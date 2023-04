Näin Iiu Susirajan näyttely avattiin MoMassa New Yorkissa – taiteilija jätti tähtihetkensä väliin: ”Olen ujo piimä ja huono englannissa”

Lauantai-ilta oli suomalaisen kuvataiteen mittapuulla lähes torilla tavataan -hetki. Yhdessä maailman arvostetuimmassa museossa avattiin taiteilija Iiu Susirajan ensimmäinen yksityisnäyttely Yhdysvalloissa. Lisää on tulossa.

New Yorkissa sijaitseva The Museum of Modern Art, tuttavallisemmin MoMa (siirryt toiseen palveluun), esittelee raflaavista omakuvistaan tunnetun Iiu Susirajan teoksia PS1-galleriassaan Queensissä (siirryt toiseen palveluun).

Syyskuulle jatkuva yksityisnäyttely on merkittävä tapahtuma koko suomalaisen taidekentän kannalta: suomalaistaiteilijoista on aiemmin kelpuutettu MoMan yksityisnäyttelyyn vain Ars Fennica -palkittu Eija-Liisa Ahtila. Siitä on yli 15 vuotta.

Susirajan näyttelyn nimi on A Style Called Dead Fish, vapaasti suomennettuna Kuolleeksi kalaksi kutsuttu tyyli. Avajaisten yhteydessä julkistettiin samanniminen taidekirja, jossa ensimmäistä kertaa nähdään myös Susirajan kirjoittamia runoja.

Avaa kuvien katselu Iiu Susiraja oli itse läsnä kirjanjulkistamistilaisuudessa vain virtuaalisesti. – Galleristi yritti maanitella paikalle, mutta tietää jo millainen olen. En kauheasti taivu, kun olen sanonut ei. Kuva: Andreas Vingaard

Taiteilija itse tosin ei ollut paikalla suuressa momentumissaan kuin videon välityksellä. Hän ei tykkää kilistellä skumppaa gallerioissa, ja osaa omien puheidensa mukaan puhua englantia vain päälauseilla ja preesensissä.

Avaa kuvien katselu New Yorkissa nähdään teoksia koko Susirajan uran varrelta. Valokuvia on esillä nelisenkymmentä, videoita kymmenkunta. Sausage cupid on vuodelta 2019. Kuva: Iiu Susiraja

Susirajalle koti on aina ollut paras paikka. Sieltä hän vastaa myös Ylen puheluun muutama päivä ennen New Yorkin avajaisia.

– En ole ollenkaan verkostoituja tai juhlaihminen, ei, ei. Nuorena Roskilden festivaaleillakin tuli mietittyä, että kivaa, kun kohta pääsee kotiin. Baarissa käyn ehkä pari kertaa vuodessa ja koko ajan ajattelen, että kohta voi lähteä.

Tässä sitä nyt silti ollaan, kansainvälisellä uralla, Susiraja ihmettelee. Hän ei pitänyt sitä mahdollisena kaltaiselleen introvertille kotitontulle.

– Ehkä se voi rohkaista jotain toista kaltaistani, joka on tällainen ujo piimä ja huono englannissa: muillakin voi olla itsestä huolimatta ura. Ehkä se on suomalaisuuttakin, ettei halua häiritä ketään, tai tehdä itseään tykö.

Universaaleja, lähestyttäviä ja tukalia tunteita aiheuttavia kuvia

Susirajan suomalaisgalleristi, Makasiini Contemporaryn Frej Forsblom oli New Yorkin avajaisissa läsnä – ja ilmiselvästi tunteellinen tilaisuudesta.

– Olisihan tällainen ihan mieletön juttu kenelle tahansa taiteilijalle. Suomi on maailman taidemarkkinoilla pieni tekijä, joten sitäkin suurempi asia tämä on meille kaikille. Galleristina voin olla ylpeä ja Iiu itsekin on tohkeissaan.

Avaa kuvien katselu Susirajan suomalainen galleristi Frej Forsblom tunsi avajaisissa suurta iloa ja ylpeyttä. Kuva: Andreas Vingaard

Iiu Susirajan Amerikan-valloitus ei jää tähän.

Hänen yhdysvaltalainen galleristinsa Nino Mier on aiemmin esitellyt Susirajan tuotantoa (siirryt toiseen palveluun) länsirannikolla Los Angelesissa. Toukokuussa Mier avaa uuden gallerian Broadwaylle. Sen ensimmäinen ohjelmanumero on Susirajan yksityisnäyttely Hot Stuff, eli Kuumaa kamaa.

Avaa kuvien katselu Kuva on Makasiini Contemporaryn näyttelystä, mutta samoja, suosittuja veistoksia on esillä myös New Yorkissa. Kuva: Iiu Susiraja

MoMan näyttelystä on kiittäminen etenkin amerikkalaiskuraattori Jodie Grafia. Graf kertoi avajaisissa seuranneensa Susirajan uraa herkeämättä siitä lähtien, kun näki ensimmäisen kerran tämän teoksia vuonna 2016 Ramiken Crucible -galleriassa New Yorkissa.

– Niissä oli jotain niin vaikuttavaa, raikasta ja pelotonta, että ne jäivät heti mieleen. Ne ansaitsevat kaiken mahdollisen huomion. Ne ovat universaaleja, lähestyttäviä kuvia, joissa on arkisia miljöitä ja esineitä. Samalla niistä tulee myös tukala olo. Katsoja joutuu kysymään itseltään miksi, Graf summaa.

Avaa kuvien katselu Kuraattori Jodie Grafin mielestä Susirajan teokset käsittelevät sellaisia vastapareja kuin kiltteys ja tuhmuus, tuottavuus ja laiskuus. – Hänen silmistään välittyvät kaikki tunteet melankoliasta riemuun ja haavoittuvuudesta kiukkuun. Kuva: Marissa Alper

Susiraja on saanut paljon jäljittelijöitä ja inspiroinut muita taiteilijoita pitkin maailmaa. Fanit esimerkiksi lähettävät usein Instagramissa (siirryt toiseen palveluun) taiteilijalle toisintoja tämän teoksista. Taiteilija itse suhtautuu kansainväliseen menestykseensä maltillisesti.

– Uskon, että tämä poikii jotain lisää, mutta kyllä tähänastinenkin on jotain. Enkä ole ollenkaan perillä taidemaailman säännöistä, varsinkaan siitä, miten New Yorkissa hommat sovitaan.

Avaa kuvien katselu Teos Lucia on vuodelta 2010. Susirajan kursailematon kehollisuus on sittemmin saanut paljon jäljittelijöitä. Kuva: Iiu Susiraja

”Turkukin on osa maailmaa”

Oikeastaan Susiraja odottaa ensi keväänä Wäinö Aaltosen museon (siirryt toiseen palveluun) täyttävää yksityisnäyttelyään enemmän kuin New Yorkin taidekriitikoiden tuomiota. Myös Makasiini Contemporaryssa (siirryt toiseen palveluun) esitellään jälleen ensi vuonna Susirajan teoksia.

Molemmat ovat taiteilijan kotikaupungissa Turussa, mutta tuskin häntä niissäkään avajaisissa nähdään.

– No, maailmanvalloitus ja maailmanvalloitus…on se Turkukin osa maailmaa, Susiraja tuumii.

Susirajan suhde Wäinö Aaltosen museoon on äärimmäisen henkilökohtainen. Hän oli siellä nuorempana näyttelyvahtina. Se oli kuulemma ihanaa.

– Katselin ikkunasta, miten ihmiset juhlivat Down by the Laituri -festivaalilla. Olin tosi onnellinen, että sain olla sisällä museossa kaikessa rauhassa. En ole mikään sellainen, joka olisi silloinkaan tykännyt juhlia.

”En ikinä uskaltaisi kuvata vaikka jonkun häitä!”

Susiraja pitää itseään ujona ihmisenä. Se yllättää, kun katsoo hänen äärimmäisen henkilökohtaisia, humoristisen raadollisia omakuviaan. Niissä ei ole Susirajan omasta mielestä mitään erityisen rohkeaa.

– Pidän niitä ihmisiä rohkeina, jotka menevät sotatantereille, muiden ihmisten koteihin tai kadulle tuosta vaan kuvaamaan. Minusta ei olisi siihen ollenkaan, ei, ei. Täällä olen kotona itsekseni, se on helpompaa.

Avaa kuvien katselu Koti on Susirajan lempipaikka. Teos Fountain, eli lähde, on vuodelta 2021. Kuva: Iiu Susiraja

Vaikka Susiraja antaa omakuvissaan itsestään paljon, hän huomauttaa, että valta on niissä aina hänellä.

– Itse valitsen, mitä näytän ja mitä en näytä. En koe itseni näyttämistä mitenkään vaikeana asiana, eikä minun ole vaikea katsoa niistä kuvista itseäni.

Sen sijaan Susiraja ei ikipäivänä uskaltaisi mennä kuvaamaan vaikkapa jonkun vieraan ihmisen häitä. Ajatuskin kauhistuttaa. Susiraja sanoo taas, ettei hänestä olisi sellaiseen ollenkaan.

– Ei, ei. Se on toisten ihmisten hirveän tärkeä päivä: ajattele, jos kuvista tulisi ihan kauheita! Tai mieti, jos unohtuisi vaikka muistikortti kamerasta! Ei tulisi välttämättä kuvia ollenkaan.

Korjattu 23.4. kello 16.57: Jodie Graf näki ensimmäisen kerran Susirajan teoksia vuonna 2016 Ramiken Crucible -galleriassa New Yorkissa, ei Makasiini Contemporaryn tiloissa Suomessa.