomessa.

Järvenpää opiskelee Kajaanin ammattikorkeakoulussa, ja ystävä asuu nyt Houstonissa Yhdysvalloissa, joten peli on tärkeä keino pitää yllä ystävyyttä.

Mutta pelaamisella on muitakin merkityksiä.

– Tämä on stressin lievitystä, ehdottomasti. Lisäksi tässä oppii englannin kieltä, mikä on tärkeä ominaisuus ja totta kai tämä on myös mukavaa ajanvietettä.

Järvenpään mielestä videopelien pelaaminen voi olla varsinkin yksinäiselle ihmiselle keino päästä sosiaalistumaan ja elämässä eteenpäin.

– Toki tämä on vain oma mielipide, mutta tässä on yhteistä tekemistä pelaajien välillä, joten on helpompaa aloittaa jutteleminen. Erilaisissa roolipeleissä voi sitten jo irrotellakin.

Terveystieteiden tohtori tuuttaa samaa viestiä

Tutkijatohtori Niko Männikkö Oulun yliopistosta on tutkinut digipelaamisen yhteyksiä hyvinvointiin. Hän luettelee pitkän rimpsun pelaamisen hyviä puolia. Osassa pelejä vaaditaan, että toimitaan joukkueena yhteistyötä tehden, se vaatii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

– Lisäksi voi tavata uusia ihmisiä, muodostaa merkittäviä ystävyyssuhteita ja sitä kautta henkilökohtaista voimaantumista, voi löytää uusia paikkoja. Pelit mahdollistavat uudenlaisen sosiaalisen identiteetin, ne rohkaisevat ryhmässä vuorovaikutukseen.

Elias Järvenpää muistuttaa, ettei pelimaailman tuttavuuksien kanssa kannata olla aivan sinisilmäinen.

– Ei se ole puhdas maailma. Siellä voi törmätä erittäin kovaankin kielenkäyttöön ja kiusaamiseen.

Järvenpää on yksi Kamk Gamefestin järjestäjistä. Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden viikonloppuna järjestämässä tapahtumassa oli noin 50 pelaajaa, jotka istuivat koneiden äärellä käytännössä koko hereilläolon ajan.

– Vaikka pelin sisällä voi saada ystäviä, tällaisessa tapahtumassa ystävystyminen on helppoa. Voi mennä puhumaan toiselle vaikkapa menossa olevasta pelistä, pelikoneesta tai mistä vaan. Ei siis se pelimaailma korvaa oikean maailman ystäviä, mutta voi olla siihen mainio lisä, perustelee Järvenpää.

Niko Männikkö toimii tutkijatohtorina Oulun yliopistossa ja tiimipäällikkönä Oulun ammattikorkeakoulussa.

Myös oikean maailman ystävistä tohtori Männikkö on samaa mieltä.

– Jokaisella meillä on perustarve kuulua johonkin ryhmään tai joukkoon ja saada tunne, että tulee hyväksytyksi.

Digimaailmaan uppoutuminen ei muodostu ongelmaksi, kun pystyy täyttämään nämä tarpeet sekä oikeassa että digimailmassa, sanoo Männikkö.

– Jos näiden tarpeiden tyydyttäminen tapahtuu ainoastaan digimaailmassa, siitä saattaa tulla ongelma ja oikeaan maailmaan kuuluvat velvoitteet voivat kärsiä.

Vakava peliriippuvuus on Männikön mukaan lopulta varsin harvinaista, ja yleensä pelaaminen on vain osa ongelmaa. Osasyynä voi olla muita ongelmia perheessä tai vaikka masennusta, jolloin digimaailmaan paetaan arkea. Tällöin pelaaja itsekin tietää, että roikkuu liikaa verkossa, mutta ei pysty sitä vähentämään tai jäsentämään arkirytmiä.

– Lopulta pelaaminen on ensisijainen toiminta suhteessa muihin aktiviteetteihin – henkilö jatkaa siitä huolimatta vaikka huomaa haitalliset vaikutukset.

Hyvää tarkoittavat vanhemmat voivat tehdä ison vahingon

Männikön tutkimusten mukaan vanhemmilla on iso vaikutus siihen, miten lasten digihallinta kehittyy, vaikka vanhemmat eivät itse digimaailmasta mitään ymmärtäisikään.

– Voimakkaalla rajoittamisella ja negatiivisella suhtautumisella voi olla jopa päinvastaisia vaikutuksia ongelman kehittymiseen.

Männikön mukaan ongelmia ehkäisee se, että vanhemmat olisivat kiinnostuneita siitä, mitä nuori tekee. Silloin se on enemmän yhteistoimintaa ja yhdessä asioiden käsittelyä.

– Monesti lapsi opettaa vanhempiansa digimaailman koukeroissa.

