Ratkaisujen viikko hallitustunnusteluissa: Petteri Orpo tapaa tänään muun muassa SDP:n ja huomenna perussuomalaisten edustajia

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok.) jatkaa tänään ja huomenna virallisia tapaamisia eduskuntaryhmien kanssa. Epävirallisia tunnusteluja Orpon ja puolueiden välillä on käyty tiiviisti.

Orpo tapasi perjantaina vasemmistoliiton eduskuntaryhmän edustajat. Hallitustunnustelijan mukaan keskustelut sujuivat hyvässä hengessä ja neuvotteluilmapiiri oli selvästi parempi kuin vielä eduskuntavaalitaistelun kiivaissa väittelyissä.

Vasemmistoliiton johto on arvioinut, että puolueen osallistuminen kokoomusjohtoiseen hallitukseen ei ole todennäköistä muun muassa julkisen talouden tasapainottamista koskevien erimielisyyksien vuoksi.

Vastauksessaan (siirryt toiseen palveluun)hallitustunnustelijan kysymyksiin vasemmistoliitto luonnehti valtiovarainministeriön kuuden miljardin euron sopeutustavoitetta ”ylimitoitetuksi ja epärealistiseksi”.

Orpo haluaa takeet hallituspohjan kestävyydestä

Orpo toisti perjantaina aikataulutoiveensa, että hallituspohja olisi selvillä ”vapun tietämillä” ja varsinaiset hallitusneuvottelut voitaisiin aloittaa vapun jälkeen.

– Tämä nyt hetken ottaa, mutta me ollaan aivan siinä aikataulussa, miten näissä on aikaisemminkin menetelty. Minulle tämä ei ole myöskään juoksukilpailu, koska tämä etenee koko ajan suunnitelman mukaan. Sitten kun on valmista, niin sitten on valmista ja hyvä ohjelma ratkaisee.

– Tärkeintä on, että puolueiden välillä löytyy luottamus ja näkemys siitä, että kun sen pohjan ilmoittaa, niin siinä on sitten oikeasti mahdollisuus myös onnistua, Orpo kuvasi hallitustunnustelujen tavoitteita.

Hallitusohjelman lopullinen hyväksyminen ratkeaa vasta hallitusneuvotteluissa, ja hallituspohjan onnistumiseen liittyy aina riski.

Orpon ja kokoomuksen asemaa turvaa kuitenkin se, että enemmistöhallitusta ei nyt voida muodostaa ilman kokoomusta. Eduskuntavaalien tuloksen ja puolueiden yhteistyölinjausten perusteella muut vaihtoehdot ovat käytännössä poissuljettuja.

Epäviralliset keskustelut kartoittavat vaihtoehtoja

Hallitustunnustelija on kertonut, että kokoomus on käynyt epävirallisia keskusteluja hallitusyhteistyömahdollisuuksista eri puolueiden kanssa jo ennen eduskuntavaaleja.

– Tähän ei liity mitään suurta mystiikkaa, vaan pidän sitä ihan normaalina tapana varsinkin, kun puolue on oppositiossa ja pyrkii vaalivoittoon ja hallituksen muodostajapuolueen asemaan.

– Silloin on fiksua tämän tyyppisiä keskusteluja käydä, jotta ollaan jo vähän etukäteen tietoisia siitä, missä puolueiden linjat menevät. Jos sitten tilaisuus tulee, että päästään vetämään hallitusneuvotteluja, niin ei tarvitse ihan tyhjästä aloittaa, Orpo vastasi toimittajien kysymyksiin 19. huhtikuuta.

Orpo tapaa maanantaina sinipunan puolueita

Hallitustunnustelija jatkaa virallisia keskusteluja eduskuntaryhmien kanssa tapaamalla tänään aamulla kello yhdeksältä Liike Nytin (siirryt toiseen palveluun) edustajia.

Lisää mielenkiintoisia tapaamisia on luvassa kello 9.45, kun ruotsalaisen eduskuntaryhmän (siirryt toiseen palveluun) edustajat saapuvat Orpon luokse. RKP:n on arvioitu olevan avainasemassa, kun hallitustunnustelija selvittää mahdollisuuksia muodostaa enemmistöhallitusta kokoomuksen ja perussuomalaisten yhteistyön pohjalle.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on sanonut, että RKP ei voi olla mukana hallituksessa, joka tekee perussuomalaista politiikkaa. RKP:n ja perussuomalaisten välillä on ollut kirpeää sanailua hallitustunnustelujen alkumetreillä ja RKP:n on arvioitu suuntautuvan mieluummin kokoomuksen ja SDP:n sinipunaan kuin perusporvarihallitukseen.

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän jälkeen hallitustunnustelija Petteri Orpo tapaa vihreän eduskuntaryhmän (siirryt toiseen palveluun) edustajat kello 11. Vihreät on raskaan vaalitappion jälkeen haikaillut oppositioon, mutta puolueella saattaisi olla kiinnostusta osallistua sinipunahallitukseen.

Sinipunan mahdollisuuksia punnitaan iltapäivällä, kun SDP:n eduskuntaryhmän (siirryt toiseen palveluun) edustajat saapuvat kello 14.15 hallitustunnustelijan vieraiksi. SDP:n johto on valitellut, että Orpo ja kokoomus eivät ole pitäneet aktiivisesti yhteyttä sosiaalidemokraatteihin.

Kokoomuksella ja SDP:llä on erimielisyyksiä julkisen talouden tasapainottamisesta. Kiistaa on ollut sekä sopeutustavoitteen mittaluokasta että sopeutuskeinoista.

Perussuomalaiset tapaavat Orpon viimeisenä

Hallitustunnustelijan ja eduskuntaryhmien viralliset tapaamiset jatkuvat tiistaina, kun Orpo tapaa aamulla kello kahdeksan keskustan (siirryt toiseen palveluun) ja kello yhdeksän kristillisdemokraattien (siirryt toiseen palveluun)edustajia. Keskusta on ilmoittautunut toisen perättäisen eduskuntavaalitappion jälkeen oppositioon, mutta KD pyrkii mukaan kokoomusjohtoiseen hallitukseen.

Viimeisenä Orpon luokse saapuvat perussuomalaisten (siirryt toiseen palveluun)eduskuntaryhmän edustajat tiistaina kello 10.15.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä on hankalia kiistakysymyksiä maahanmuutosta, ilmastopolitiikasta ja EU-asioista. Hallitustunnustelija tarvitsee jonkinlaisen varmuuden siitä, että erilaisista näkemyksistä voidaan löytää yhteinen hallitusohjelma.

Virallisten tapaamisten jälkeen hallitustunnustelija Orpo jatkaa vielä ainakin epävirallisia keskusteluja eri puolueiden kanssa ennen kuin hän on valmis kertomaan, mitkä puolueet lähtevät neuvottelemaan hallitusohjelmasta ja pääsevät mahdollisesti jakamaan ministerisalkkuja.

